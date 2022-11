Überraschung in Flensburg bleibt aus: TVB hält gutes Niveau der ersten 30 Minuten nicht

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat bei der SG Flensburg-Handewitt erwartungsgemäß seine vierte Niederlage hintereinander einstecken müssen. Beim 25:29 (14:14) vor 5564 Zuschauern in der Flens-Arena zeigte sich das Team von Trainer Michael Schweikardt allerdings gegenüber dem jüngsten Auftritt gegen Leipzig deutlich verbessert. 14:11 hatte der TVB nach 23 Minuten geführt, ehe das Flensburger Star-Ensemble ernst machte.

Eine Niederlage mit vier Toren Differenz gegen Flensburg ist für den TVB zweifellos im Rahmen. Einer indes war kurz nach dem Spiel trotzdem ein bisschen angesäuert. „Das tut manchmal mehr weh als eine Zehn-Tore-Rutsche in Flensburg“, sagte der starke TVB-Keeper Silvio Heinevetter. „Wir haben gekämpft, haben uns aber in der zweiten Halbzeit in der Abwehr aufgelöst.“

Gottfridsson bringt Struktur ins Spiel

Großen Anteil, dass die Flensburger im zweiten Spielabschnitt ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, hatte Jim Gottfridsson. Der schwedische Ausnahme-Spielmacher feierte nach einem überstandenen Muskelbündelriss ein starkes Comeback und führte sein Team mit kluger Regie zum Sieg. Dem TVB, der ohne den erkrankten Ivan Sliskovic angereist war, fehlten im zweiten Spielabschnitt die Alternativen.

Die Bittenfelder starteten, anders als gegen Leipzig, sehr konzentriert. 5:5 stand’s nach neun Minuten, dann verloren sie ihren Linksaußen Daniel Fernandes: Der Spanier traf den Flensburger Keeper Kevin Møller beim Siebenmeter im Gesicht und kassierte dafür die Rote Karte. Aus der Balance kam der TVB allerdings nicht: Die Abwehr agierte geschickt, hatte den Flensburger Rückraum weitgehend im Griff und auch den Nationalmannschafts-Kreisläufer Johannes Golla im Auge. Zudem war Heinevetter vom Start weg ein starker Rückhalt.

Wechselfehler bei Vier gegen Sechs

Nach dem 8:7 (15.) für den TVB nahm der Flensburger Trainer Maik Machulla eine Auszeit, forderte mehr Eins-gegen-eins-Aktionen von seinen Spielern. Der TVB blieb aber wach, stellte mit einem 4:0-Lauf vom 8:8 auf 12:8 (20.). Auch nach dem 14:11 durch Max Häfner, der viele Minuten zusammen mit Egon Hanusz auf dem Platz stand und wie der Ungar gute Szenen hatte, sah’s gut aus. In die Pause indes brachte der Gast die Führung nicht. Nach 26 Minuten betrat Gottfridsson die Bühne – und mit ihm kam deutlich mehr Esprit ins Flensburger Spiel. Mit 14:14 ging’s in die Kabine.

Zurück kam eine ganze andere Flensburger Mannschaft. Gottfridsson führte klug Regie, der TVB bekam die nun mit viel mehr Wucht und Tempo auftretenden Flensburger immer weniger unter Kontrolle. Zudem ging die Konzentration beim TVB mehr und mehr flöten: Mit zwei Spielern in Unterzahl, leistete er sich einen Wechselfehler und musste weitere 90 Sekunden mit zwei Mann weniger agieren.

Auch wenn die Stuttgarter diese prekäre Phase ordentlich überstanden: Das Spiel entglitt ihnen immer mehr. Es schlichen sich im Angriff leichte Fehler ein und die Deckung offenbarte immense Löcher. Beim 21:17 (40.) führte Flensburg, das nach und nach Sicherheit ins Spiel bekam, erstmals mit vier Toren. Spätestens nach dem 26:20 zwölf Minuten vor dem Ende zeichnete sich ab, dass es nichts werden würde mit der Überraschung. Der TVB kämpfte zwar und stemmte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen die Niederlage. Die SG indes nutzte ihre breite Auswechselbank und ließ ihre Gäste nicht mehr mehr gefährlich herankommen. Nach Gottfridssons Treffer zum 28:22 (50.) war das Spiel durch. Am Ende betrieb der TVB noch etwas Ergebniskosmetik bis zum 25:29.

Für den TVB steht bereits am kommenden Donnerstag, 1. Dezember (18.05 Uhr/Porsche-Arena), das nächste Spiel an – ein ziemlich bedeutendes: Das mit neun Niederlagen gestartete GWD Minden hat auf den 32:27-Sieg gegen den Tabellenführer Füchse Berlin und das 29:26 in Göppingen ein spektakuläres 32:23 gegen den ASV Hamm-Westfalen folgen lassen. Damit sind die lange abgeschlagenen Mindener wieder im Geschäft und könnten mit einem Sieg in Stuttgart den Abstiegsrang verlassen. Auf diesen könnte der TVB bei dann fünf Pleiten in Serie rutschen.

SG Flensburg-Handewitt: Buric, Kevin Møller; Golla (4), Hald (1), Einarsson (2), Larsen (2), Søgard (3), Gottfridsson (3), Hansen (5/1), Pedersen (3), Jakobsen, Semper, Mensing (1), Kjaer Møller (1), Lindskog, Rød (4).

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic; Häfner (3), Serrano, Fernandez, Hanusz (5), Schöttle, Lönn (4, Röthlisberger (1), Süsser, Nicolaus (3), Forstbauer (1), Zieker (1), Müller (2), Pfattheicher (5/1).