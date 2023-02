Bergendahl geht, Marić kommt: Kreisläufer-Wechsel beim TVB Stuttgart

Beim TVB Stuttgart gibt es einen Wechsel auf der Kreisläufer-Position: Der Norweger Oscar Bergendahl geht zum Meister nach Magdeburg. Als Ersatz kommt Marino Marić, der in dieser Woche seinen Vertrag beim Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig aufgelöst hat. Wir erläutern die Hintergründe der beiden Transfers.

Marić steht bereits am Sonntag für den TVB auf der Platte

Wie bereits am Dienstag (07.02.) von unserer Redaktion berichtetet, kommt Marić als Ergänzung zu Samuel Röthlisberger und Fynn Nicolaus. Mit 251 Bundesliga-Spielen (547 Tore) bringt der 1,96 Meter große Kroate reichlich Erfahrung mit nach Stuttgart. In der laufenden Spielzeit netzte der 115 Kilo schwere Kreisläufer für die Leipziger bislang 26 Mal ein.

Marić wird bereits beim Heimspiel am kommenden Sonntag (12.02.) gegen die SG Flensburg-Handewitt im Dress des TVB mit der Nummer 33 auflaufen. Dies war laut einer Mitteilung bereits vor der Anfrage aus Magdeburg nach Bergendahl fixiert worden.

Oscar Bergendahl wird am Wochenende in Lemgo ebenfalls das erste Mal für sein neues Team zum Einsatz kommen. "Der Wechsel nach Magdeburg ist eine große Chance für ihn“, sagt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Der amtierende deutsche Meister reagiert damit auf den Ausfall von Kreisläufer Magnus Saugstrup, der sich beim Pokalspiel am vergangenen Sonntag gegen den THW Kiel eine schwere Verletzung im rechten Knie zuzog. Bergendahl hatte aufgrund einer Innenbandruptur im linken Knie in der Hinrunde nur 10 Spiele im TVB-Trikot absolviert und dabei 19 Tore geworfen.

Das sagt Jürgen Schweikardt über Marino Marić

"Ein Ergebnis der Analyse der nicht zufriedenstellenden Hinrunde war, dass unser Kreisläuferspiel zu selten funktioniert hat. Dies wurde unter anderem stark durch die Verletzung von Oscar Bergendahl beeinflusst", so Schweikardt: "Deshalb sind wir schon vor der Anfrage aus Magdeburg zu dem Entschluss gekommen, einen weiteren offensivstarken Kreisläufer zu verpflichten."

Mit Marino Marić erhalte das Team einen "national und international erfahrenen Spieler, welcher seine Angriffsstärke seit über einem Jahrzehnt auf höchstem Niveau immer wieder unter Beweis gestellt hat". Einen ersten Eindruck vom Neuzugang können sich die Fans am Sonntag ab 16.05 Uhr in der Porsche-Arena verschaffen, wenn der TVB nach sechswöchiger Spielpause wieder ins Geschehen eingreift.