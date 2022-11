Willkommen zur Wintersaison!

Mit 3000 verschneiten Tannenbäumen, 10.000 schimmernden Christbaumkugeln und winterlich geschmückten Fassaden verwandelt sich der Europa-Park vom 26.11.2022 bis zum 15.01.2023 (Ausnahmen: siehe Webseite) zum 21. Mal in ein magisches Winterwunderland.

Plätzchen- und Glühweinduft umwehen die Nase, winterliche Musik dringt ans Ohr und 15 liebevoll dekorierte europäische Themenbereiche erwarten die Gäste. Hoch oben über dem Lichtermeer können die Besucher im Riesenrad „Bellevue“ ihren Blick über die Parklandschaft schweifen lassen. Abends erwartet die Gäste auf dem See bei der Show „Josefinas Winterreise“ zudem ein faszinierendes weihnachtliches Spektakel.

Action gibt es auf dem „Alpenexpress Coastiality“. Für Achterbahnfans sind die Katapultachterbahn „blue fire Megacoaster“, die Stahlachterbahn Silver Star, der „Eurosat – CanCan Coaster“ sowie die Holzachterbahn „Wodan – Timburcoaster“ geöffnet. Die kleinen Besucher dürfen sich indes in der „FIS Snowkidz – Kinderskischule“ unter professioneller Anleitung erstmals auf Skier wagen, in den Snowtubes rodeln oder die „Skitty World Nordic“, eine Skilanglaufwelt für Kinder und Jugendliche, erleben. Auf der großen Eislauffläche neben dem „Fjord-Rafting“können sich Kinder und Erwachsene ordentlich auspowern.

Indoor gibt es die „WinterWunderWelt“ in der Spanischen Arena. Im Historischen Schlosspark Balthasar lädt der weitläufige Weihnachtsmarkt zum Bummeln und Entspannen ein – und verführt zum Genuss winterlicher Delikatessen aus der Region sowie aus ganz Europa. Auch in der Wintersaison gibt es zudem ein hochkarätiges Showprogramm: Wunderschöne Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild und professionelle Inszenierungen am Boden und in der Luft beeindrucken das Publikum in der neuen Zirkus-Revue und bei der Eis-Show „Surpr'Ice presents a Christmas Dream“. Bei der allabendlichen Winterparade „Eds Starlight Parade“ können die Gäste den erlebnisreichen Tag eindrucksvoll ausklingen lassen.