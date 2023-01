Drei TVB-Spieler laufen bei der Handball-WM auf

Am Mittwochabend (11.01.) hat die 28. Handball-Weltmeisterschaft, welche in Polen und Schweden ausgetragen wird, begonnen. Das Eröffnungsspiel fand in Katowice zwischen Polen und Frankreich statt, Mitfavorit Frankreich hat die Partie mit 24:26 für sich entscheiden können. Insgesamt spielen 32 Mannschaften um den WM-Titel, welcher am 29.01.2023 in der Tele2 Arena in Stockholm vergeben wird.

Vom TVB Stuttgart nehmen drei Spieler an der WM teil. Oscar Bergendahl wird mit der schwedischen Nationalmannschaft Gastgeber sein. Für den TVB-Kreisläufer wird es somit eine besondere WM werden, nachdem er letzte WM als bester Abwehrspieler des Turniers ausgezeichnet worden ist und somit entscheidend zum zweiten Platz beitrug.

Egon Hanusz muss gleich gegen Island ran

Für Ungarn wird Bittenfelds Mittelmann Egon Hanusz auflaufen. Für ihn geht es in der Gruppe unter anderem gegen das mit Stars gespickte Team aus Island. Daniel Fernandéz komplementiert das TVB-Trio bei der Weltmeisterschaft und vertritt den Mitfavoriten aus Spanien. Für ihn beginnt die Weltmeisterschaft am Freitagabend (13.01.) gegen Montenegro, Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Im Aufgebot von Alfred Gislason steht kein Spieler des TVB Stuttgart, die DHB-Auswahl startet morgen um 18 Uhr in Katowice gegen Katar in das Turnier.