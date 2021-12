Zu Gast im Restaurant„Die Vorratskammer“ in Waiblingen

Authentisch, kreativ, lecker!

Chefkoch Robert Kudin verbindet auch an Weihnachten das Beste aus beiden Küchenwelten.

Wiener Schmäh trifft schwäbische Gründlichkeit – unter diesem Motto entführen Julia Krehl und Robert Kudin ihre Gäste in die kulinarischen Welten zweier Nachbarländer. „Wir haben sowohl österreichische und schwäbische Gerichte auf unserer Speisekarte, aber auch Gerichte, die eine Komposition aus beiden Teilen bilden“, sagt Küchenchef Robert Kudin. Dazu gehören das klassische Wiener Schnitzel mit Erdäpfel-Blattsalat ebenso wie Opa Werners Maultaschen – und auch die Getränkekarte ist gespickt mit Bier und Wein aus unserem Nachbarland.

Julia Krehl, die schwäbische Hälfte des Teams, wuchs auf dem Schurwald auf, Robert Kudin ist echter Wiener und Koch aus Leidenschaft. Im Jahr 2014 wählten die beiden den schwäbischen Teil als Wohnort und führen seit dem Jahr 2015 gemeinsam das Restaurant „Die Vorratskammer“ – seit

Juni dieses Jahres in neuen Räumen im Herzen Waiblingens, direkt an der Stihl-Galerie, zuvor im ehemaligen Holzbau in Strümpfelbach.

Bezüglich der Weihnachtstraditionen unterscheiden sich die deutschen nicht nennenswert von den österreichischen. Kulinarisch kommt in Österreich jedoch zu Weihnachten häufig panierter Fisch auf den Tisch, während hierzulande eher Gans oder Ente als klassischer Weihnachtsbraten gilt. Das nimmt Chefkoch Robert Kudin auf: Denn heute kocht er für uns einen klassischen Entenbraten mit Apfel-Preiselbeer-Rotkraut und Brez’lknödel – eine feine, weihnachtliche Kreation. „Das Gericht ist zum einen ein klassisches Weihnachtsessen, zudem lässt es sich sehr gut vorbereiten und hat am eigentlichen Festtag nur noch einige Handgriffe zu machen, die meisten Arbeitsschritte sind bereits am Vortag zu erledigen.“ Zum Dessert gibt es eine Schokoladenmousse – auch hierfür können bereits am Tag zuvor die meisten Vorbereitungen erledigt werden.

Weihnachten und Silvester

Zur Weihnachtszeit bietet das Restaurant-Team seinen Gästen an Heiligabend ein Weihnachtsmenü zum Abholen. Die Vorbestellungen dafür werden noch bis morgen, 19. Dezember, angenommen – das Menü kann dann am 24. Dezember zwischen 10 und 13 Uhr vor Ort abgeholt werden. Am ersten Feiertag gönnen sich Julia Krehl und Robert Kudin eine kleine Pause – und auch kulinarisch geht es etwas entspannter zu. „Wir bereiten natürlich etwas Leckeres für uns zu, aber keinen aufwendigen, großen Braten. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr ein Beef Tatar geben, dazu eine Käseplatte und kleinere Snacks, Salat, eine gute Flasche österreichischen Wein – auch hier leben wir beide Welten aus“, gibt Julia Krehl einen Einblick in das private Festtagsmenü der beiden. Der zweite Weihnachtsfeiertag gehört wieder ganz ihren Gästen und „Die Vorratskammer“ öffnet ihre Türen von 11.30 Uhr bis 20 Uhr. An diesem Tag können die Gäste à la carte essen und aus der gewohnten Vielfalt der schwäbisch-österreichischen Küche wählen. Wer zum Jahreswechsel in den Genuss von kulinarischen Überraschungen kommen möchte, der ist hier ebenfalls genau richtig: Am Silvesterabend kreiert das Küchenteam ein Überraschungsmenü aus fünf Gängen, dazu gibt es (nicht nur) Sekt sowie einen Mitternachtssnack (Plätze bitte reservieren).