29:23-Sieg: TVB Stuttgart löst knifflige Aufgabe in Minden souverän

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart hat im Abstiegskampf einen riesengroßen Schritt gemacht. Das Team von Trainer Michael Schweikardt dominierte beim 29:23-Sieg (14:12) GWD Minden vor 2612 Zuschauern in der Kampa-Halle. Den Grundstein legte es wie gegen den Bergischen HC und FA Göppingen in der Defensive, Torhüter Miljan Vujovic präsentierte sich erneut in prächtiger Form. Im Angriff stachen die beiden siebenfachen Torschützen Adam Lönn und Max Häfner heraus.

Überragender Vujovic

Nach der Schlusssirene hüpften die Bittenfelder übers Spielfeld, schließlich hatten sie zwei besonders wertvolle Punkte eingepackt gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Mit dem dritten Auswärtssieg in dieser Saison vergrößerte der TVB das Polster auf die Abstiegsränge auf neun Pluspunkte. „Die Erleichterung ist groß“, sagte der starke Spielmacher Max Häfner nach dem Spiel. „Es war schon eine gewisse Anspannung da. Jetzt werden wir eine schöne Heimfahrt haben.“

Zunächst war's ein wilder Schlagabtausch in der Kampa-Halle. Nach dem 5:5 nach erst sechs Minuten fanden die beiden Abwehrreihen allmählich ihre Orientierung. Adam Lönn brachte den TVB nach zehn Minuten beim 7:5 erstmals mit zwei Toren in Führung. Zu diesem Zeitpunkt war Miljan Vujovic bereits auf Betriebstemperatur. Der Keeper knüpfte nahtlos an seine guten Leistungen in den Spielen gegen den BHC und Göppingen an und gewann das Duell mit den deutschen Nationaltorhüter Malte Semisch klar.

Max Häfner, der sowohl als kluger Regisseur als auch als Torschütze überzeugte, legte zum 9:6 nach (15.). Der TVB agierte im Angriff deutlich strukturierter als sein Gegner, der sich auf die überragende Qualitäten von Amine Darmoul verließ – oder verlassen musste. Mit acht Toren war der quirlige Tunesier der erfolgreichste Torschütze der Partie. Er alleine indes konnte es nicht richten beim Vorletzten. Der blieb dem TVB aber zunächst auf den Fersen, weil sich auch die Gäste ein paar technische Fehler zu viel erlaubten.

Alleinunterhalter Darmoul

Nach Darmouls Anschlusstreffer zum 9:10 (22.) legte der TVB einen Zahn zu, spätestens nach Lönns 14:10 (27.) hatte er die Partie im Griff. Zwei Minuten vor der Pause sah der Mindener Luka Sebetic für sein rüdes Einsteigen gegen Egon Hanusz die Rote Karte. Für die sowieso personell gebeutelten Mindener bedeutete dies natürlich eine zusätzliche Schwächung. Mit dem 12:14-Rückstand zur Halbzeit durfte das Heimteam noch zufrieden sein.

Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Stuttgarter noch deutlicher. Im Positionsangriff agierte Minden ideenlos, die Last blieb auf Darmouls Schultern. Zudem unterliefen dem Team von Trainer Frank Carstens sehr viele leichte Fehler. Der TVB dagegen spielte flüssig, variabel und war von allen Position torgefährlich – und er gewann mit jeder gelungenen Aktion an Sicherheit.

Der Vorsprung des TVB pendelte zwischen drei und vier Toren. Häfner besorgte beim 23:18 (45.) die erste Fünf-Tore-Führung, Sascha Pfattheicher legte zum 24:18 nach. Im Angriff funktionierte bei Minden kaum noch etwas, also versuchte GWD, den TVB schon zehn Minuten vor dem Ende mit einer Harakiri-Abwehr zu Fehlern zu zwingen nach dem 18:25-Rückstand (48.). Die 3:3-Formation, die zu einer offenen Manndeckung mutierte, sorgte bei den Stuttgartern zwar kurz für Verwirrung. Doch auch hier fanden sie Lösungen. Hanusz' Tor zum 27:22 (55.) bedeutete die Entscheidung, den Rest der Spielzeit schaukelten die Gäste sicher bis zum 29:23 über die Bühne.

GWD Minden: Semisch, Shamir; Hein, Hakaj (1), Janke, Kranzmann, Korte (5/1), Pieczkowski (1), Johannsson (2), Ahouansou (1), Staar (1), Sebetic (1), Bitsch (2), Urban (1), Darmoul (8), Hermeling.

TVB Stuttgart: Vujovic, Heinevetter; Häfner (7), Serrano, Fernandez (6/3), Hanusz (2), Lönn (7), Röthlisberger (2), Nicolaus, Forstbauer, Laube, Zieker (1), Müller (1), Pfattheicher (3), Maric, Sliskovic.