23:26 - Starker Heinevetter reicht dem TVB gegen Melsungen nicht

30 Minuten extreme Flaute im Angriff sind zu viel gewesen für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart. Nach dem 7:11-Halbzeitrückstand steigerte er sich vor 4302 Zuschauen in der Porsche-Arena zwar, verlor aber gegen die MT Melsungen nach zwischenzeitlicher Führung mit 23:26. Der überragende Torhüter Silvio Heinevetter reichte nicht gegen einen durchschnittlichen Gegner, der in Spielmacher Agustin Casado, Kreisläufer Rogerio Moraes und Rechtsaußen Timo Kastening seine besten Kräfte hatte. Es war der erste Sieg der Melsunger in diesem Jahr – und der erste in Stuttgart seit 2017.

40 Prozent Fangquote von Heinevetter

„Wir haben es gegen diese Monster am Kreis und den cleveren Mittelmann Casado einfach nicht richtig verteidigt bekommen“, sagte Silvio Heinevetter kurz nach der Schlusssirene. Mit 16 Paraden und einer Fangquote von fast 40 Prozent hätte der TVB-Keeper zum Matchwinner der Stuttgarter werden können. Die äußerst dürftige Offensivleistung vor allem im ersten Spielabschnitt verhinderte letztlich den Sieg gegen schlagbare Melsunger.

Muss sich der TVB also nach zwei Niederlagen in Folge doch wieder Sorgen um den Ligaverbleib machen? „Man muss die Situation ernst nehmen, wenn man die Tabelle richtig interpretieren kann“, so Heinevetter. Spielt der TVB in den nächsten Wochen öfter so in der Offensive wie am Donnerstagabend, könnte es durchaus noch ein ungemütliches Frühjahr werden.

Haarsträubende Fehler

Der TVB hatte vom Start weg riesige Probleme im Positionsangriff. Weil die Melsunger ebenso abschlussschwach waren, stand’s nach zehn Minuten gerade einmal 4:2 für die Gäste. Bisweilen haarsträubend waren die Abschlüsse und Fehlpässe auf beiden Seiten, wobei die Quote beim TVB noch erschreckender war. Zwölf Fehlwürfe und neun technische Fehler wies die Statistik nach 30 Minuten aus.

Es war zunächst das Spiel der beiden überragenden Torhüter. Nebojsa Simic stand Heinevetter nicht nach. Nach Jerome Müllers Ausgleich zum 5:5 (15.) blieb der TVB sage und schreibe zehn Minuten ohne Treffer. Melsungen zog mit einem 5:0-Lauf lässig zum 10:5 davon (25.) und führte in einem auf schwachem Niveau stehenden Match zur Pause mit 11:7.

Der TVB-Trainer Michael Schweikardt musste sich in der Halbzeit etwas einfallen lassen – und tatsächlich ging sein Team plötzlich deutlich elanvoller zur Sache. Es dauerte nur acht Minuten, ehe Adam Lönn zum 14:14 egalisierte. Egon Hanusz sorgte per Siebenmeter beim 15:14 für die erste Führung. Das Pendel schien auf die Seite des Heimteams zu kippen – zumal Heinevetter im Gegensatz zu Simic sein hohes Niveau hielt. Dass sich die Gäste die knappe Führung rasch wieder zurückholten, lag vornehmlich am glänzenden Zusammenspiel von Spielmacher Agusto Casado mit seinem Kreisläufer Rogerio Moraes. Diese beiden bekam die TVB-Abwehr nie in den Griff. Da nützte es letztlich auch wenig, dass das Heimteam die gefährlichen Halbspieler der Gäste gut im Griff hatte.

Am Sonntag geht's nach Hamburg

Zweimal noch gelang dem TVB der Ausgleich (21:21 und 22:22). Der Nationalmannschafts-Rechtsaußen Timo Kastening mit seinem siebten und Moraes mit seinem fünften Treffer brachten die MT zwei Minuten vor dem Ende mit 24:22 in Vorteil. Diesen Vorsprung schaukelte sie zu ihrem ersten Sieg in 2023 clever über die Bühne.

Zum Abschluss der englischen Woche geht’s für den TVB am Sonntag in den hohen Norden: Beim HSV Hamburg (16.05 Uhr) gibt’s ein Wiedersehen mit dem Ex-TVB-Keeper Jogi Bitter.

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic; Max Häfner (4), Serrano (2), Fernandez, Hanusz (3/2), Lönn (2), Röthlisberger, Nicolaus (2), Forstbauer (1), Laube, Zieker (2), Müller (3), Pfattheicher (3), Maric (1).

MT Melsungen: Simic (1), Morawski; Kühn, Malasinskas (1/1), Casado (3), Ignatow, Moraes (5), Drosten (1 ), Jonsson, Arnarsson (1), Gomes, Kalarash (2), Kai Häfner (3), Kastening (7/2), Mandic (2), Pavlovic.