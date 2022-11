Der TVB Stuttgart will bei der MT Melsungen die gute Bilanz wahren

Eine gute Vorbereitung ist alles. Das weiß Michael Schweikardt nur allzu gut. Und deshalb wird der kommende Gegner bis ins Detail studiert. Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss am Sonntag zur MT Melsungen, Anpfiff der Partie ist um 16.05 Uhr.

Am Mittwoch, als Melsungen 29:23 bei Frisch Auf Göppingen siegte, da saßen auch zwei bekannte Gesichter im Publikum. Das Melsungen-Spezialistenteam Schweikardt und Heinevetter. „Silvio kennt die Mannschaft noch gut, kennt den Trainer gut“, so der Trainer. In der Vorbereitung hat Schweikardt sich mit dem Torwart, der zu dieser Saison von Melsungen nach Stuttgart wechselte, zusammengesetzt. Analysiert. Stärken und Schwächen ausgemacht. Versucht, das System der MT Melsungen aufs Kleinste auseinanderzunehmen. „Silvio hat da noch den Insider-Blick“, so der Coach. Das Wissen, die sportliche Vergangenheit seiner Spieler macht sich Schweikardt zunutze. Er selbst hat eine Melsungener Geschichte, doch das sei lange her: „Heute ist der Kontakt eher sporadisch“, erzählt der 39-Jährige. „Wenn man sich sieht, ist es nett. Und natürlich freue ich mich auch auf ein paar bekannte Gesichter.“

Einige Veränderungen im Team

Verändert hat sich in der gegnerischen Mannschaft zur Saison einiges: Elf Spieler verließen den Club, neun kamen hinzu. Darunter einige Topspieler wie der Spanier Augustin Casado oder der Kreisläufer und brasilianische Nationalspieler Rogério Moraes (der wird wegen einer Daumenverletzung im Duell gegen den TVB ausfallen). Mit Rückraumspieler Ivan Martinovic, Keeper Adam Morawski, Außenspieler David Mandic und Rückraumspieler Aidenas Malainskas stehen weitere Nationalspieler im Aufgebot der Gastgeber.

Wieder einmal ein Grund für die Konkurrenz, Melsungen für diese Saison viel zuzutrauen. Doch Angst zu haben braucht der TVB Stuttgart sicher nicht, wirft man einen Blick auf vorherige Begegnungen: 15:5 Punkte lautet die Bilanz. „Das ist mir bewusst, ja“, beginnt Schweikardt. Doch: „Das ist eine gute Bilanz, aber jedes Handballspiel muss für sich neu gespielt werden.“

Große Aufgabe für den TVB: an der guten Defensive vorbeizukommen

Und da könnte Melsungen an diesem zwölften Spieltag schwer zu knacken sein, wie sich Schweikardt an die Partie in Göppingen erinnert: „Melsungen hatte eine überragende zweite Halbzeit, leistete eine sehr gute Abwehrarbeit.“ 20 Paraden von Torwart Nebojsa Simic sprechen da eine deutliche Sprache. „In der ersten Halbzeit haben sie ein paar Schwächen gezeigt.“ Melsungen habe in den vergangenen Spielen gerne erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufgedreht. Bedeutet für den anstehenden Sonntag konkret? „Auch wenn wir einmal vorne liegen, dürfen wir nicht nachlassen. Und wir müssen uns in die zweite Spielhälfte reinfuchsen.“

Anknüpfen will der Trainer an den Lauf, den der TVB vor der zweieinhalbwöchigen Pause hatte. An die emotional aufspielende Defensive. „Wir müssen dafür sorgen, dass Melsungen schwere Würfe bekommt, und selbst vorne konsequent sein.“

Den Handball für Zuschauer attraktiv gestalten

Kämpferisch sei und müsse der Handball des TVB bleiben, sich weiterentwickeln. Speziell in Sachen Tempospiel nach vorne und dem Ballfluss nach Eins-gegen-eins-Situationen. Doch es läuft, könnte man sagen. Das findet auch der Trainer: „Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben vier aus fünf Ligaspielen gewonnen, stehen gut da in der Saison.“ Mit Michael Schweikardt soll der Handball des TVB einerseits die richtigen Ergebnisse bringen, andererseits auch die Zuschauer mitreißen. „Ich will, dass die Zuschauer aus der Halle gehen und ein gutes, überzeugendes Handballspiel gesehen haben.“

Mit dem Auftritt in Melsungen leitet der Stuttgarter Bundesligist eine sechswöchige Powerphase ein. Acht Spiele sind es noch bis Weihnachten. Drei Spiele in den nächsten sieben Tagen. „Ich wünschte mir, dass da eine Regelmäßigkeit drin wäre, wie beim Fußball“, stöhnt Schweikardt auf. „Aber damit müssen wir uns nun abfinden und unsere Kräfte gut verteilen, damit wir gut durch diese anstrengenden Tage und Wochen kommen.“

Lukas Süsser ist "der Neue"

Für diese kräftezehrende Zeit hat sich der TVB noch einmal verstärkt: Lukas Süsser unterstützt bis zum Ende des Jahres 2022 per Zweitspielrecht den Handball-Bundesligisten. Der 20-jährige Kreisläufer ist aktuell beim Drittligisten SG Pforzheim-Eutingen unter Vertrag. „Nach der Verletzung von Oscar Bergendahl war uns klar, dass wir auf dieser Position neben Samuel Röthlisberger und Fynn-Luca Nicolaus Verstärkung brauchen“, so Schweikardt.

Gefunden werden sollte keine langfristige Lösung, denn man rechnet damit, dass Bergendahl sich bis zum Ende des Jahres von seiner Innenbandruptur im linken Knie erholt hat und dann wieder einsatzfähig ist. Zur Suche erzählt Michael Schweikardt: „Wir sind gut in der Region vernetzt und bei einer Empfehlung fiel der Name Lukas Süsser.“ Im Training des TVB habe der 20-Jährige einen guten und fitten Eindruck hinterlassen, Engagement und Einsatz gezeigt. „Das ist eine Lösung, von der alle profitieren“, ist sich der Trainer sicher. Der TVB bekommt Unterstützung, Süsser schnuppert Bundesliga-Luft und der Verein weiß einen Spieler in seinen Reihen, der Erfahrung bei einem Profi-Club sammelt. Für das Spiel in Melsungen steht Süsser im Kader, ob er tatsächlich Einsatzzeiten bekommen wird, steht für den Trainer noch nicht fest.