Trotz Corona: „Wir sind wie gewohnt für Sie da“

Persönlicher Service, Kompetenz und über 40 Jahre Bestand - auch in der Zeit von Corona überzeugt Martika Autoteile und mehr. Um den Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten, wurden Plexiglasabtrennungen aufgestellt, Mundschutzmasken verteilt, es gelten Abstandsregelungen und Maßnahmen zur Händehygiene.

Martika, der Autoteile- und Zubehörfachmarkt ist seit jeher ein kompetenter Partner für „Otto Normalfahrer“ wie den erfahrenen Werkstatt-Profi. Dafür stehen das Stammhaus in Backnang, wie auch die fünf Filialen in Winnenden, Waiblingen, Schorndorf, Welzheim und Steinheim/Murr.

Auch in Zeiten des Online-Einkaufes lohnt sich ein Besuch in der Backnanger Industriestraße allemal. Große Lagerbestände ersparen lange Lieferzeiten. In den meisten Fällen kann das gesuchte Zubehör- oder Ersatzteil gleich mitgenommen werden. Laufend geschulte Mitarbeiter mit dem nötigen „Background“ sorgen dafür, dass das gewünschte Teil auch wirklich passt und nicht, wie in vielen Online-Portalen üblich, nach Erhalt eben doch ganz anders aussieht und mühsam wieder zurück geschickt werden muss. So werden lange Wartezeiten erfolgreich vermieden, was nicht nur den Werkstatt-Betreiber freut, sondern auch den Hobbybastler, der mit seinem „Projekt“ wie geplant fertig werden möchte.

Qualität ist das beste Rezept

Geprüfte Qualität, die Herstellervorgaben erfüllt und nicht selten sogar übertrifft, nicht nur bei sicherheits-relevanten Teilen wie etwa Bremsscheiben oder Achsteilen, machen den Kauf bei Martika zu einer sicheren Sache mit Langzeiteffekt. Und nicht selten gibt’s von den Martika-Profis noch den einen oder anderen wertvollen Tipp gratis oben drauf.

Der Unterschied ist messbar

Doch nicht nur bei Ersatz- und Verschleißteilen ist Martika bei cleveren Auto- und Motorradfahrern die erste Adresse. Auch Pflegeartikel, Zubehör und Dachboxen oder Skiträger stehen in großer Auswahl bereit.

Insbesondere im Stammhaus in Backnang finden junge Eltern eine große Anzahl an Kindersitzen in den verschiedensten Ausführungen für alleAltersklassen vor. Speziell geschulte Mitarbeiter sichern eine kompetente Fachberatung, die den Kauf zu einer sicheren Sache macht. Der Kindersitz passt exakt für den jungen Erdenbürger und vor allem auch ins Auto. Ein weiterer Vorteil, der nur durch Beratung und Kauf vor Ort möglich ist und den der Online-Markt so nicht bieten kann.

Deshalb erstmal zu Martika

Wurde eingangs „Otto Normalfahrer“ angesprochen, kann in vielen Fällen auch dem Besitzer eines „Exoten“ schnell und effektiv geholfen werden, wenn’s mal an einem etwas ausgefalleneren Teil fehlt. Ein großes Netzwerk und die richtigen Kontakte in der Branche wirkten in der Vergangenheit schon Wunder und sorgten bei den Kunden für strahlende Gesichter. Ähnlich verhält es sich auch bei Neuheiten auf dem Zubehör- oder Pflegemittelsektor: Man hat bei Martika den Finger am Puls der Zeit und gibt Wissen gerne weiter. Persönlich und kompetent.

Kontakt: Backnang Tel. (07191) 96 70-0