Kann Michael Schweikardt den Knoten lösen beim TVB Stuttgart?

Wird den arg gebeutelten Erstliga-Handballern des TVB Stuttgart mit dem Heimspiel-Doppelpack binnen vier Tagen ein Neustart gelingen nach 0:10 Punkten und der Trennung von Trainer Roi Sánchez? Bevor am Sonntag der Bergische HC mit dem ehemaligen Bittenfelder Djibril M’Bengue in der Porsche-Arena gastieren wird, kommt an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) der TBV Lemgo. Der Vorjahressechste ist mit 2:8 Punkten ebenfalls noch nicht so richtig in der Spur – und noch sieglos.

Am Dienstag unterlag das Team von Trainer Florian Kehrmann im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde für die EHF European League bei FA Göppingen mit 24:28 (12:12). Der neue TVB-Interimstrainer Michael Schweikardt machte sich vor Ort ein Bild, nachdem er sich sämtliche andere fünf Partien des Gegners im Video angesehen hatte. Zum Ligaauftakt unterlag Lemgo überraschend in eigener Halle dem Aufsteiger VfL Gummersbach mit 26:30. Es folgte die 31:34-Niederlage in Göppingen, das 28:28 gegen die MT Melsungen, das 28:32 beim Bergischen HC und das 29:29 gegen Leipzig.

Viel Bewegung im Kader des TBV Lemgo

In der Vorbereitung auf das erste Spiel unter seiner Verantwortung hatte Michael Schweikardt viel Arbeit, schließlich hat sich im Kader der Lipperländer – im Vergleich zu den Vorjahren – einiges getan. Gleich fünf zentrale Spieler haben den TBV nach der erfolgreichsten Saison seit acht Jahren verlassen: Torhüter Peter Johannesson (Bergischer HC), Andrej Kogut (Eulen Ludwigshafen), Jonathan Carlsbogard (FC Barcelona), Andreas Cederholm (FK Kristianstad) und Bjarki Mar Ellison (Veszprem).

„Carlsbogard war schon der prägende Rückraumspieler in den letzten Jahren beim TBV, der ist nicht so leicht zu ersetzen“, sagt Schweikardt. Als Ersatz holte Lemgo den hochgewachsenen Dänen Emil Buhl Laerke aus Gudme. Schweikardt beobachtete den 23-Jährigen in der dänischen Liga, er kommt aus demselben Verein wie der Stuttgarter Neuzugang Oskar Bergendahl. „Laerke ist ein gefährlicher Spieler.“ In Göppingen kam der 2,03-Meter-Hüne nicht zum Einsatz. Möglicherweise, so vermutet Schweikardt, steuert der TBV-Coach Florian Kehrmann die Belastung. Mit dem Ex-Berliner Frederik Simak hat er im linken Rückraum eine gute Alternative.

Im Rückraum muss der TVB ansonsten vor allem auf Tim Suton und Lukas Hutecek ein Auge haben. „Sie gehen in jede Lücke und machen relativ wenig Fehler. Das bedeutet sehr viel Arbeit für unsere Abwehr.“

Eine Menge Erfahrung bringen die spanischen Guardiola-Brüder Gedeon (38/Kreis) und Isaias (37/rechter Rückraum) mit. Beide spielen auch gemeinsam in der Abwehr. „Sie haben sehr lange Arme und klauen so Bälle“, sagt Schweikardt. Grundsätzlich hat die Defensive der Lemgoer vor dem neuen Torhüter Urh Kastelic (ehemals FA Göppingen) eine stattliche Länge, fünf Spieler sind zwei Meter oder größer. „Es gibt die eine oder andere Möglichkeit, wo wir angreifen können“, so Schweikardt. Lemgo habe auch Schwachstellen. Die Aufgabe sei nicht einfach, aber auch nicht unlösbar.

Wiedersehen mit Bobby Schagen

Wie dem TBV beizukommen ist, zeigte zuletzt FA Göppingen – wobei Lemgo nach einem ausgeglichenen Spiel und zwischenzeitlicher Führung erst in den letzten zehn Minuten ins Hintertreffen geriet. „Lemgo lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen“, so Schweikardts Erkenntnis vom Dienstag. Die Mannschaft spiele außerordentlich abgezockt und habe weitere clevere Spieler in ihren Reihen wie den Ex-Bittenfelder Bobby Schagen auf Rechtsaußen. Sehr gut in Form präsentiert sich auch der Elisson-Nachfolger und Schweizer Nationalspieler Samuel Zehnder auf dem anderen Flügel.

Es kommt also einiges zu auf den neuen Interimstrainer des TVB Stuttgart, der seit Sonntag vier Einheiten geleitet und dabei den Schwerpunkt auf die Taktik gelegt hat. „Ich habe schon den Eindruck, dass die Jungs ein bisschen befreiter trainieren. Und die Lust auf bessere Leistungen spüre ich auch.“ Gut trainiert habe Jerome Müller, der nach seiner längeren Verletzungspause in Gummersbach ein eher unglückliches Kurz-Comeback feierte. „Sein fehlender Spielrhythmus war spürbar in Gummersbach. Ich denke, das hat er abgeschüttelt.“

Noch nicht in den Kader zurückkehren wird Ivan Sliskovic (Adduktorenverletzung). Schweikardt hofft, dass der Rückraumspieler am 6. Oktober in Wetzlar dabei sein kann. Max Häfner ist erkältet, hinter ihm steht noch ein kleines Fragezeichen.

„Ich spüre eine gewisse Aufbruchstimmung“, sagt Schweikardt. „Und wenn die Zuschauer die auch spüren, dann hoffe ich, dass wir Rückendeckung von ihnen bekommen werden.“

Fehlen nur noch die langersehnten ersten Punkte.