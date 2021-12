WAHNSINNs-Party mit den Hits von Wolfgang Petry

Das ist WAHNSINN! In dieser Show bringen die größten deutschen Musicalstars die Hits von Wolfgang Petry auf die Bühne. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf eine mitreißende Show und eine Party voller Power, Petry-Hits und echter Emotionen freuen – eingebettet in eine charmante Geschichte von acht Paaren. Begeben Sie sich auf eine atemberaubende Zeitreise, die bewegende Momente, unterhaltsame Geschichten und persönliche Anekdoten aus Wolfgang Petrys einzigartiger Karriere nochmals aufleben lässt. Es ist eine Hommage zum 70. Geburtstag der Schlager-Ikone mit der größten Petry-Party aller Zeiten! Happy Birthday, Wolle!

Verlosung

