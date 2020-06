Timo Werner vor Wechsel zum FC Chelsea: Wie der VfB vom Transfer profitiert

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Wechsel von Ex-VfB-Stürmer Timo Werner zum englischen Spitzenclub FC Chelsea beschlossene Sache. Der "Kicker" berichtet über eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro, die von der Stamford-Bridge nach Leipzig fließt - von der auch der VfB profitiert.

VfB winkt Millionensumme

Nach dem Abstieg im Jahr 2016 wechselte das Stuttgarter Eigengewächs für zehn Millionen Euro zu RB Leipzig. Die Verantwortlichen um den damaligen Sportvorstand Robin Dutt vereinbarten eine Weiterverkaufsbeteiligung mit den Leipzigern, die sich jetzt bezahlt macht: Mit rund zehn Prozent sollen die Stuttgarter an einem erneuten Transfer Werners beteiligt werden. Damit würde auf den VfB ein Geldregen in Höhe von fünf Millionen Euro zukommen, sollte es bei der kolportierten Summe bleiben. Da aber auch der FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp am pfeilschnellen Stürmer interessiert ist, könnte die Ablöse noch ansteigen - die VfB-Verantwortlichen würden sich freuen.