Zu Gast beim Restaurant Lamm Hebsack

Festtagsmenü für alle

Wenn es draußen ungemütlich wird, beginnt die Wildsaison. Was liegt also näher, als es an den Festtagen mit Reh zu probieren? Markus und Moritz Polinski vom Restaurant Lamm Hebsack in Remshalden zeigen, wie sich daraus ein feines Weihnachtsmenü zubereiten lässt, bei dem übrigens auch Vegetarier voll auf ihre Kosten kommen.

Ein eingespieltes Team: Moritz und sein Vater Markus Polinski zaubern für das Weihnachtsmagazin ein Festessen, das sowohl bei Liebhabern der guten Fleischküche als auch bei Vegetariern keine Wünsche offenlässt.

Moritz Polinski, der in diesem Jahr seine Ausbildung zum staatlich geprüften Küchenmeister als Jahrgangsbester abgeschlossen hat, konnte während seiner Ausbildung viele internationale Eindrücke gewinnen. Das hat ihn zu einem Börek mit Waldpilzen inspiriert: „Wir kombinieren unsere heimischen Pilze mit einer Grundlage, die traditionell im Balkan gegessen wird. Dadurch entsteht wieder ein neuer Geschmack. Das macht für uns den besonderen Reiz aus“, erklärt er.

Markus Polinski steht mit seinem Restaurant Lamm Hebsack in Remshalden für die gehobene gutbürgerlich-schwäbische Küche. Trotzdem ist auch er von der Kombination angetan: „So kann eine Familie auch mit unterschiedlichsten Essgewohnheiten zusammen Weihnachten feiern und genießen“, resümiert er. Und nachkochen, versichern die Profis: Mit ein bisschen Organisation gelingt dieses Menü relativ stressfrei.

Das Reh-Ragout und der Schupfnudelteig können zum Beispiel schon am Vortag in aller Ruhe vorbereitet werden.

Die Kunst des Schmorens

Beim Ragout gerät Markus Polinski ins Schwärmen: „Ich schmore einfach unglaublich gerne! Da bietet sich Reh auf jeden Fall an.“ Ganz nebenbei ergibt das Ragout dann auch schon die Sauce fürs Menü. Wichtig ist, dass man das Fleisch scharf anbrät und nicht gleich anfängt zu rühren, verraten die beiden. „Und auch nicht gleich würzen“, ergänzt Markus Polinski, denn sonst verliert das Fleisch zu viel Wasser, fängt gleich an zu kochen und hat weniger Röstaromen. Bei den Gewürzen schwören beide auf die typischen Zutaten: Schwarzer Pfeffer, Lorbeer, Piment, Wacholder und Rosmarin. Und mit einem guten Lemberger oder Spätburgunder ablöschen.

Ein unbeschreiblich leckerer Duft verbreitet sich, während das Ragout reduziert und den Geschmack der Gewürze aufnimmt. Zeit, sich der schwäbischsten aller Beilagen zu widmen: den Schupfnudeln. „Die Schwaben sagen auch Bubespitzle“, verrät Markus Polinski amüsiert. Am besten eignen sich dazu Pellkartoffeln vom Vortag, die mit einer Spätzlepresse zerdrückt die Grundlage des Teigs darstellen.

„Schupfnudeln kann man übrigens auch komplett glutenfrei herstellen, wenn man das Mehl beispielsweise durch Reismehl ersetzt“, erklärt Markus Polinski, während er mit bemehlten Händen erst Teigrollen und dann kleine Nudeln formt. Wer’s lieber italienisch

mag, lässt die Stückchen rund. „Für Gnocchi ist es der gleiche Teig“, verraten die beiden. Anschließend geht alles ganz schnell: Die Bubespitzle ins kochende Salzwasser geben, nach etwa zwei bis drei Minuten schwimmen sie schon an der Oberfläche. Moritz Polinski schreckt die fertigen Schupfnudeln in kaltem Wasser ab und legt sie trocken.

Rahmwirsing, der auf der Zunge zergeht

Wirsing passt ebenfalls hervorragend zur Saison und zur Philosophie des Restaurants mit dem Bekenntnis zu einer saisonalen und regionalen Speisekarte. Je nach Geschmack entfernt man die dunklen Blätter. Wer Energie sparen will, kann die Wirsingblätter auch wunderbar im Schupfnudelwasser blanchieren, also nur ganz kurz kochen. So bleiben wertvolle Vitamine weitestgehend erhalten und der Wirsing relativ knackig. Fein geschnitten kommt er in die Velouté, eine französische Saucengrundlage. Der Name leitet sich ab vom französischen Wort velour, was so viel wie samtig bedeutet – und genau so schmeckt die Sauce auch. Auf diese Weise schmilzt der sonst eher etwas strengere Wirsing geradezu auf der Zunge wie eine Schneeflocke auf der Nasenspitze.

Die Brickteigblätter für das Waldpilz-Börek sehen zerbrechlich aus. Mit etwas verquirltem Ei bestrichen lassen sie sich aber wunderbar formen. „Wer vegane Gäste hat, kann auch Öl verwenden“, schlägt Moritz Polinski vor. Bevor er die Füllung verteilt, doppelt er die Teigplatten zu einer Halbmondform. Bei der Pilzauswahl rät er zur Vorsicht: „Selbst sammeln sollte nur, wer sich wirklich gut auskennt!“ Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch auf Kulturpilze wie Champignons, Austernpilze und Kräuterseitlinge zurückgreifen. Die Profiköche verraten noch einen Trick: „Die Pilze braten wir zunächst ohne Öl in der Pfanne an.“ Erst wenn sie gleichmäßig erhitzt wurden, das Öl und die restlichen Zutaten zugeben.

Der Ansatz muss abkühlen, bevor man ihn auf den Teig gibt. Je nachdem, ob es sich um eine Beilage oder um das Hauptgericht handelt, verwenden die beiden unterschiedlich viel Füllung und wickeln anschließend den Börek zu einer Teigrolle.

Ist so weit alles vorbereitet, kommen die finalen Schritte: Börek und Schupfnudeln werden kurz angebraten. Man kann statt Sonnenblumenöl auch Butterschmalz verwenden: „Dann werden die Schupfnudeln etwas dunkler“, sagt Markus Polinski. Wichtig ist, das aus nativem Öl hergestellte Kürbiskern-Pesto erst ganz zum Schluss in die Pfanne zu geben, damit es nicht bitter schmeckt.

Letzter Schritt vor dem Festessen: Das „Brätle“

Die edlen Teile der Rehkeule werden ebenfalls erst direkt vor dem Essen zubereitet. So vermeidet man, dass das Fleisch eine „musige“ Konsistenz annimmt.

Moritz Polinski beschreibt den Ablauf kurz vor dem Festmahl: „Scharf anbraten kann man die Stücke schon mittags, dann legt man sie auf einen Rosmarinzweig und lässt sie ruhen. Wenn man dann weiß: In einer Viertelstunde wollen wir den Hauptgang essen, kommen sie für 15 bis 20 Minuten in den heißen Backofen.“ Danach kann das Festmahl beginnen.





Vera Röhlich