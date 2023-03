28:30 gegen Drittletzten: TVB verspielt die Chance auf ein dickes Polster

Nach drei Spielen ohne Niederlage hat es den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart wieder erwischt: Vor 5141 Zuschauern in der Porsche-Arena unterlag er dem Drittletzten HSG Wetzlar verdientermaßen mit 28:30 (11:18). Vor allem in den ersten 30 Minuten enttäuschte das Team von Trainer Michael Schweikardt. Der Sieben-Tore-Rückstand zur Halbzeit war letztlich eine zu große Hypothek. Nervös wurden die ansonsten abgezockten Wetzlarer erst, als es – aus Sicht des TVB – zu spät war.

Es war sehr laut in der Porsche-Arena nach der Schlusssirene, die Spieler feierten ausgelassen mit ihren Fans. Die indes waren in der Minderheit und in Grün gekleidet wie die Spieler, die nach neun Niederlagen in Folge ein ungewohntes Siegesgefühl genossen: Erleichtert war natürlich auch der Trainer Hrvoje Horvat nach dem ersten Sieg unter seiner Leitung.

Und die Bittenfelder? Die waren reichlich bedient, schließlich hatten sie sich den Sonntagnachmittag ganz anders vorgestellt. Mit einem Sieg gegen die verunsicherten Gäste hätte der TVB im Abstiegskampf seinen Gegner auf acht Punkte distanziert. So sind’s nur vier – und auch nur vier Minuspunkte zu GWD Minden, das am Samstag FA Göppingen überraschend einen Punkt abgeknöpft hatte.

Die offene Deckung des TVB kommt zu spät für die Wende

Es war einer dieser Tage, an denen fast alles schiefläuft. Ins Bild passte die finale Aktion der Partie: Egon Hanusz, der ein gutes Spiel machte, donnerte den Ball völlig unbedrängt über den Wetzlarer Kasten. Es wäre der 29:30-Anschlusstreffer gewesen – allerdings nur einer für die Statistik. Die restlichen sechs Sekunden hätte die HSG Wetzlar mit Sicherheit über die Runden gezittert.

Dass sich der TVB in der Schlussphase tatsächlich noch einmal annäherte, war nach dem Spielverlauf nicht zu erwarten gewesen. Die Gäste führten nahezu übers ganze Spiel hinweg – und in der 52. Minute komfortabel mit 27:20. Offensichtlich glaubten sie am Ende selbst nicht, dass sie nach einer halben Ewigkeit wieder als Sieger die Halle verlassen würden.

Bis auf den Langzeitverletzten Nico Schöttle war der TVB in Bestbesetzung, bei den Gästen fehlte der erkrankte Nationaltorhüter Till Klimpke. Ein Vorteil für den TVB war dies allerdings nicht – im Gegenteil: Der Keeper Anadin Suljakovic machte ein prima Spiel – wie auch Emil Mellegard. Der Schwede hatte in der Abwehr die Aufgabe, in vorgezogener Position die Kreise des zuletzt starken Max Häfner zu stören.

Der Stuttgarter Spielmacher hatte beim 4:4 (9.) zwar schon dreimal ins Tor getroffen. Doch Mellegard störte den Spielaufbau des TVB sehr klug. Nach dem 5:5 zogen die Gäste gegen den zu zögerlich und zu statisch agierenden TVB auf 8:5 davon. Im Angriff agierte Wetzlar, angeführt vom starken Spielmacher Magnus Fredriksen, clever und variabel. Die HSG machte kaum Fehler, spielte ihren Angriff auf den Punkt. Von Verunsicherung angesichts der prekären Lage im Tabellenkeller war nichts zu spüren.

Es fehlen die Ideen

Dem TVB dagegen fehlten die Ideen, auch die Deckung präsentierte sich nicht so kompakt wie zuletzt. Beim 6:10-Rückstand nach einer Viertelstunde war’s höchste Zeit für die Auszeit. Besser indes wurde das Spiel der Bittenfelder nicht – im Gegenteil. Wetzlar zog auf 14:7 davon (20.). Beim TVB kam vor allem aus dem rechten Rückraum zu wenig, auch Marino Maric am Kreis kam selten zum Zug.

Dass der TVB-Abwehrchef Samuel Röthlisberger schon früh seine zweite Zeitstrafe absitzen musste, kam dem TVB auch nicht eben gelegen. Vorne wie hinten leistete sich das Heimteam weiterhin zu viele Aussetzer. Die nutzte Wetzlar routiniert aus und ging mit der 18:11-Führung in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt ersetzte Silvio Heinevetter den gewiss nicht schlechten Miljan Vujovic im Tor. Der Routinier fand auch gut in die Partie, am klaren Rückstand indes änderte sich zunächst nichts. Beim 14:22 (38.) waren’s acht Tore – der TVB schlitterte einem Debakel entgegen.

Dass es dazu nicht kam, hatte mehrere Gründe. Auch wenn nicht viel gelang, der TVB kämpfte. Nach Egon Hanusz’ Treffer zum 19:23 (44.) schienen die Bittenfelder zu neuem Leben erwacht. Fynn Nicolaus ackerte in der Abwehr, so musste auch Wetzlar um seine Tore mehr arbeiten. Zum Leidwesen des TVB Stuttgart fanden die Gäste aber immer wieder eine Lücke. Nach Sascha Pfattheichers Siebenmetertor zum 20:24 waren noch lange 14 Minuten zu spielen.

Donnerstag kommt Melsungen

Wetzlar wurde – noch – nicht nervös. Nun nahm der Routinier Filip Kuzmanovski das Zepter in die Hand, mit einem 3:0-Lauf stellten die Gäste auf 27:20. Das hätte acht Minuten vor dem Ende eigentlich die Entscheidung bedeuten müssen. Doch die HSG Wetzlar geriet gegen die nun immer offensiver agierende Deckung des TVB tatsächlich ins Schlingern. Selbst nach dem 29:22 durch Lenny Rubin (55.) war das Spiel nicht durch. Nach dem 24:30 von Nicolaus versenkte der zehnfache Torschütze Pfattheicher den Ball gleich viermal in Folge zum 28:30 im Kasten der Gäste.

Letztlich war’s nicht mehr als Ergebniskosmetik. Für den TVB Stuttgart geht’s schon am kommenden Donnerstag, 30. April (19.05 Uhr), mit dem nächsten Heimspiel gegen die MT Melsungen weiter.

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic; Häfner (3), Serrano, Fernandez (1), Hanusz (4), Lönn (4), Röthlisberger, Forstbauer (1), Laube, Zieker (3), Müller, Pfattheicher (10/2), Maric (1), Sliskovic.

HSG Wetzlar: Suljakovic (1), Grazioli, Nyfjäll, Kuzmanovski (2), Schmidt (2), Nikolic (1), Becher (1), Weissgerber, Schelker, Fredriksen (3), Pliuto, Wagner, Mellegard (4), Rubin (4), Novak (7/3), Cavor (5).