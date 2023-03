Marino Maric, der gute Freund am Kreis: So tickt der Neuzugang des TVB Stuttgart

Ziemlich turbulent sind die finalen Tage vor der Schließung des Transferfensters in der ersten Handball-Bundesliga am 15. Februar gewesen. Im wahrsten Sinne des Wortes rund ging’s beim TVB Stuttgart auf der Kreisläuferposition: Oscar Bergendahl verabschiedete sich zum SC Magdeburg, dafür nahm der TVB den jungen Schweizer Lukas Laube (22/GC Amicitia Zürich) und den Kroaten Marino Maric (SC DHfK Leipzig) unter Vertrag. Der Nationalspieler hat sich überraschend schnell zurechtgefunden nach seinem Blitzwechsel. „Ich bin sehr glücklich hier und verstehe mich schon sehr gut mit den Jungs“, sagt der 32-Jährige.

Bitte nicht fragen: Was ist heute passiert?

In einem Interview auf der vereinseigenen Website der MT Melsungen war Marino Maric vor zwei Jahren gefragt worden, welche Journalisten-Frage er nicht mehr hören könne. Seine Antwort: „Was ist heute passiert?“ Diese Frage werde fast immer nach Niederlagen gestellt. Nach dem 30:32 des TVB Stuttgart gegen die SG Flensburg-Handewitt vor drei Wochen lief der Kreisläufer nicht Gefahr, sich eine passende Antwort zu überlegen – die Frage kam nicht.

Vor das Sky-Mikrofon wurde er dennoch gebeten, schließlich war Maric bei der knappen Niederlage des TVB einer der auffälligsten Spieler. Sieben seiner acht Würfe fanden den Weg ins Flensburger Tor – es war ein herausragendes Debüt im TVB-Trikot. Das hatten ihm nicht alle zugetraut, vielmehr weinten viele Fans Bergendahl ein paar Tränen nach. Auch der eine oder andere Experte stellte Maric’ Qualitäten infrage – nicht jedoch Martin Schwalb: Der Ex-Nationalspieler, Ex-Trainer und heutige Sky-Experte schwärmte vor dem Spiel regelrecht von Maric. „Ich muss gestehen, ich bin ein Fan von ihm“, sagte er.

Maric grinst, als er auf Schwalbs Aussage angesprochen wird. „Ich kenne ihn schon lange“, sagt er. „Und natürlich ist es immer schön zu hören, wenn du ein bisschen Respekt bekommst.“ Den genoss er acht Jahre lang bei der MT Melsungen. „Es war alles dabei“, sagt er. „Ich hatte gute Phasen und nicht so gute.“ Zur aktuellen Saison indes wollten sich die Melsunger auf der Kreisläufer-Position neu aufstellen, Maric’ Vertrag wurde nicht verlängert. Er schloss sich dem Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig an. „Leipzig wollte mich schon zur vergangenen Saison“, so Maric. Mit ihm, Maciej Gebala und Mika Laurin Sajenev war der SC am Kreis dreifach besetzt. „Am Anfang war’s okay“, sagt Maric.

Irgendetwas hat nicht gepasst

Dann kam der Trainerwechsel, Rúnar Sigtryggsson ersetzte den entlassenen André Haber. Kurz vor Weihnachten wurde Maric informiert, dass der Verein zum 1. Januar mit Moritz Preuss (aus Magdeburg) einen vierten Kreisläufer verpflichten würde. „Das sind natürlich zu viele für den Kreis – und für mich war’s ein klares Signal“, sagt Maric. Im ersten Moment sei er zwar überrascht gewesen. „Aber ich habe die Entscheidung akzeptiert.“ So sei der Sport eben. „Irgendetwas hat nicht gepasst, ich weiß allerdings nicht, was es war.“

Er habe sich aber nicht selbst infrage gestellt. „Ich kenne meine Qualitäten.“ Er sei ruhig geblieben, habe fleißig trainiert und mit seinem Berater die Lage besprochen. „Und ich habe mich gefreut, als uns der TVB kontaktiert hat.“ Er habe vom ersten Tag an einen positiven Eindruck gehabt vom Team. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden und habe mich schnell eingelebt.“ Einige Spieler kannte er aus den Duellen des TVB gegen Melsungen, Silvio Heinevetter und Jan Forstbauer waren Teamkollegen bei der MT. Seinen Landsmann Ivan Sliskovic kennt Maric schon rund 15 Jahre.

Drei Jahre spielte Marino Maric mit Kai Häfner in Melsungen zusammen, so lernte er auch dessen Bruder Max kennen. „Mit Kai habe ich mich sehr gut verstanden, auf und neben dem Spielfeld“, sagt Maric. Auffällig gut harmoniert hat er in den ersten Spielen auch mit dem TVB-Spielmacher. „Es macht richtig Spaß mit Max, wir haben dasselbe Handballverständnis. Aber ich komme auch mit den anderen Jungs sehr gut klar.“

Nach dem wichtigen Sieg beim Bergischen HC und dem Remis gegen FA Göppingen ist Maric optimistisch, dass der TVB den Abstand zu den Abstiegsrängen bald vergrößern wird. „In den nächsten drei, vier Spielen haben wir gute Chancen zu punkten.“ Er sieht großes Potenzial in seiner neuen Mannschaft. Sie sei spielerisch und technisch gut, die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern passe. Der TVB gehöre in der Tabelle nicht da hin, wo er aktuell stehe. „Es ist viel Kopfsache, wir brauchen einfach ein paar Siege und ein gutes Gefühl.“ Er versuche, mit seiner Erfahrung den jungen Spielern zu helfen. „Ich möchte wie ein guter Freund sein und rede viel mit ihnen.“

Die Familie lebt in Zagreb

Noch nicht fündig geworden ist Marino Maric bei der Wohnungssuche. „Das ist gar nicht so einfach hier.“ Er bekomme jedoch große Unterstützung vom Verein, spätestens Ende des Monats soll die Zeit im Hotel zu Ende sein. „Das passt aber, der Fokus liegt jetzt sowieso auf dem Handball. Alles andere kriege ich hin.“

Die meiste Zeit wird der Kroate alleine wohnen. Seine Frau und die drei Kinder – zehn, acht und fünf Jahre alt – bleiben in Zagreb. „Wir haben das wegen der Kinder irgendwann so entschieden, als die Schule ein Thema wurde“, sagt Maric. In Melsungen sei es für die Kinder nicht so einfach gewesen, Kontakt zu bekommen und Freundschaften zu schließen. Nun könnten die Kinder in der Heimat ihre Sprache sprechen. „Für mich ist die Situation manchmal natürlich anstrengend.“

Wenn er ein paar Tage frei habe, fliege er nach Zagreb. „Ansonsten ist meine Frau natürlich auch manchmal hier. Wir versuchen, eine gute Mischung hinzukriegen. Aber so ist das Profileben eben.“