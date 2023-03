Es prickelt wieder: Handball-Erstligist TVB Stuttgart erwartet FA Göppingen

Es gibt etliche Verbindungen zwischen den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart und FA Göppingen – und auch eine gesunde Rivalität. An diesem Donnerstag (19.05 Uhr) dürften die Mannschaften und Fans vor vermutlich 6000 Fans in der Porsche-Arena heißlaufen. Die Göppinger sind in guter Form, der TVB sammelte mit dem Sieg gegen den Bergischen HC neues Selbstvertrauen. Mit seinem siebten Saisonsieg zöge der TVB in der Tabelle am punktgleichen Kontrahenten vorbei.

Zwölfeinhalb Wochen hat der TVB auf dieses Gefühl verzichten müssen, ehe er beim 26:25 in Wuppertal wieder als Sieger das Spielfeld verlassen durfte. Dass der Siegtreffer in der letzten Sekunde auf kuriose Art und Weise durchaus glücklich war, stört Michael Schweikardt wenig. „Wir haben uns das Glück auch erarbeitet“, sagt der TVB-Trainer. „Es war insgesamt eine gute Leistung von uns, die müssen wir jetzt auch nicht kleinreden. Ich hoffe, das war jetzt der Befreiungsschlag, den wir gebraucht haben.“

Sonderlob für TVB-Torhüter Miljan Vujovic

Seine Mannschaft habe engagiert gespielt, die Abwehr habe den wichtigen letzten Schritt gemacht und es den Angreifern des Bergischen HC vor allem in den zweiten 30 Minuten schwer gemacht. Gefreut hat sich Schweikardt über den Formanstieg von Adam Lönn und Jerome Müller – und über die starke Leistung von Torhüter Miljan Vujovic, der einen großen Teil zum Sieg beigetragen habe. „Es ist keine einfache Situation für ihn, Silvio Heinevetter ist schon sehr präsent.“ Vujovic habe im Januar überragend trainiert, er gebe nie auf.

Mit dem ersten Sieg in diesem Kalenderjahr hat der TVB den Abstand auf die Abstiegsplätze auf sechs Punkte erhöht, wobei das von Corona gebeutelte GWD Minden mit zwei Spielen in Verzug ist. Punktgleich indes sind die Bittenfelder mit dem Gegner am Donnerstag, Göppingen hat aber die deutlich bessere Trefferdifferenz – und eine gute Form. Bei der jüngsten 25:27-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen hatte das Team des ehemaligen TVB-Trainers Markus Baur den Tabellenzweiten am Rand der vierten Saisonniederlage. Am Dienstag besiegte FA in der EHF European League Montpellier HB mit 27:25. Den Einzug ins Achtelfinale hatte Göppingen schon zuvor klargemacht und verteilte die Kräfte entsprechend. Schweikardt ist überzeugt davon, dass die Göppinger keine Kräfte gelassen hat. „Sie werden im Derby alles reinhauen – wir aber auch. Wir sind selbstbewusst genug und möchten die Punkte unter allen Umständen hier behalten.“

Keine Angst mehr vor Fehlern beim TVB Stuttgart

Der Trainer freut sich auf das Derby vor großer Kulisse – und auf den Gegner, bei dem er sieben Jahre spielte und seine ersten Schritte als Profi machte. Der Vorjahresfünfte erwischte einen äußerst durchwachsenen Saisonstart mit 7:21 Punkten. Nach dem 26:28 beim Bergischen HC trennte sich der Club von seinem Trainer Hartmut Mayerhoffer, Markus Baur übernahm. Unter dem Ex-Stuttgarter stabilisierte sich das Team. „Göppingen hat an Sicherheit gewonnen, es hat keine Angst mehr vor Fehlern“, sagt Schweikardt.

Einige Spieler, die in der Hinrunde weit entfernt gewesen waren von ihrem Leistungsvermögen, sind mittlerweile prägend. Wie der Torhüter Marin Sego, der vor der Saison aus Montpellier unter den Hohenstaufen kam, oder der linke Rückraumspieler Josip Sarac. Sehr gut besetzt ist Göppingen im rechten Rückraum mit dem Ex-TVB-Spieler David Schmidt und dem spielstarken Jon Lindenchrone sowie auf Rückraummitte mit Tim Kneule und Jaka Malus. Mit Marcel Schiller hat FA einen der besten Linksaußen der Liga. Aufpassen muss der TVB auf das gefährliche Kreisläuferspiel mit Kresimir Kozina. „Körperlich wird uns Göppingen einen Tick überlegen sein“, sagt Schweikardt. „Wir müssen versuchen, die Abwehr mit viel Beinarbeit zu bespielen.“

Der TVB wird voraussichtlich in unveränderter Besetzung antreten. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Silvio Heinevetter. Den Torhüter plagen Rückenprobleme.