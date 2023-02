30:32 gegen Flensburg: TVB verpasst große Chance auf Bonus-Punkte

Im ersten Spiel in diesem Kalenderjahr haben die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart eine gewaltige Chance auf nicht einkalkulierte Punkte liegen lassen. Nach einem starken Auftritt und der Sechs-Tore-Führung beim 23:17 (36.) kam die SG Flensburg-Handewitt vor 5767 Zuschauern in der Porsche-Arena zurück ins Spiel, ging drei Minuten vor dem Ende zum ersten Mal in Führung und nahm die Punkte beim 32:30 (15:19) mit in den hohen Norden. Ein sehr gutes Debüt feierte der neue TVB-Kreisläufer Marino Maric mit sieben Toren.

Es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht nach dem ersten Spiel des TVB nach der WM-Pause. Die schlechte: Die Bilanz mit zwei Punkten aus den jüngsten neun Partien bleibt dürftig, der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt weiterhin wenig beruhigende zwei Zähler. Die gute Nachricht: Sollte das Team von Trainer Michael Schweikardt die Leistung vom Sonntag in einigermaßen stabilisieren, muss es sich keine Sorgen machen.

Sehr vieles funktionierte deutlich besser als in den beiden letzten Monaten des vergangenen Jahres – allen voran das Angriffsspiel. Über weite Strecken agierte der TVB spielfreudig, variabel und ideenreich.

Torhüterwechsel und Überzahlspiel retten Flensburg

Ein bisschen Frust freilich war zu spüren kurz nach dem Spiel, schließlich war der TVB noch nie so nah dran am ersten Bundesligasieg gegen die Flensburger. Die zitterten sich mit viel Mühe und dank ihrer individuellen Klasse ins Ziel. „Wir waren lange nicht gut genug, aber am Ende zählt’s halt nach 60 Minuten“, sagte der Flensburger Rückraumspieler Magnus Rød nach Spielschluss. „Das Sieben gegen sechs und Kevin Møller haben uns gerettet. Und wir hatten auch ein bisschen Glück.“ Mit dieser Einschätzung lag der Norweger goldrichtig.

Ausgesprochen konzentriert startete der TVB ins Spiel. Der Torhüter Silvio Heinevetter war schnell auf Temperatur, vorne lief der Ball flott und sicher durch die Reihen. Max Häfner steuerte das Spiel klug, nach sieben Minuten führte der TVB mit 5:1. Auch nach der frühen Auszeit von Gästetrainer Maik Machulla kam die SG Flensburg-Handewitt nicht in die Gänge. Die Bittenfelder drückten aufs Tempo und waren das bessere Team. Überraschend gut funktionierte das Spiel mit dem neuen Kreisläufer Marino Maric, dabei hatte der erst ein paarmal mit der Mannschaft trainiert.

Nach dem 10:5 (13.) kam der Favorit etwas besser in die Partie, hatte allerdings auch in der einen oder anderen Szene Glück mit Abprallern. Lösungen aus der Ferne fand vornehmlich Hans Aaron Mensing. Per Konter verkürzte der dänische Weltmeister Johan Hansen zum 11:12 (20.), Johannes Golla glich zum 12:12 aus (22.).

Davon indes ließen sich die Stuttgarter nicht beeindrucken. Jan Forstbauer, der im rechten Rückraum für Jerome Müller kam, drehte nun auf. Er zeigte sein bestes Spiel im TVB-Trikot, war mutig im Abschluss. Nach der neunten Parade von Heinevetter, er gewann das Duell gegen Benjamin Buric klar, traf der Linkshänder zur verdienten 19:15-Halbzeitführung.

TVB fehlt der Druck

In den zweiten 30 Minuten kam bei den Gästen der dänische Weltmeister Kevin Møller für Buric. Mit ihm stabilisierte sich die Deckung der Gäste – allerdings erst nach rund 40 Minuten. Bis dahin fühlte der TVB seinem Gegner kräftig auf den Zahn, führte mit 23:16. Dann tat sich der TVB schwerer im Positionsspiel – und mit dem taktischen Mittel des Sieben gegen sechs der Flensburger, die öfter eine Lücke fanden in der Deckung des Heimteams. Den Angriffen des TVB fehlte nun bisweilen der Druck, auch häuften sich die Fehlwürfe. Møller machte ein tolles Spiel, am Ende hatte er eine Weltklasse-Fangquote von 50 Prozent.

Der Vorsprung des TVB schmolz, die Aussichten auf zumindest einen Teilerfolg waren aber lange gut. Sascha Pfattheicher sorgte in der 53. Minute für das 29:27. Mit drei Toren in Folge indes drehten die Gäste das Spiel und gingen drei Minuten vor dem Ende zum ersten Mal überhaupt in Führung. Nach einem technischen Fehler des TVB machte Magnus Rød 49 Sekunden vor Schluss mit dem 32:30 für die SG den Deckel drauf.

Unterm Strich war’s ein bitterer Nachmittag für den TVB. Aber auch einer, der Mut macht für kommende Aufgaben. Die nächste Prüfung steht am Sonntag (16.05 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen an.

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic; Häfner (2), Serrano, Fernandez (5/1), Hanusz (1), Lönn (5), Röthlisberger, Süßer, Nicolaus, Forstbauer (5), Zieker, Müller (1), Pfattheicher (4), Maric (7), Sliskovic.

SG Flensburg-Handewitt: Buric, Møller (1); Golla (6), Hald (1), Kirschberger, Einarsson, Larsen (5), Søgard, Hansen (5/2), Pedersen (3), Jakobsen, Semper (1), Mensing (6), Lindskog, Rød (4).