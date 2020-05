Training im leeren Stadion: "Es geht darum, das Gefühl zu gewinnen"

Der VfB Stuttgart will vor dem Zweitliga-Neustart die anstehenden Geisterspiele simulieren. «Es geht darum, das Gefühl zu gewinnen, wie es am Spieltag sein wird», sagte Trainer Pellegrino Matarazzo in einem vom Verein verbreiteten Interview nach einem Training am Sonntag (10.05.) in der Stuttgarter Arena. «Am Mittwoch werden wir elf gegen elf spielen», kündigte der 42-Jährige an. «Die ganzen Maßnahmen simulieren, auch die ganze Orga drumherum. Dass die Spieler im Vorfeld wissen, was auf sie zukommt, so dass sie sich am Spieltag keine Gedanken machen müssen und es keine Überraschungen gibt.»

Vor der Abfahrt ins Trainingslager trainierte das Team von Pellegrino #Matarazzo an diesem Sonntag in der #MercedesBenzArena. #VfB pic.twitter.com/TdMVt8Be2n — VfB Stuttgart (@VfB) May 10, 2020

Der Aufstiegsaspirant begab sich am Sonntag in die verpflichtende Quarantäne vor dem ersten Auftritt nach der Saison-Unterbrechung in der Coronavirus-Krise. Die Stuttgarter beziehen Quartier im "Schlosshotel Monrepos" in Ludwigsburg. Die Spieler sind in Einzelzimmern untergebracht. Trainiert wird weiter auf dem Clubgelände in Bad Cannstatt. Um enge Kontakte im Mannschaftsbus zu vermeiden, fahren die Profis mit ihren Privatwagen zum Trainingsplatz und wieder zurück ins Hotel.