Ex-TVB-Trainer Roi Sánchez erklärt, was Löwen-Spielmacher Juri Knorr ausmacht

Spätestens seit der Weltmeisterschaft in Schweden und Polen gehört Juri Knorr zu den Hoffnungsträgern im deutschen Handball. Was macht den 22-jährigen Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen aus? Unser Redaktionsmitglied Thomas Wagner fragte vor dem Spiel des TVB Stuttgart in Mannheim am Sonntag beim ehemaligen TVB-Trainer Roi Sánchez nach. Der Spanier hatte Knorr vor knapp vier Jahren zum FC Barcelona geholt.

Herr Sánchez, nachdem der TVB Stuttgart Sie im September vergangenen Jahres freigestellt hat, sind Sie zusammen mit Ihrer Familie nach Spanien zurückgekehrt – aber noch nicht auf die Trainerbank. War das Passende noch nicht dabei?

Nein, noch nicht. Es gab schon ein paar Optionen. Aber ich möchte lieber noch ein bisschen warten, bis ich eine Entscheidung treffe.

Am Sonntag muss Ihr Ex-Verein beim Tabellenzweiten Rhein-Neckar Löwen antreten. Die Löwen spielen eine starke Saison. Großen Anteil daran hat einer, den Sie gut kennen. Sie holten Juri Knorr einst zum großen FC Barcelona. Wann sind Sie zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden?

In meiner Zeit als Co-Trainer bei der TSV Hannover-Burgdorf war ich auch A-Jugendtrainer. In der Saison 2016/2017 haben wir gegen den VfL Bad Schwartau gespielt. Juri hat uns kaputtgemacht. Ich glaube, er war damals der beste Spieler der Liga, obwohl er noch B-Jugendlicher war.

Es war Ihre letzte Saison in Hannover, dann wechselten Sie 2017 zum FC Barcelona. Wie kreuzten sich anschließend die Wege?

Barcelona spielte in Köln das Champions-League-Final-Four. Da habe ich mich mit Juri, seinem Vater und dem Manager von Barcelona getroffen. Der FC Barcelona sucht immer junge Talente, und ich habe gesagt, dieser Junge ist überragend. Wir haben Juri im September nach Barcelona eingeladen. Er hat sich alles angeschaut, auch die La Masia. Im Dezember hat er sich entschieden, dass er in der Saison 2018/2019 nach Barcelona wechseln wird.

Den Sprung in die erste Mannschaft hat er aber nicht geschafft.

Zwei oder drei Spiele hat Juri gemacht. Er hat eine Saison bei mir in der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga gespielt, aber regelmäßig in der ersten Mannschaft mittrainiert.

Haben eigentlich vor und nach Juri Knorr noch andere deutsche Talente den Weg nach Barcelona gefunden?

Ich denke, es gab in den letzten zehn bis 15 Jahren nicht so viele Talente wie Juri. Und wenn, dann griffen die Füchse Berlin zu. Wie bei Paul Drux oder Fabian Wiede. In Deutschland gibt’s gute Internate. Da hast du gute Bedingungen und Möglichkeiten, dich zu entwickeln. Juri wollte aber einen anderen Weg gehen.

Aber warum?

Juri ist sehr schlau. Er hat in Barcelona viele Sachen gelernt, die er in Deutschland nie hätte lernen können. Unter anderem die Spielweise des FC Barcelona. Ich denke, deshalb ist er jetzt ein außergewöhnlicher deutscher Spieler.

Was zeichnet ihn aus?

Es gibt keinen deutschen Spieler, der so klug mit dem Kreisläufer spielt wie Juri. Außerdem verteidigt er gut. Das hat er in Barcelona gelernt. Juri war aber schon megagut, als er gekommen ist. Wir haben ihn nicht ausgebildet, das war sein Vater. In Spanien hat er noch ein paar Details dazugelernt. Und jetzt ist er ein Star geworden.

Mit 19 Jahren wechselte Knorr zu GWD Minden in die Bundesliga und nach zwei Jahren zum Top-Club Rhein-Neckar Löwen. Waren das die richtigen Entscheidungen?

Damals waren wir der Meinung, dass Juri ein bisschen ungeduldig ist. Aber im Nachhinein müssen wir zugeben, dass es genau der richtige Weg war, den er eingeschlagen hat. In Minden hat er schon super gespielt.

War’s womöglich Knorrs Plan, sich in Mannheim im Schatten von Andy Schmid langsam zu entwickeln? Er rückte erst so richtig in den Fokus, nachdem Schmid die Löwen verlassen hatte am Ende der vergangenen Saison.

Genau. Juri trifft seine Entscheidungen mit Weitblick. Ungewöhnlich ist übrigens auch, dass er einen isländischen Berater hat.

Warum das denn?

Er hat mir mal gesagt, dass er mit jemandem englisch sprechen möchte. Juri denkt viel nach. Er ist sehr erwachsen und clever, obwohl er erst 22 Jahre alt ist.

Viele Experten halten Juri Knorr für einen kompletten Spieler. Sie auch?

Manchmal fragen mich Leute, wer denn besser sei: Domen Makucoder Juri Knorr? Nun, Makuc ist – wie Juri – ein spektakulärer Spieler. Der Unterschied: Juri kann decken.

Hin und wieder wird Knorr aber auch für sein risikoreiches Spiel kritisiert.

Juri braucht diese Freiheiten. Als Trainer musst du akzeptieren, dass er zwei, drei Bälle verliert. Wenn du ihn wegen ein paar technischen Fehlern stresst, ist das nicht mehr Juri. Dann spielt er einen Sicherheitshandball und du kannst nicht mehr so sehr von ihm profitieren. Sowohl sein Vereinstrainer Sebastian Hinze als auch der Nationalmannschaftstrainer Alfred Gislason machen das aber super.

Ist es ein generelles Problem, dass junge Spieler oft zu sehr an die kurze Leine genommen werden und sie sich nicht mehr ausprobieren dürfen?

Grundsätzlich sollte man Spieler, die bestimmte Fähigkeiten haben, nicht zu sehr einengen. Es gibt viele ältere Spieler mit über 30 Jahren, die wie Juri spielten oder spielen. Andy Schmid beispielsweise. Oder bei uns in Spanien Raul Entrerrios. Sie haben auch Bälle verloren. Wie gesagt, damit musst du bei kreativen Spielern leben. Viggó Kristjánsson oder Egon Hansuz sind beim TVB auch immer mal wieder für ihre Spielweise und Fehler kritisiert worden. Ich habe aber immer gesagt, schaut mal, wie viele Assists sie machen und wie viele Situationen sie generieren. Das ist bei Juri genauso. Das Plus ist jedoch deutlich höher als das Minus. Wichtig ist immer, was unterm Strich dabei herauskommt.