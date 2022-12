Koryphäen-Duell in der Porsche-Arena: Silvio Heinevetter gegen Jogi Bitter

Das letzte Heimspiel des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart im Kalenderjahr 2022 an diesem Donnerstag (19.05 Uhr/Porsche-Arena) gegen den HSV Hamburg ist ein Duell mit besonderer Note: Mit Silvio Heinevetter (TVB) und dem Ex-Bittenfelder Jogi Bitter (HSVH) stehen sich zwei Torhüter der speziellen Sorte gegenüber, die viel mehr zu bieten haben als eine gute Fangquote. Angesichts dieses Giganten-Duells ist’s eher eine Randnotiz, dass mit Jan Forstbauer (TVB) und Tobias Schimmelbauer (HSVH) zwei Feldspieler auf ihre ehemaligen Clubs treffen.

Selbst wer für den Handball wenig übrighat und zur Kategorie Sportmuffel zählt: Die Namen Heinevetter und Bitter dürften jedem ein Begriff sein. Schließlich sind die beiden auch bekannt durch Funk und Fernsehen. Bitter war unter anderem zu Gast in der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. Heinevetter versuchte sich bei „Wer weiß denn sowas“, „Ninja Warrior“ und „Schlag den Star“. Zudem lieferte seine langjährige Beziehung zur Schauspielerin Simone Thomalla reichlich Futter für die Boulevardmedien.

Zusammen 78 Jahre alt

Auf eine große Show auf dem Spielfeld dürfen sich die Fans am Donnerstag in der Porsche-Arena freuen. Dafür sprechen alleine die Zahlen und Daten, die Silvio Heinevetter und Jogi Bitter zu bieten haben: Zusammen sind sie 78 Jahre alt, haben 1184 Bundesligapartien und 379 Länderspiele auf dem Buckel. Auch mit 38 Jahren (Heinevetter) und 40 Jahren (Bitter) gehört das Duo zum Besten, was der Handballsport im Tor zu bieten hat. Zumindest in Deutschland.

Dass zwei der schillerndsten Figuren des deutschen Handballs der vergangenen zwei Jahrzehnte das Trikot des TVB Stuttgart tragen würden, ist vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Für den TVB war die überraschende Verpflichtung von Johannes „Jogi“ Bitter im Januar 2016 vielleicht die wichtigste überhaupt in seiner mittlerweile siebeneinhalbjährigen Bundesligageschichte. Und nichts weniger als ein Coup.

Zum einen rückte das große mediale Echo den kleinen TVB damals zum ersten Mal so richtig in die Öffentlichkeit. Zum anderen war Bitter ein Garant dafür, dass die Bittenfelder in schwierigen Zeiten den Abstieg verhinderten. Der Keeper avancierte beim TVB rasch zum Publikumsliebling und Führungsspieler – auf und neben dem Spielfeld. Bitter war der Fels in der Brandung – und ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Auf dem Spielfeld war – und ist – er oft ziemlich furchteinflößend und emotional. Abseits des Platzes hingegen scheint der Norddeutsche in sich zu ruhen – wobei er stets für einen Spaß zu haben ist.

Humor und Ehrgeiz

So war Bitter für Mimi Kraus’ Wildsau-Versteckspielchen ein perfektes Opfer. Unvergesslich bleibt auch Bitters Auftritt bei der Pressekonferenz, auf der seine Verpflichtung bekanntgegeben wurde. Auf die Frage eines Journalisten, ob er jeweils zum Training und den Spielen aus seiner Heimat Hamburg anreise, antwortete Bitter mit ernstem Blick: „Nein, Training mache ich nicht. Ich komme nur zu den Spielen.“

Humor hat auch Silvio Heinevetter. So antwortete er bei der Saisoneröffnung im Weingut Escher auf die Frage, was ihn zum Wechsel zum TVB bewegt habe: „Ich liebe Wein.“ Auf dem Spielfeld dagegen macht Heinevetter, wie Bitter, einen eher humorlosen Eindruck. Allzu gerne jedenfalls gehen die Schiedsrichter und gegnerischen Spieler mit dem Torhüter nicht in Konversation. Fühlt sich „Heine“ persönlich oder seine Mannschaft ungerecht behandelt oder trifft ihn ein Wurf am Kopf, dann teilt er sein Unverständnis unmissverständlich mit. Wegducken und Ja-Sagen ist noch nie „Heines“ Sache gewesen. Angesprochen auf seine exzentrische Art, sagte der Torhüter vor dem Saisonstart: „Ich bin so, wie ich bin – und eigentlich ganz zufrieden damit.“

Sehr zufrieden sind auch die Bittenfelder mit ihrem zweiten Transfercoup im Tor. Sportlich hat „Heine“ die Erwartungen erfüllt. Mindestens. Zudem sorgt er für Emotionen und Spektakel auf dem Spielfeld, was sowohl die Mitspieler als auch die Fans stimuliert. Dafür war fünfeinhalb Jahre lang Jogi Bitter verantwortlich, seit dieser Saison hat Silvio Heinevetter diesen Job.

Bleibt noch die spannende Frage, welcher der beiden Vulkane am Donnerstag das größere Feuer speien wird.

Jogi Bitter im Gespräch

Zum zweiten Mal wird der Ex-TVB-Keeper Jogi Bitter am Donnerstag (19.05 Uhr, Karten gibt’s im Vorverkauf und an der Abendkasse) mit dem HSV Hamburg in die Stuttgarter Porsche-Arena zurückkehren. Unser Redaktionsmitglied Thomas Wagner hat sich im Vorfeld der Partie mit dem Torhüter unterhalten.

Herr Bitter, das Duell TVB Stuttgart gegen HSV Hamburg ist auch ein Duell der deutschen (Ex-)Nationaltorhüter. Macht man sich als Torwart eigentlich grundsätzlich Gedanken darüber, wer auf der anderen Seite des Spielfeldes im Kasten steht, oder spielt das eher keine Rolle?

Zunächst einmal freue ich mich, Silvio zu sehen – wie viele andere Ex-Kollegen auch, die man nicht jeden Tag trifft. Sicherlich wird’s am Donnerstag auch auf das Torhüterduell ankommen, das ist in solchen Partien ganz normal. Andererseits: Wenn ich mich an die vergangene Saison erinnere, da habe ich keinen Ball gehalten, dafür Jens Vortmann am Ende und wir haben das Spiel für uns entschieden. Es ist also nicht immer alleine ausschlaggebend, was die Torhüter machen. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt Tag und Nacht an das Duell mit Silvio denke und mich extra motiviere. Ich freue mich einfach auf das Spiel in Stuttgart. Das möchte ich natürlich gewinnen, so wie ich jedes Spiel gewinnen will.

Silvio Heinevetter führt die Statistik der Torhüterparaden in der Handball-Bundesliga derzeit an, Sie folgen knapp dahinter auf Rang sechs. Schauen Sie eigentlich auf Quoten und Zahlen oder sind die womöglich gar nicht so aussagekräftig?

Wir spielen beide sehr viel und haben dadurch entsprechend viel Zeit, uns auszuzeichnen. Aber ich glaube, wir sind beide mittlerweile in einem Alter, wo das nicht mehr so relevant ist. Es gibt im Übrigen auch viele Torhüter, die viel zum Sieg ihrer Mannschaft beitragen, indem sie die entscheidenden Bälle halten. Ich glaube, wir wissen beide auch ganz gut, welche Bälle das am Ende sind. Die Statistik ist immer nur das, was man daraus lesen will. Der Torhüter kann meist selbst einschätzen, ob er gut drauf ist und ob er eine gute oder schlechte Phase hat.

Der TVB Stuttgart ist nach dem HSV Hamburg der Verein, für den Sie in Ihrer langen Karriere die meisten Bundesligaspiele absolviert haben. Im Grunde sind Sie also ein halber Bittenfelder. Wie eng sind denn Ihre Verbindungen noch nach Stuttgart?

Natürlich bin ich in irgendeiner Form noch verbunden. Ich habe noch mit vielen Leuten Kontakt. Nicht nur aus der Mannschaft, sondern auch aus Stuttgart selbst und dem Umfeld. Es sind sehr viele Freundschaften entstanden in den fünfeinhalb Jahren. Die haben bis heute gehalten und werden auch weiter bestehen bleiben.