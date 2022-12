Wärme zu bekommen wirkt manchmal Wunder

Der Kältebus ist für Menschen da, die abseits der Komfortzone leben und frieren.

Der Ehrenamtliche Tobias Lang und rund 50 weitere Ehrenamtliche zeigen derzeit wieder großen Einsatz. Auf ihrer täglichen großen Tour im Kältebus verteilen sie, was in frostigen Nächten unter null Grad gebraucht wird. Und je kälter der Winter wird, desto mehr werden sie gebraucht von Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben.

Im Corona-Winter 2021/2022 seien sie bis auf zwei Wochen täglich unterwegs gewesen, von Mitte November bis Anfang April. Die Straßen waren leerer infolge der Ausgangssperre. „Aber die Obdachlosen waren draußen wie immer.“ Sie fahren jede Nacht zwischen 22 und 2 Uhr verschiedene Stationen an. Das Team besteht aus zwei bis drei Ehrenamtlichen. An Bord haben sie Heißwasser für Tee und jede Menge gespendete Schlafsäcke, Decken und Isomatten. Außerdem dürfen Snacks und Müsliriegel nicht fehlen, denn den Bedürftigen mangelt es an allem.

Vielen von uns, die in Wohnungen leben, steht ein Winter bevor, wie wir ihn vor dem Krieg in der Ukraine nicht kannten. Unter den Vorzeichen der Energiekrise lösen Meldungen von Gasknappheit in unseren warmen Stuben ein gewisses Unbehagen aus. Wir empfinden eine Notlage und Einschränkung bei dem Gedanken, unsere Lebensansprüche zugunsten anderer eventuell reduzieren zu müssen. Wie muss es erst jenen gehen, die auf dem blanken Boden oder auf einer Parkbank nächtigen und in einem klammen Schlafsack aufwachen. Innen drin ist es noch ein wenig warm, doch irgendwann heißt es aufstehen – und dann stehen sie in der Kälte. Der Kältebus transportiert über die wärmenden Sachen etwas Geborgenheitsgefühl zu bedürftigen Menschen, damit sie durch die kalte Jahreszeit kommen. „Wärme zu bekommen – das wirkt manchmal Wunder“, sagt der 34-Jährige.

Wer abseits unserer „Komfortzonen“ lebt, kann nur davon träumen, in ein warmes Zuhause zu kommen, nach einem nasskalten Wintertag in trockene, warme Klamotten zu schlüpfen und die Heizung aufzudrehen, dazu eine heiße Tasse Tee oder Kaffee zu machen, wärmende Wollsocken über die Füße zu stülpen – schon ist die Kälte draußen vergessen, wir entspannen und fühlen uns rundum wohl. Besonders intensiv spürt er es, wenn er an Heiligabend Dienst hat. „Ich esse mit meiner Familie, dann geht’s für mich raus“, beschreibt er diese zwei Welten, die er sieht. Hinter der Haustüre die Familie, die es sich dann gemütlich macht und im Warmen bleibt, vor der Haustüre jene, die schon seit Monaten oder teilweise seit vielen Jahren kein festes Dach mehr über dem Kopf haben.

Es mag ein Tropfen auf den heißen Stein sein – vielmehr umgekehrt eine heiße Teetasse auf der kalten Parkbank. Aber es ist eine unproblematische, unbürokratische Hilfe, die direkt ankommt. „Sie müssen auch zurechtkommen, wenn wir nicht da sind. Aber mit dünner Decke auf Pappkarton schlafen ist unangenehmer als auf einer Isomatte und in einem dicken, trockenen Schlafsack.“ Ihn motiviere die Offenheit und Wärme, die zurückkommen, wenn man sie verteilt. Die Kältebusteams treffen nicht immer dieselben Menschen an, oft bleibe es bei Einmalerlebnissen. „Aber manchmal entwickeln sich auch engere Kontakte, wenn Leute an ein und derselben Stelle übernachten, da taut dann auch das Eis und die Leute werden gesprächiger.“ Dabei hört er viele Schicksale, die ihn nachdenklich machen: „Was muss passiert sein in dessen Leben, um das erleben zu müssen?“ Zu Hintergründen und persönlichen Lebensgeschichten erfahren sie meistens nichts, aus Scham oder Schüchternheit. Oft hängt es mit Kündigung der Wohnung, Krankheit, Jobverlust oder Trennung zusammen. Oder alles zusammen. Ein Erlebnis am Hauptbahnhof sei ihm unter die Haut gegangen: Nachts um 1 Uhr schlief ein Mann ohne Schuhe und Socken auf dem Steinboden, Außentemperatur minus fünf Grad. Abhängig davon, wie sich die Person gibt und wie sie ausgestattet ist, wecken die Kältebusinsassen sie auf. In dem Fall sahen sie Handlungsbedarf. „Schlecht gekleidet ohne Unterlage einschlafen, das ist lebensbedrohlich.“ Die DRK-Helfer gaben ihm einen Schlafsack, später hätten sie ihn dann aber zur Sicherheit in eine Klinik eingewiesen, erzählt Tobias Lang. Wie kommt er damit klar? Zieht es ihn runter? Nein, weil er sein Team um sich hat. Teamwork sei das sicherste Mittel gegen negative Stimmung. „Wir sind glücklich, dass wir zusammen Menschen aus einer Notlage heraushelfen können und für den Moment ihre Situation verbessern.“

Der Kältebus ist seit Einführung im Jahr 2013 ein Baustein der DRK-Hilfen während der Kälteperiode, zu denen auch die Wohnungsnotfallhilfe, Notunterkünfte und Beratungsstellen sowie Essensangebote wie Suppenküche und Vesperkirche gehören. Neben den Sachspenden ist es den Ehrenamtlichen ein Anliegen, zuzuhören und zu beraten. Sie weisen die Wohnungslosen auf Unterstützungsangebote hin. Auch übernimmt der Kältebus Fahrten in Notunterkünfte, die von der Stadt eingerichtet wurden. Dort können Menschen bei großer Kälte übernachten. „Der Dank der Menschen ist enorm.“

Spenden erwünscht

Wer Wintersachen abzugeben hat, kann den Kältebus mit einer Spende unterstützen. Gesucht wird alles, was wärmt und gut erhalten ist, oder Geldspenden.

Die Sachspenden können bei der Geschäftsstelle in Stuttgart oder bei jeder Ortsgruppe abgegeben werden. Das DRK hat eine Wunschliste erstellt, die einen Überblick bietet, welche Hilfsgüter gebraucht werden.

https://www.drk-stuttgart.de/angebote-kurse/spalte-4/existenzsichernde-hilfe/kaeltebus.html

Tipps vom DRK

Wenn man jetzt im Winter einen Wohnungslosen sieht, ist es gut, ihn oder sie anzusprechen und zu fragen, ob Bedarf besteht. Oder auch mal eine Tasse Kaffee beim nächsten Bäcker zu kaufen. Empfehlenswert ist es, die Kältebus-Hotline 0711 / 219-54 776 auf dem Handy zu speichern und dort eine Nachricht zu hinterlassen, wo ein Wohnsitzloser gesichtet wurde. Die Sprachnachricht landet auf dem Diensthandy der DRK-Helfer, die den Kältebus in Richtung der Bedürftigen lenken können. Denn die Strecke ist nicht fix. Es gebe zwar „Hotspots“, die regelmäßig angefahren werden. Doch gefahren wird an jeden Ort im Stadtgebiet Stuttgart, wo Hilfe gebraucht wird – unkompliziert und unbürokratisch.