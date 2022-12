Zu Gast bei Bernd Schiffner im Stern, Schlechtbach

Weihnachtsessen mit heimlichem Star

Knuspriger Bacon auf zartem Hirschrücken, als fruchtiger Begleiter ein Bratapfel mit karamellisierter Maronen-Haselnusskrone und eine Sauce, die sich wie ein guter Rotwein samtig um den Gaumen legt. So muss Weihnachten schmecken.

Wenn Familie und Freunde über die Feiertage zu Besuch kommen und es im Haus bereits verlockend riecht, ist das der Auftakt für ein gelungenes Fest. Beim Betreten von Bernd Schiffners Küche duftet es ebenfalls vielversprechend. Grund dafür ist ein großer Topf mit Rehfond, der auf dem Herd köchelt. Die Saucenbasis hat Schiffner bereits am Vortag angesetzt aus Knochen, Wurzelgemüse, etwas Tomatenmark und viel Rotwein. „Spätburgunder, Trollinger oder Lemberger eignen sich dafür“, sagt er.

Der Saucenansatz wird später noch verfeinert. Dafür werden Flechse des Hirschrückens – das sind Abschnitte und Sehnen, die beim Parieren des Fleisches anfallen – scharf angebraten, damit noch einmal herrliche Röstaromen entstehen. Dann wird abermals mit Rotwein abgelöscht und das Ganze einreduziert.

Während die Sauce leise vor sich hin köchelt, beginnt Entremetier Karin Siegle die Spätzle für die Beilage zu schaben. Ihr Geheimnis fürs Gelingen: „Übung“, sagt sie schlicht und lächelt. Seit 23 Jahren ist sie Entremetier, Gardemager und Patissier im Stern und hat damit schon für Bernd Schiffners Vater Helmut hier gekocht. Die fertigen Spätzle werden beiseitegestellt und kurz vorm Servieren noch einmal in Butter geschwenkt.

Backapfel mit Maronen-Nuss-Füllung ist Star auf dem Teller

Heimlicher Star auf dem Teller – so viel sei vorweggenommen – ist aber der Backapfel. Dafür holt Bernd Schiffner eine Stiege Galaäpfel. „Die sind nicht so groß und haben ein schönes Aroma“, sagt er. Die Äpfel werden geschält, vorsichtig vom Kerngehäuse befreit und in Zitronenwasser geschwenkt, damit sie nicht braun werden. Außerdem wird der Boden ein wenig begradigt, damit die Hälften später auf dem Teller nicht umfallen.

In einer Backform warten sie kurz darauf, mit der Maronen-Haselnussmasse befüllt zu werden. Eine großzügige Butterflocke toppt die Kreation. Aber das war noch nicht alles: Damit die Backäpfel ein Highlight werden, dürfen sie in Karamellsirup und Apfelsaft baden gehen.

Der Sirup lässt sich ganz einfach herstellen. Dafür Zucker in einer Pfanne schmelzen – Vorsicht, nicht anbrennen lassen, sonst wird es bitter – und mit Wasser ablöschen. Der Zucker wird dadurch erst einmal wieder fest, löst sich aber nach und nach im Wasser auf. „Den Sirup ungefähr 30 Minuten köcheln lassen und immer wieder rühren“, erklärt Siegle.

Bei 220 Grad Celsius kommen die Äpfel nun für circa 20 Minuten in den Ofen. Wichtig ist es, den Ofen vorzuheizen. Sonst dauert der Backvorgang zu lang und die Äpfel werden matschig. Aller fünf Minuten werden sie mit der Sirup-Saft-

Mischung begossen. So karamellisieren sie schön. Das Ergebnis dieser Prozedur ist eine weiche Maronenfüllung mit knackigen Nusstücken.

Wer mag, kann den Backapfel auch als Dessert zubereiten. Mit einer Kugel Vanilleeis ist das gleichermaßen ein Gedicht.

Nun geht es aber weiter mit dem Hauptakteur des Weihnachtsessens: dem Hirschrücken. Schiffner pariert ihn, würzt ihn mit Salz und Pfeffer. Gebraten wird er am Stück. „Die Pfanne muss dafür sehr heiß sein, sonst zieht das Fleisch Wasser“, erklärt der Koch. Anschließend wird der Rücken im Ofen gegart. Damit er schön rosa wird, hilft ein Thermometer die gewünschte Kerntemperatur von 56 bis 58 Grad Celsius, zu überwachen.

Während das Fleisch im Ofen seinem perfekten Garpunkt entgegen sieht, holt Schiffner ein Stück gerauchten Speck und schneidet ihn hauchdünn auf. Wer Zuhause keine Schneidemaschine hat, lässt sich den Bacon am besten beim Metzger aufschneiden: „Sonst hat man so fette Lappen“. Ziel ist jedoch, ein knuspriges Topping auf dem zarten Hirsch.

Hausgerauchter Bacon als knuspriges Topping

Schiffners Baconist übringens nicht vom Metzger, sondern hausgeraucht. Dafür hat er ein Stück Schweinebauch über mehrere Tage mit Gewürzen mariniert. „Zwischendurch wird er immer wieder gestreichelt und massiert“, erklärt er voller Begeisterung. Anschließend wird der Bauch drei Tage lang kaltgeräuchert, was ein herrliches Aroma zur Folge hat.

Schließlich landet der Bacon in der heißen Pfanne – ohne Öl – und darf über einem großen Kochlöffel gehängt abkühlen. So bekommt er die gewünschte halbrunde Form.

Dann ist auch schon der Hirschrücken fertig. Beim Profi ruht das Fleisch noch etwas im Wärmeschrank bevor es aufgeschnitten wird. Sonst würde der Fleischsaft hinausfließen. Daheim kann man einen Topf mit heißem Wasser benutzen und das Fleisch auf einem Teller darüber ruhen lassen.

Das Rotkraut wurde bereits am Vortag gekocht und wird nur noch kurz erwärmt. Das empfiehlt sich auch für Zuhause. Zum einem wegen der Zeit, die man lieber mit seinen Gästen verbringen möchte, und zum anderen, weil durchgezogenes Rotkraut einfach besser schmeckt. Abgebunden wird es im Stern übrigens nicht. Etwas Apfelmus sorgt für die schöne Sämigkeit.

Und was ist mit der Sauce, die schon beim Betreten der Küche Appetit gemacht hat? Die erhält ihren letzten Feinschliff mit einem Schuss Cassis-Likör. „Ja, ganz lecker“, befindet Schiffner beim finalen Abschmecken. Als unser Fotograf Hardy Zürn probieren darf, fällt das Urteil euphorisch aus. „Sauce ist eben nicht gleich Sauce“, sagt er strahlend. „Diese hier ist wie ein guter Wein, der sich unheimlich lang am Gaumen hält.“ Kein Wunder, in dem Sößle stecken viele Stunden Arbeit.

Wem das über die Feiertage zu aufwendig ist, der kann das fertige Ergebnis in ausgewählten Supermärkten im Glas kaufen. Auch Rotkraut, Spätzle oder Knödel gibt es hausgemacht von der Stern-Küche abgepackt für daheim. So steht einem rundum entspannten Fest nichts mehr im Wege.

Gewinnen Sie einen unvergesslichen Abend im Gasthaus Stern in Rudersberg-Schlechtbach. Bernd Schiffner lädt Sie zusammen mit seiner Küchencrew ein, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Zu zweit können Sie nach Lust und Laune aus der Speisekarte wählen.

Susann Haul