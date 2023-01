Halbzeitbilanz des TVB Stuttgart: Viel Frust und noch mehr Fragezeichen

Sieben Jahre Nervenkitzel: Das reicht, hatten sich die Verantwortlichen des TVB Stuttgart vor der achten Saison in der ersten Handball-Bundesliga gedacht – und gaben den zwölften Platz als Saisonziel aus. Zur Halbzeit hinkt der TVB drei Plätze und sechs Punkte hinterher.

Kein Grund zur Sorge, sagen die Optimisten – und glauben an eine ähnliche Leistungssteigerung wie im Vorjahr, als die Bittenfelder in 16 Spielen 15 Punkte sammelten. In der imaginären Tabelle des Jahres 2022 landeten sie auf Rang zehn.

Abstiegsangst

Die Pessimisten dagegen schlagen Alarm. Sie fürchten bei gerade einmal vier Punkten Polster zu den Abstiegsplätzen einen neuerlichen Überlebenskampf. Ihre Argumente: Zum einen geben die jüngsten Auftritte und die schwache Form vieler Leistungsträger wenig Anlass auf rasche Besserung. Zum anderen hat der Club mit dem Trainerwechsel nach nur fünf Spieltagen bereits Pulver verschossen. Dürfen sich also diejenigen freuen, die eine Dümpelei im Niemandsland der Tabelle grundsätzlich für langweilig erachten?

Zur Weltmeisterschaftspause sind am Zipfelbach und Neckar jedenfalls eine gehörige Portion Frust und Ernüchterung zu spüren. Von dem, was die Verantwortlichen vor der Saison euphorisch oder zumindest zuversichtlich gestimmt hat, ist nicht viel übrig geblieben.

Einiges hatten sich der Trainer Roi Sánchez und der Geschäftsführer Jürgen Schweikardt von den Neuverpflichtungen versprochen. Hundertprozentig überzeugt haben – bis jetzt – lediglich der Torhüter Silvio Heinevetter, der Linksaußen Daniel Fernandez und – mit Abstrichen – der Rechtsaußen Jorge Serrano. Sie haben für das Spektakel gesorgt, das sich die Verantwortlichen erhofft hatten.

Ansteckungsgefahr

Der schwedische Europameister Oscar Bergendahl hatte Anpassungsschwierigkeiten, dann verletzte er sich. Ivan Sliskovic, als Backup für Adam Lönn im linken Rückraum geholt, kommt nicht so richtig in die Gänge. Wie auch auf der anderen Rückraumseite der Kristjánsson-Nachfolger Jan Forstbauer. Dass das Trio noch keine große Hilfe ist, ließe sich eventuell verschmerzen. Das Dilemma indes ist, dass sich die Nebenleute offensichtlich von der Unsicherheit haben anstecken lassen. Anders lässt es sich kaum erklären, warum Adam Lönn und Jerome Müller in der Hinrunde ihr Potenzial nur sporadisch auf die Platte brachten. Auch die beiden Spielmacher Egon Hanusz und Max Häfner kamen zu selten an ihr Leistungslimit.

Dass der Handball ein Mannschaftssport ist, in dem – wie es so schön heißt – die Rädchen ineinandergreifen müssen, ist auch an der Defensive des TVB zu sehen. Selbst Samuel Röthlisberger und der junge Fynn Nicolaus, beide waren in der vergangenen Saison noch die Felsen in der Brandung, spielen häufig unter ihren Möglichkeiten.

Es gibt also eine Menge zu tun in der WM-Pause für den TVB Stuttgart, aber durchaus auch Grund zur Hoffnung: Die Verantwortlichen sind selbstkritisch, so gesteht der Geschäftsführer Jürgen Schweikardt Fehler in der Kaderplanung ein und denkt über Veränderungen nach.

Wie geht's mit Michael Schweikardt weiter?

Der Spielerkader ist allerdings nicht die einzige Baustelle beim TVB: Die Trainerfrage muss geklärt werden. Michael Schweikardts Vertrag läuft bis zum Saisonende – aber auch darüber hinaus? Hatte nach den ersten Spielen unter seiner Verantwortung noch vieles für eine weitere Zusammenarbeit gesprochen, scheint das Rennen mittlerweile zumindest wieder offen.

Ordentliche Auftritte und der eine oder andere Punkt in den ersten Spielen nach der WM-Pause schmückten Schweikardts Bewerbungsmappe. Die große Frage jedoch ist, ob die Verantwortlichen die Entscheidung bis in den März hinauszögern können oder wollen.