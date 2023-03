Handball: TVB Stuttgart kann im März für Vorentscheidung im Abstiegskampf sorgen

Zwei Wochen Pause hatte der Handball-Erstligist TVB Stuttgart nach dem nervenaufreibenden 24:24 im Derby gegen FA Göppingen – und Zeit, sich im Abstiegskampf auf die womöglich vorentscheidenden drei Spiele im März vorzubereiten. Zum Start der Trilogie muss sich der TVB an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) beim Vorletzten GWD Minden auf einen heißen Tanz einstellen. Das Team von Trainer Frank Carstens hat in den kommenden Wochen ebenfalls ein Programm mit guten Aussichten auf Erfolgserlebnisse.

Minden von Corona gebeutelt

Zweimal zittern mussten die Bittenfelder in den jüngsten Spielen, mit den drei Punkten und den Leistungen ist der Trainer Michael Schweikardt zufrieden. Damit kann der TVB ein wenig aufatmen – wobei der flüchtige Blick auf die Tabelle trügerisch ist. Sieben Pluspunkte Polster sind’s auf die Abstiegsplätze, doch GWD Minden ist noch im Verzug. Das von Corona gebeutelte Team musste die Partien gegen die SG Flensburg-Handewitt und beim HC Erlangen absagen. Vor zwei Wochen kehrte Minden zurück und schrammte nur knapp an den ersten Punkten seit dem 32:23 im November gegen den ASV Hamm-Westfalen vorbei: Beim Bergischen HC führte GWD mit 22:18, ehe dem Team in der Schlussphase etwas die Luft ausging und es die Partie beim 32:24 abgeben musste.

Heißer Monat

Die gute Leistung indes dürfte dem Abstiegskandidaten Mut machen für die nächsten Aufgaben. Gegen den TVB (15.), Göppingen (14.), Wetzlar (16.), Lemgo (13.) und Hamm (18.) sind die Aussichten auf eine Aufholjagd sehr gut. Wie auch für den TVB: Nach dem Minden-Spiel erwartet er den Drittletzten HSG Wetzlar und den kriselnden Tabellenelften MT Melsungen. Schweikardt sieht diesbezüglich kein Team im Vorteil, auch Wetzlar habe nun schlagbare Gegner vor der Brust. „Aber natürlich gehen wir jetzt in die heiße Phase, und wir wollen unseren Aufwärtstrend bestätigen.“

Bereits am Mittwochmittag, nach dem Abschlusstraining, machte sich der TVB mit dem Bus auf die sechseinhalbstündige Reise nach Ostwestfalen. Was auch die Bedeutung der Partie zeigt. „Wenn wir gewinnen, kann uns Minden kaum mehr einholen“, sagt Schweikardt, der mit sehr großem Widerstand des Gegners rechnet. Ein Pluspunkt der Mindener sei, dass sie wüssten, wie der Abstiegskampf funktioniere. Seit Jahren werden die Dankersener vorzeitig abgeschrieben und retten sich dann doch noch.

Zwei neue Kreisläufer bei Minden

In der Hinrunde war Minden arg vom Verletzungspech gebeutelt – und dennoch wettbewerbsfähig. Auf die Langzeitausfälle der beiden Kreisläufer Justus Richtzenhain und Carles Asensio Cambra reagierte der Club und holte die erfahrenen Besard Hakaj (IFK Kristianstad) und Sveinn Johannsson (Skjern). Schon im alten Jahr war der wurfgewaltige Philipp Ahouansou auf Leihbasis von den Rhein-Neckar Löwen gekommen.

Säulen im Spiel der Mindener sind der deutsche Nationalkeeper Malte Semisch sowie die beiden Spielmacher Niclas Pieczkowski und Amine Darmoul. Der quirlige tunesische Nationalspieler ist Dreh- und Angelpunkt im Team und extrem stark im Eins-gegen-eins. In den Vordergrund gespielt hat sich zuletzt im linken Rückraum der junge Fynn Lukas Hermeling. Verzichten muss Minden auf Doruk Pehlivan und den Abwehrchef Maximilian Janke.

Im Kader des TVB Stuttgart gibt’s gegenüber dem Göppingen-Spiel keine Veränderungen. Die Schweizer Samuel Röthlisberger und Lukas Laube kämpften mit Erkältungen, sind aber wieder hergestellt. Weiter im Aufbautraining befinden sich Nico Schöttle und der Neuzugang Jonas Truchanovicius. „Wir versuchen, sie langsam heranzuführen. Es ist aber noch nicht absehbar, wann sie zurückkehren werden“, sagt Schweikardt. „Wir werden aber bei beiden keinerlei Risiko eingehen.“