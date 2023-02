Jetzt gilt’s für den TVB Stuttgart: Punkte müssen her im Abstiegskampf

Nichts geändert hat sich an der Ausgangssituation für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart nach den ersten beiden Spielen in diesem Kalenderjahr. Vorsicht ist also geboten bei nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nach den einkalkulierten Niederlagen gegen die Spitzenmannschaften SG Flensburg-Handewitt und Rhein-Neckar Löwen misst sich der TVB in den kommenden Spielen mit Mannschaften vergleichbaren Niveaus. Das heißt: Es müssen dringend Punkte her. Die erste Chance dazu hat die Mannschaft an diesem Sonntag (16.05 Uhr) beim Bergischen HC.

Packung oder täuscht das Ergebnis?

Auch wenn’s für den TVB im ersten Spiel nach der WM-Pause gegen die SG Flensburg-Handewitt beim 30:32 nicht zu einer Überraschung gereicht hatte: Der starke Auftritt machte Mut vor dem Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Beim 27:41 indes waren die Bittenfelder ein ganzes Stück weg von der Leistung gegen Flensburg. Eine Niederlage mit 14 Toren Differenz wird unter der Kategorie „Packung“ abgelegt.

Oder spiegelte das Resultat womöglich nicht die Leistung wider? Sebastian Hinze jedenfalls, Trainer der Löwen, „fühlte diese Höhe nicht auf dem Spielfeld“. Auch der Bittenfelder Trainer relativiert: „Ich habe uns auch nicht um so viele Tore schlechter gesehen“, sagt Michael Schweikardt. Umso mehr ärgerte ihn diese Höhe. „Aber am Ende bringen solche Komplimente auch nichts.“

Wie auch immer: Auffällig war, wie viele Schwierigkeiten der TVB hatte, den Löwen mit einem kompakten Abwehrzentrum entgegenzutreten. „Wir bekamen einfach keinen Zugriff“, so Schweikardt. Die halbe Mannschaft durfte sich im Mittelblock versuchen: Samuel Röthlisberger, Adam Lönn, Fynn Nicolaus, Ivan Sliskovic, Marino Maric – und sogar Lukas Laube. Den Neuzugang aus der Schweiz auf diese zentrale Position zu stellen, sei – im Nachhinein – keine so gute Idee gewesen, sagt der Trainer. „Er hatte erst drei Einheiten mit der Mannschaft, damit haben wir Lukas keinen Gefallen getan.“

Dani Fernandez noch in WM-Form

Im Angriff ging vom Kreis – ganz anders als zuletzt gegen Flensburg – wenig Gefahr aus. „Die Löwen hatten sich sehr gut darauf eingestellt“, so Schweikardt. Dafür glänzten die Flügelspieler, allen voran der Linksaußen Daniel Fernandez. Er habe seinen Schwung von der WM mitgenommen, sagt Schweikardt. „Die Außenpositionen sind derzeit unser kleinstes Problem.“

In den nächsten wichtigen Partien benötigt der TVB Zuverlässigkeit auf allen Positionen, damit nach 2:18 Punkten endlich wieder Zähler auf der Habenseite landen. Theoretisch stehen die Chancen in den kommenden Spielen deutlich besser als zuletzt: Es warten Mannschaften, die sich in der zweiten Tabellenhälfte bewegen. Nach dem Duell am Sonntag beim Bergischen HC (11.) warten FA Göppingen (14.), GWD Minden (17.) und die HSG Wetzlar (16.).

Glück für den TVB im Hinspiel

Die Bergischen Löwen kamen zuletzt, wie der TVB, gehörig unter die Räder beim 17:30 (6:18) in Flensburg. Das indes dürfte eher ein Ausrutscher gewesen sein. Davor hatte der BHC seit November 14:4 Punkte gesammelt – bei nur einer Niederlage. Das Hinspiel, dem zweiten Einsatz von Michael Schweikardt als TVB-Trainer, gewannen die Bittenfelder durch einen Treffer von Adam Lönn in letzter Sekunde und nach einer umstrittenen Entscheidung zugunsten des TVB mit 27:26.

Zuletzt besiegte der Bergische HC mit einer starken Leistung die MT Melsungen 28:27 und holte sich auch auswärts vier Punkte (32:30 in Hannover und 32:27 in Leipzig). „Der BHC stellt eine kompakte Abwehr, lässt vorne den Ball gut laufen und überrascht immer mal wieder mit Neuem.“

Die routinierten Tomas Babak und Linus Arnesson steuern klug das Spiel und setzen den Kreis und ihre wurfkräftigen Kollegen im Rückraum ein: Fabian Gutbrod, Alexander Weck, den deutschen Nationalspieler Lukas Stutzke und den Ex-Bittenfelder Djibril M’Bengue. Konstant gute Leistungen bringt auch das Torhütergespann Peter Johannesson/Christopher Rudeck.

„Wenn wir an die Leistung aus dem Flensburg-Spiel anknüpfen, haben wir trotzdem eine gute Siegchance“, sagt Schweikardt. Egon Hanusz und Ivan Sliskovic plagen sich mit Muskelverletzungen herum. Der Coach hofft, dass sie bis Sonntag einsatzfähig sein werden. Dann fehlt nur Nico Schöttle (Aufbautraining).