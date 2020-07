Transferticker zum VfB Stuttgart: Innenverteidiger Mavropanos wird zum Medizincheck in Stuttgart erwartet

Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Unser VfB-Transferticker gibt euch einen Überblick über die fixen Wechsel und die heißesten Gerüchte rund um den VfB Stuttgart:

13. Juli, 17 Uhr: Leihe von Konstantinos Mavropanos nimmt konkrete Formen an

Konstantinos Mavropanos wird laut griechischen Medienberichten (sport-fm.gr) zum Medizincheck in Stuttgart erwartet. Der 22-jährige Innenverteidiger, der 2018 vom griechischen Club PAS Giannina zum FC Arsenal wechselte, sollte zunächst beim 1. FC Nürnberg Spielpraxis sammeln. Nach einem unbefriedigenden halben Jahr in Nürnberg (elf Einsätze, Abstiegskampf in Liga zwei) soll Mavropanos nun in der Bundesliga Erfahrungen sammeln. Sven Mislintat kennt den Innenverteidiger bereits, schließlich lotste der VfB-Sportdirektor den jungen Griechen 2018 bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Arsenal nach London.

13. Juli, 16 Uhr: Sven Mislintat äußert sich zum Wechselwunsch von Nicolas Gonzalez

Der VfB Stuttgart hat in Person von Sportdirektor Sven Mislintat auf die Abschiedsgedanken von Stürmer Nicolas Gonzalez reagiert. "Nico ist ein wichtiger Spieler für uns und steht beim VfB langfristig unter Vertrag. Wir kennen seine Gedanken über einen Vereinswechsel, uns liegt aber keine Anfrage oder ein Kauf-Angebot eines anderen Clubs für ihn vor", so der 47-Jährige. "Zudem müsste ein solches Angebot finanziell außerordentlich reizvoll gestaltet sein, damit wir uns damit beschäftigen würden.“

13. Juli, 10.15 Uhr: Verlässt Torjäger Nicolas Gonzalez den VfB?

Mit 14 Toren war Nicolas Gonzalez in der abgelaufenen Zweitliga-Saison der beste Stürmer der Schwaben und hatte so einen großen Anteil am direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Doch den 22 Jahre alten Stürmer zieht es offenbar weg vom VfB. Wie das italienische Portal „Tuttomercatoweb.com“ am Montagmorgen berichtet, hat sich Gonzalez entschieden, den Verein in diesem Sommer zu verlassen. Demnach habe er den Club bereits über seinen Wechselwunsch informiert. "Es war eine großartige Geschichte in Deutschland. Aber jetzt habe ich mich entschieden: Ich will weg, ich will eine Luftveränderung. Ich will Stuttgart verlassen", sagte Gonzalez. "Ich habe schon mit dem Club gesprochen, und ich bin bereit für ein neues Kapitel meiner Karriere." Der VfB kommentierte die Aussagen zunächst nicht. Gonzalez besitzt bei den Stuttgartern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

🚨 L'attaccante argentino, protagonista della promozione in Bundesliga dello #Stuttgart Nico Gonzalez a @TuttoMercatoWeb annuncia



🎙️"Ho deciso: voglio lasciare il #VfB in estate".



💸Sul 9, nel giro della Seleccion, ci sono club in Serie A e Liga. L'intervista su TMW. — Marco Conterio (@marcoconterio) July 13, 2020

09. Juli, 13.05 Uhr: Kobel-Entscheidung gefallen?

In den Verhandlungen über die Zukunft von Torhüter Gregor Kobel gibt es offenbar eine Wende: Wie die Bild-Zeitung und der kicker am Donnerstagmittag übereinstimmend vermelden, hat sich der Schweizer Keeper für den VfB Stuttgart und gegen Hertha BSC Berlin entschieden. Jetzt muss über die Ablösemodalitäten verhandelt werden. Im Raum steht eine Summe in Höhe von rund fünf Millionen Euro.

09. Juli, 10.07 Uhr: Verlässt Holger Badstuber den VfB in diesem Sommer?

Wie der kicker in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, wird die Zukunft von Holger Badstuber beim VfB hinterfragt. Ein Transfer des Innenverteidigers könnte Gelder freimachen, die der Verein unter anderem in den Verhandlungen mit Torhüter Gregor Kobel - für den die Schwaben rund fünf Millionen Euro an die TSG Hoffenheim bezahlen müssten - und Abwehrspieler Waldemar Anton - der laut dem kicker mit dem VfB einig ist, aber von Hannover 96 blockiert wird - gut gebrauchen könnte. Badstubers Vertrag in Stuttgart läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Der 31-Jährige ist einer der Topverdiener beim Bundesliga-Aufsteiger. In einem Interview mit der Sportbild hatte der Abwehrspieler unlängst erklärt, dass er im Herbst seiner Karriere noch mit einem Wechsel ins Ausland liebäugelt: "Wenn das Kapitel VfB irgendwann einmal für mich zu Ende geht, würde ich gerne noch die Erfahrung Ausland machen."

06. Juli, 15.40 Uhr: Gregor Kobel wechselt wohl zu Hertha BSC Berlin - Schwäbe im Anflug auf Stuttgart

Nach Sky-Informationen schließt sich Torhüter Gregor Kobel dem Berliner Bundesligisten an, der VfB hat das Rennen um den Schweizer Torhüter wohl verloren. Die Gespräche befinden sich laut Sky auf der Zielgeraden. Der Deal solle demnächst abgeschlossen werden, damit der 22-Jährige den Saisonstart mit den Berlinern absolvieren kann. Durch den Abgang von Gregor Kobel müsste der VfB Stuttgart nach einer neuen Nummer eins suchen. In diesem Kontext scheint die Verpflichtung des 25-Jährigen Torhüters Marvin Schwäbe nun so gut wie sicher.

06. Juli, 08.20 Uhr: Thommy kommt zurück zum VfB, Kobel soll fest verpflichtet werden, Verteidiger wird gesucht

Der VfB wird nach aktuellem Stand eher keinen Ersatz für Ex-Nationalstürmer Mario Gomez verpflichten. "Ja, das ist denkbar, im Moment sogar realistisch. Da Erik Thommy zurückkommt und auf dem Flügel spielen kann, könnten Nicolas Gonzalez oder Silas Wamangituka auch ins Sturmzentrum rücken", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Außerdem ist Sasa Kalajdzic nach seiner langen Verletzungspause ein gefühlter Neuzugang." Gomez hatte nach dem Aufstieg der Schwaben in die Fußball-Bundesliga seine Karriere beendet.

Hohe Priorität genießt beim VfB derzeit die feste Verpflichtung des bislang von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehenen Stammtorhüters Gregor Kobel. "Nachdem wir Pascal Stenzel bereits fest verpflichten konnten, ist es ein offenes Geheimnis, dass wir auch gerne Gregor Kobel weiter in unserer Gruppe sähen", sagte der 47-Jährige. Auch ein Verteidiger soll noch kommen, was laut Mislintat aber nicht leicht zu realisieren sein wird.

03. Juli, 13.15 Uhr: Düsselsorf hat Thommy-Verbleib noch nicht abgeschrieben

"Erik hat eine hohe Affinität zur Fortuna", so Düsseldorfs Manager Uwe Klein gegenüber der Rheinischen Post. Die Düsseldorfer glauben demnach noch an einen Verbleib des Mittelfeldspielers. Klein räumte aber ein, dass der Abstieg die Chancen auf einen Thommy-Verbleib signifikant verringert hätte. Thommy habe Klein aber weitere Gespräche über einen eventuellen Verbleib zugesichert.

03. Juli, 13 Uhr: Kleinhansl bleibt beim VfB, Bätzner wechselt

Die Verträge von Nick Bätzner und Florian Kleinhansl liefen beide am 30. Juni aus, der VfB kämpfte um den Verbleib der beiden Nachwuchshoffnungen. Nach langem Zögern der beiden Spielern ist nun eine Entscheidung gefallen: Florian Kleinhansl verlängert seinen Vertrag bis 2022 und wird versuchen, sich in der U21 mit guten Leistungen für das Bundesliga-Team zu empfehlen. Nick Bätzner hingegen wird die Schwaben verlassen, als zukünftiger Club ist der belgische Club KV Oostende im Gespräch, der vom Ex-VfB-Spieler Alex Blessin trainiert wird.

Florian Kleinhansl hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert und gehört somit weiter zum Kader der #VfBU21. Der 19-jährige Linksverteidiger absolvierte vergangene Saison 20 Oberligaspiele, erzielte ein Tor und bereitete sechs Treffer vor.



Zur Meldung: https://t.co/v0QSN4PF8W pic.twitter.com/E36uY6NMRc — VfB Nachwuchs (@jungundwild) July 3, 2020

03. Juli, 12.45 Uhr: Nico Willigs U19 bekommt Neuzugang

Kilian Scharner wechselt aus der Nachwuchsabteilung der AKA St. Pöltern zum VfB Stuttgart. Der 17-Jährige soll den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition beleben und mit der amtierenden Nummer eins, Patrick Schock, um einen Stammplatz kämpfen.

03. Juli, 10.30 Uhr: Hannover 96 bestätigt VfB-Interesse

Laut der Bild-Zeitung bestätigt Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber das Interesse des VfB an Defensivmann Waldemar Anton: "Ja es stimmt. Es liegt uns eine Anfrage aus Stuttgart vor. Wir sind im Austausch", erklärte Zuber. Die Stuttgarter Zeitung berichtete gestern, dass der Transfer schon so gut wie sicher sei - das sei laut Informationen der Bild aber nicht der Fall. Weder die Vereine noch der Innenverteidiger selbst hätten sich auf einen Transfer geeinigt. Außerdem will Hannover den 23-Jährigen unbedingt behalten. Geschäftsfüher Martin Kind gab dazu Mitte Juni ein klares Statement ab: "Wenn der Trainer sagt, Anton soll bleiben, dann bleibt er."

02. Juli, 18 Uhr: VfB wohl mit Waldemar Anton einig

Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, steht ein Wechsel von Waldemar Anton zum VfB kurz bevor. Der Verein und der Innenverteidiger haben sich scheinbar auf eine Zusammenarbeit geeignet, auch die Verhandlungen mit Hannover 96 sind auf einem guten Weg. Der 23-Jährige habe seinem aktuellen Verein signalisiert, dass er kein zweites Jahr in der 2. Bundesliga spielen möchte. Als Ablöse müssen die Schwaben rund fünf Millionen Euro aufrufen.

02. Juli, 12.30 Uhr: Schwäbe-Transfer wird wahrscheinlicher

Wie der Kicker berichtet, ist der VfB auf einen Abgang von Stammtorhüter Gregor Kobel vorbereitet. Unter den Nachfolgekandidaten fällt immer wieder ein Name: Marvin Schwäbe. Der 25-Jährige, der aktuell bei Bröndby IF unter Vertrag steht, wurde von den Schwaben schon 2019 umworben. Schwäbe würde den VfB rund eine Millionen Euro kosten, der ehemalige Dresdner und die Stuttgarter stehen bereits in Kontakt.

01. Juli, 14 Uhr: Erik Thommy will beim VfB bleiben

Erik Thommy wird von Fortuna Düsseldorf zum VfB zurückkehren, das ist nach dem Abstieg der Fortuna klar. Doch bleibt Thommy beim VfB und planen die Schwaben überhaupt mit dem Mittelfeldspieler? Laut den Stuttgarter Nachrichten ist aus dem Umfeld des Spielers zu hören, dass der 25-Jährige gerne beim VfB bleiben würde. Wie der Club das sieht, ist noch offen.

01. Juli, 10.19 Uhr: VfB verpflichtet ausgeliehenen Stenzel für vier Jahre

30. Juni, 15.19 Uhr: Matej Maglica wechselt vom 1. Göppinger SV zum VfB II

Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart bekommt Verstärkung: Innenverteidiger Matej Maglica wechselt vom 1. Göppinger SV an den Cannstatter Wasen. "Wir sind überzeugt, dass er großes Entwicklungspotenzial hat und sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt NLZ-Chef Thomas Krücken. Der 21-jährige Kroate kam in der vergangenen Oberliga-Saison in 19 Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore.

Neuzugang für die #VfBU21: Matej Maglica wechselt vom Oberligisten 1. Göppinger SV ins Team von Trainer Frank Fahrenhorst. Der 21-jährige Innenverteidiger bestritt vergangene Saison 19 Spiele in der Oberliga Baden-Württemberg, wobei ihm vier Tore gelangen. pic.twitter.com/lUJezG1MUn — VfB Nachwuchs (@jungundwild) June 30, 2020

29. Juni, 13.50 Uhr: Marvin Schwäbe wird als Kobel-Nachfolger gehandelt

Wie Sky Sport News schon am Sonntagabend berichtete, will der VfB wohl Marvin Schwäbe als neuen Torhüter verpflichten. Der 25-Jährige spielt aktuell bei Brondby IF in der ersten dänischen Liga. Die Stuttgarter wollten Schwäbe schon im vergangenen Jahr verpflichten.

29. Juni, 12.20 Uhr: Gregor Kobel zu Gesprächen in Berlin

Am Freitag war das Management des Schweizer Torhüters zu Gesprächen bei den VfB-Verantwortlichen. Laut dem Kicker sind diese Gespräche aber ohne Erfolg geblieben. In dieser Woche wird Kobel zu weiteren Gesprächen nach Berlin reisen, ein Engagement in der Hauptstadt wird immer wahrscheinlicher.

29. Juni, 12.15 Uhr: Rückkehr von Kevin Stöger wird wahrscheinlicher

Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf wird Mittelfeldspieler Kevin Stöger die Fortuna verlassen, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft aus, er kann sich sein Team also aussuchen. Nach Kicker-Informationen steht Stöger, der schon zwischen 2009 und 2015 in Cannstatt gespielt hat, beim VfB hoch im Kurs. Ein interessanter Deal für die Schwaben, zumal Stöger ablösefrei an den Neckar kommen könnte.

25. Juni, 15.05 Uhr: Tim Leibold kann sich VfB-Rückkehr vorstellen

Die Probleme auf der Position des Linksverteidigers sind den Schwaben schon länger bekannt. Nun bringt die Stuttgarter Zeitung einen ehemaligen VfB-Spieler ins Gespräch: Tim Leibold. Nach Informationen der StZ könnte sich der 26-Jährige eine Rückkehr an den Neckar sehr gut vorstellen. Der gebürtige Böblinger hat in dieser Saison mit dem HSV den direkten Aufstieg verpasst. Mit einem Tor und 16 Vorlagen ist Leibold der beste Vorlagengeber der 2. Liga.

25. Juni, 12.23 Uhr: Max Kruse in Bad Cannstatt

Der ehemalige Nationalspieler Max Kruse hat am Donnerstagmittag mit einer Instastory für Wirbel gesorgt. In zwei kurzen Videos zeigte sich der 32-Jährige am Clubzentrum des VfB in Bad Cannstatt. Bahnt sich ein Transfer an? Nach unseren Informationen nicht. Kruse hatte am 18. Juni seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul vorzeitig gekündigt. Der Grund: ausstehenden Gehaltszahlungen. Jetzt ist der frühere Bundesliga-Profis auf der Suche nach einem neuen Verein. Nach Stuttgart wechseln wird er allerdings nicht.

24. Juni, 13.46 Uhr: U-21-Profi Jonas Preuß wechselt nach Reutlingen

⚽️ Transfermeldung: Jonas Preuss wechselt vom @VfB an die Kreuzeiche.



👉 Mehr zu unserem neusten Transfer unter: https://t.co/sdTNObcjNn#unserssv pic.twitter.com/vxoOuiF767 — SSV Reutlingen 1905 (@ssvreutlingen05) June 23, 2020

24. Juni, 11.01 Uhr: Interesse an Anton und Stöger?

Nach dem so gut wie feststehenden Aufstieg in die Fußball-Bundesliga soll der VfB Stuttgart über eine Verpflichtung von Waldemar Anton und Kevin Stöger nachdenken. Wie die «Stuttgarter Zeitung» und die «Stuttgarter Nachrichten» am Mittwoch berichteten, seien der 23 Jahre alte Defensivspieler Anton von Hannover 96 und der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler Stöger vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf Kandidaten für eine Verpflichtung. Ein VfB-Sprecher wollte sich dazu auf Nachfrage nicht äußern.

Antons Vertrag in Hannover läuft noch bis 30. Juni 2021, der Marktwert des U-21-Europameisters von 2017 wird auf gut fünf Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag von Stöger läuft in diesem Sommer aus, er wäre daher ablösefrei. Der Österreicher stammt aus der Jugend des VfB, hatte sich bei den Stuttgarter Profis aber nicht durchsetzen können und den Verein 2013 verlassen.