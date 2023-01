Dänische Handball-Weltmeister locken die Fans in die Porsche-Arena Stuttgart

Die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden und die überwiegend guten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft machen Lust auf mehr. Jürgen Schweikardt weilte zwei Tage in Stockholm und zieht ein positives Fazit. „Der Handballsport hat wieder einmal bewiesen, dass er ein Millionenpublikum begeistern kann“, sagt der Geschäftsführer des Erstligisten TVB Stuttgart.

Seinen Fans wieder etwas mehr bieten als am Ende des vergangenen Jahres möchte auch der TVB in der Rückrunde. Im ersten Spiel des neuen Jahres erwarten die Bittenfelder am Sonntag, 12. Februar (16.05 Uhr), in der Porsche-Arena die SG Flensburg-Handewitt – und damit gleich fünf frischgebackene dänische Weltmeister: Kevin Møller, Mads Mensah Larsen, Johan Hansen, Emil Jakobsen und Simon Hald. Die Fans haben offensichtlich große Lust auf Handball: Rund 5000 Tickets hat der TVB Stuttgart knapp zwei Wochen vor der Partie bereits verkauft.

Die drei WM-Teilnehmer des TVB bekommen ein paar Tage Pause

Dänische Weltmeister wie der dreimalige Deutsche Meister Flensburg hat der TVB zwar nicht in seinen Reihen. Dafür aber drei WM-Teilnehmer, die nach einer kurzen Regenerationspause am kommenden Wochenende wieder ins Mannschaftstraining des TVB einsteigen werden.

Mit den Leistungen von Daniel Férnandez (Bronzemedaille mit Spanien), Oscar Bergendahl (Vierter mit Schweden) und Egon Hanusz (Achter mit Ungarn) war Jürgen Schweikardt sehr zufrieden. Hanusz wurde beim 42:30-Sieg gegen Kap Verde zum Player of the Match gekürt, Férnandez sogar zweimal: beim 34:26-Sieg der Spanier gegen Chile und bei der 26:28-Niederlage gegen Frankreich.

Beide Stuttgarter hatten bei der WM das Pech, dass sie auf ihrer Position starke Konkurrenten vor der Nase hatten: Hanusz den routinierten Spielmacher Máté Lékai (34), der 21 Jahre alte Stuttgarter Linksaußen seinen 13 Jahre älteren Namensvetter Angel Férnandez. „Dani hat es sehr gut gemacht“, sagt Schweikardt. „Ihm gehört die Zukunft.“

Sehr angetan war der TVB-Chef auch von Oscar Bergendahl. Ein Außenbandriss hatte den Kreisläufer im vergangenen Jahr zu einer fast dreimonatigen Pause gezwungen, erst kurz vor der Weltmeisterschaft feierte er sein Comeback. Schweikardt ist froh, dass sich Bergendahl bei der WM in guter Verfassung präsentiert hat und das Knie keine Mucken gemacht hat. „Oscar war ein wichtiger Bestandteil der schwedischen Mannschaft“, sagt er. „Ich hoffe, er knüpft bei uns an diese Leistungen an.“

Dänisches Torhüterduo war überragend

Der Co-Gastgeber hatte auf den Titel spekuliert, den sich jedoch die Dänen schnappten. Verdientermaßen, findet Jürgen Schweikardt. Und Frankreich sei ein würdiger Finalgegner gewesen. Insbesondere die zweiten 30 Minuten im Endspiel hätten ein sehr hohes Niveau gehabt. Regelrecht begeistert war Schweikardt von den jungen Simon Pytlick (22) und Mathias Gidsel (23). Um Leistungen wie die Dänen und Franzosen abzurufen, brauche es einen breiten Kader – und den hätten beide Mannschaften.

So brillierten im Finale die Rückraumspieler Rasmus Lauge und Mads Mensah Larsen, die zuvor eher wenig Akzente gesetzt hatten. Überragend war das dänische Torhüterduo Niklas Landin/Kevin Møller, dahinter wurden mit dem Ex-Magdeburger Jannick Green und Emil Nielsen vom FC Barcelona zwei weitere Top-Keeper erst gar nicht nominiert.

Die fehlende Breite im Kader habe ein besseres Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft verhindert, so Schweikardt. Gerade im Rückraum habe es an Alternativen gefehlt. Wobei Schweikardt dem Team von Alfred Gislason eine gute WM attestiert. „Vor allem im letzten Spiel gegen Norwegen hat das Team gezeigt, dass es mit der Weltspitze mithalten kann.“ Der fünfte Platz sei „sehr ordentlich“.

Nächstes großes Ereignis: Heim-EM 2024

Überrascht hat Schweikardt, welche zentrale Rolle Juri Knorr und Julian Köster in ihren jungen Jahren schon eingenommen haben. Nun sei es Aufgabe des Bundestrainers, ein schlagkräftiges Team aufzubauen um diese beiden Youngster, den Linksaußen Lukas Mertens, die Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Johannes Golla sowie Torhüter Andreas Wolf. Nächstes Großereignis ist die Heim-Europameisterschaft im Januar 2024.

Grundsätzlich glaubt Schweikardt, dass die WM in Schweden und Polen den Handballsport wieder ein gutes Stück vorangebracht hat in der Wahrnehmung. Die Einschaltquoten bei den Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen waren sehr gut. „Da war der Handball teilweise nicht weit weg von den Quoten bei der Fußball-WM.“ Das entscheidende Spiel der Deutschen um den Einzug ins Viertelfinale gegen die Niederlande verfolgten im ZDF fast fünf Millionen Zuschauer. Mit 18,4 Prozent ließ der Handball damit den ARD-Krimi und „Deutschland sucht den Superstar“ hinter sich.

In der Zuschauertabelle der Bundesliga liegt der TVB auf Rang neun

Nicht beklagen darf sich der TVB über die Zuschauerzahlen in der ersten Saisonhälfte: 35.830 Fans sahen die neun Spiele in der Porsche-Arena, das sind im Schnitt 3 981. Damit rangieren die Bittenfelder immerhin auf Rang neun der Zuschauertabelle. Und es sieht so auf, als könnte der TVB den Schnitt sogar noch verbessern: Für das erste Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag in einer Woche sind Stand Dienstag 5000 Tickets verkauft, die Verantwortlichen rechnen mit mindestens 5500 Besuchern. Auch für das zweite Heimspiel am Donnerstag, 2. März (19.05 Uhr), gegen FA Göppingen sind bereits rund 3500 Karten weg.

Für Schweikardt gibt’s mehrere Gründe, weshalb der Vorverkauf so gut läuft. Zum einen spiele Corona nicht mehr die große Rolle, die Leute trauten sich wieder auf Veranstaltungen. Zweitens sei die SG Flensburg-Handewitt ein sehr attraktiver Gegner. Dass die eigenen Leistungen zuletzt nicht besonders ermutigend waren, spielt für Schweikardt nicht die entscheidende Rolle – wobei der TVB auch nicht nur schlechte Spiele abgeliefert habe.

„Natürlich wollen und müssen wir besser spielen“, sagt er. Auf der anderen Seite seien die Spiele in der Porsche-Arena auch Events. „Zum Handball kann die ganze Familie sorgenfrei hingehen, es ist kurzweilig, weil immer etwas passiert auf dem Spielfeld.“ Der Handball sei eine attraktive Sportart, die Begeisterung wecke und gute Werte vermittle. „Ich hoffe und glaube auch, dass das auch der TVB tut.“

Fehlt nur noch der sportliche Erfolg. Aktuell steht für den TVB, bei nur vier Punkten Polster zu den Abstiegsrängen, der Ligaverbleib im Fokus. „Ansonsten arbeiten wir mit Hochdruck an der neuen Saison.“ Noch steht der Kader nicht ganz, möglicherweise wird sich der TVB auch noch in dieser Saison verstärken. „Wir können aber nichts vermelden“, sagt Schweikardt.

Aus Schweden jedenfalls hat der Geschäftsführer keinen neuen Spieler mitgebracht. „Da hat keiner ins Köfferchen gepasst.“

Hier gibt es Karten für das TVB-Spiel gegen Flensburg

