Aufstieg im Eiltempo: Wie Kreisläufer Lukas Laube (22) zum TVB Stuttgart kam

Sollte Lukas Laube so treu sein wie Samuel Röthlisberger (26), dann dürfte die Liaison zwischen dem Neuzugang und dem Handball-Erstligisten TVB Stuttgart eine ganze Weile anhalten. Vor ein paar Wochen folgte der 22-jährige Schweizer seinem Landsmann, der zusammen mit Max Häfner der dienstälteste Spieler im Kader ist und seit 2017 das TVB-Trikot trägt.

Lukas Laube ist ein sehr freundlicher junger Mann, er kriegt das Grinsen kaum aus dem Gesicht. Das dürfte zum einen an seinem Wesen liegen. Und zum anderen sicher auch daran, dass sich sein großer Traum im Eiltempo erfüllt hat. Die deutsche Bundesliga gilt als die stärkste Liga weltweit, und mit knapp 23 Jahren schafft’s nicht jeder hierher. Vor allem nicht aus der kleinen Schweiz.

Der zehnte Schweizer in der HBL

Wobei: Der elffache Nationalspieler ist immerhin bereits der zehnte Schweizer in der aktuellen HBL-Saison nach seinem neuen Teamkollegen Röthlisberger sowie Nicola Portner, Lucas Meister (beide SC Magdeburg), Lenny Rubin, Jonas Schelker, Leonard Grazioli (alle HSG Wetzlar), Max Gerbl (TSV Hannover-Burgdorf), Manuel Zehnder (HC Erlangen) und Samuel Zehnder (TBV Lemgo). Bis zur vergangenen Saison war Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen Exportschlager der Eidgenossen.

Beim TVB ist Lukas Laube der dritte Schweizer, 2018 spielte Lukas von Deschwanden für eine Saison bei den Bittenfeldern. Es liegt auf der Hand, dass Samuel Röthlisberger beim TVB ein gutes Wort für Laube eingelegt hat, schließlich kennt er dessen Qualitäten aus der Nationalmannschaft. Röthlisberger ist dort der Abwehrchef im Mittelblock, Laube spielt neben ihm – entweder in der Zentrale oder auf der Halbposition. Im Angriff dagegen sind Röthlisberger und Laube auf der Kreisposition Konkurrenten. Röthlisberger hat sich also sozusagen die Konkurrenz ins Hause geholt.

Natürlich sei das ein Thema gewesen, sagt Laube. Sie hätten viel darüber gesprochen. „Samu sagte, er würde sich sehr freuen, wenn ich kommen würde“, so Laube. „Es ist sehr schön zu hören, wenn der Positionspartner so über dich spricht.“ Er verstehe sich sehr gut mit Samuel Röthlisberger. „Und wir haben kein Problem damit, dass wir auf derselben Position zu Hause sind.“

In der Jugend eiferte Lukas Laube seinem älteren Bruder nach und spielte, wie viele andere Handballer auch, zunächst Fußball. Mit zehn Jahren wechselte er zum Handball. „Das hat mir gleich extrem gefallen.“ Zwölf Jahre blieb er seinem Heimatverein HSC Suhr Aarau treu. Aarau liegt im Aargau, Röthlisberger kommt aus Solothurn. „Wir sind also Kantonsnachbarn“, sagt Laube und lacht.

Freude über Anruf von Jürgen Schweikardt

Nachdem Lukas Laube alle Nachwuchsauswahlteams in der Schweiz durchlaufen hatte, debütierte er im Januar 2022 in der Nationalmannschaft – gegen Deutschland. Längst war er im Fokus anderer Vereine und unterschrieb im Sommer vergangenen Jahres bei GC Amicitia Zürich einen Dreijahresvertrag. Der indes war nach ein paar Monaten wieder Makulatur.

Überraschend, auch für Laube selbst. „Ich hatte niemals erwartet, dass ich schon im ersten Jahr den nächsten Schritt machen kann“, sagt er. Er habe in Zürich ein gutes Team gehabt und das Vertrauen des Trainers genossen. „Das hat mich in die Nationalmannschaft gebracht.“

Dann sei Stuttgart auf ihn aufmerksam geworden. Im Dezember habe es den ersten Kontakt gegeben. Zuerst zu Samuel Röthlisberger, dann zu Jürgen Schweikardt. „Samu spielt schon sechs Jahre hier, er hat mir nur Gutes über den TVB erzählt“, sagt Laube und grinst. „Es erleichtert einem die Entscheidung, wenn man jemanden kennt im Team.“ Der Anruf von Jürgen Schweikardt habe ihn extrem gefreut. „Das war schon speziell, zum ersten Mal Kontakt mit einem Bundesligaverein zu haben. Und eine große Ehre.

Eine große Hürde indes gab’s auf dem Weg nach Stuttgart noch zu überspringen: Laube war noch zweieinhalb Jahre an Zürich gebunden. Ein klein wenig zittern musste der 22-Jährige. „Die beiden Sportchefs haben miteinander gesprochen, es wurde aber langsam eng mit dem Transferfenster.“ Wichtig sei gewesen, dass Zürich einen Ersatz für ihn gefunden habe. „Es freut mich sehr, dass Zürich mich ziehen ließ. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich.“

Vorteil TVB: Kurze Anfahrt aus der Schweiz

Wenn der Wechsel nicht im Februar vollzogen worden wäre, hätte der TVB für die neue Saison den nächsten Anlauf genommen. „Jetzt bin ich froh, kann das Team kennenlernen und mich in der ersten Liga akklimatisieren.“ Die anfängliche Nervosität habe sich gelegt, sagt er. „Als ich zum ersten Training in die Halle gelaufen bin, hatte ich schweißnasse Hände“, sagt er und lacht wieder. „Ich kannte meine neuen Mitspieler ja nur aus dem Fernsehen.“

Nach der Länderspielpause wird Lukas Laube das Hotel in Stuttgart verlassen und in die eigene Wohnung nach Remseck ziehen. Allein. Seine Freundin studiert Jura in Zürich. „Leider sind das deutsche und das Schweizer Recht nicht deckungsgleich.“ Sprich: Ein Uni-Wechsel ist nicht möglich.

Zu Besuch freilich wird sie öfter sein – wie auch Laubes Familie, die in Aarau lebt. Nur rund drei Stunden dauert's mit dem Auto bis in den Süden der Republik. Zumindest logistisch ist der TVB Stuttgart also für Schweizer Talente die beste Wahl.