Nach zwei Siegen in Folge: TVB trifft auf offensive Abwehr der HSG Wetzlar

Nach vier Punkten in den beiden Spielen binnen vier Tagen unter dem Interimstrainer Michael Schweikardt sieht die Lage für den Handball-Erstligisten TVB Stuttgart wesentlich freundlicher aus. Mit dem dritten Sieg in Folge an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) beim Tabellennachbarn HSG Wetzlar könnte der TVB bei 6:10 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld schaffen.

Die Partie gegen den Bergischen HC dürfte in der Trainerlaufbahn von Michael Schweikardt eine der aufregendsten gewesen sein – mit einem glücklichen Ende mit dem Treffer von Adam Lönn zum 27:26 in letzter Sekunde. Entsprechend zufrieden zeigte sich Michael Schweikardt. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren heiß, das Spiel noch zu drehen.“

Zunächst keine Mittel

In den ersten 30 Minuten hatte es nicht nach einem Erfolg ausgesehen. „Wir haben zu viele Tore über den Kreis kassiert“, so Schweikardt. Hinzugekommen seien hier und da ein bisschen Pech und die sehr gute Torhüterleistung von Christopher Rudeck. „Im Angriff hatten wir noch keine Mittel und waren zu hektisch.“ Es hat der letzte Zug zum Tor gefehlt.

„In der Halbzeit habe ich den Jungs gesagt, dass wir auch fünf Tore aufholen können.“ Basis für die Wende sei die sehr gute Abwehr gewesen, die „super verschoben“ und oft nur schwierige Würfe des BHC zugelassen habe. Wichtig sei außerdem gewesen, die Kreise des torgefährlichen Lukas Stutzke einzugrenzen.

Gold wert für den TVB war auch das etwas überraschende Comeback von Ivan Sliskovic, der seine Adduktorenverletzung auskuriert hat. Nach nur zwei Trainingseinheiten mit dem Team deutete er bereits an, wie wichtig er für das Spiel des TVB werden kann. „Ivan hat uns sehr geholfen“, so Schweikardt. Gerade in der schwächeren ersten Halbzeit habe er das Team im Spiel gehalten. Schweikardt freut sich auf das neue Duo auf Halblinks, das sich sehr gut ergänze. Adam Lönn, der stets mit Vollgas unterwegs sei, und der Neuzugang, der das Tempo geschickt reguliere. Auch in der Defensive setzte der Kroate Akzente.

Nun geht's für den TVB an diesem Donnerstag zum Vorjahressiebten HSG Wetzlar, der ähnlich schleppend in die Saison gestartet ist wie der TVB. Nach 0:8 Punkten ging's mit dem 25:25 gegen FA Göppingen aufwärts, beim Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen holte sich das Team von Benjamin Matschtke im sechsten Anlauf den ersten Sieg (29:23). Es dauerte offensichtlich ein paar Spiele, bis sich das neu formierte Team gefunden hat. Immerhin acht Spieler gilt's zu integrieren – darunter sind spannende dabei wie Vladan Lipovina (vom HBW Balingen-Weilstetten), der Ex-Nationalspieler Erik Schmidt (Kadetten Schaffhausen) oder der begehrte Hendrik Wagner, der im linken Rückraum mit dem Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin eine starkes Duo bildet. Länger verzichten muss die HSG auf Stefan Cavor (Kreuzbandriss.)

Körperlich starke Spieler

„Wetzlar hat eine sehr gute Mannschaft“, sagt Schweikardt. Stützen sind die beiden Torhüter Till Klimpke und Anadin Suljakovic. Einstellen muss sich der TVB auf eine offensive 5:1-Abwehr, die hin und wieder in eine 4:2-Variante übergeht. „Das ist für uns jetzt eine neue Aufgabe, zuletzt hatten wir es eher mit defensiveren Deckungen zu tun. Außerdem hat Wetzlar körperlich starke Spieler.“

In der vergangenen Saison unterlag der TVB in Wetzlar knapp mit 34:35, im Hinspiel gab's ein 26:26-Unentschieden.

Zwei kleine personelle Fragezeichen gibt's beim TVB. Der Torhüter Silvio Heinevetter, der gegen den Bergischen HC in den zweiten 30 Minuten ein Garant für die Aufholjagd war, wurde zu Beginn der Woche krank. „Da müssen wir schauen, wie sich die Erkältung entwickelt.“ Am Dienstag musste Egon Hanusz pausieren, er hat gegen den BHC einen Schlag aufs Knie abgekommen.

Info

Nach dem Spiel in Wetzlar hat der TVB Stuttgart zwei Wochen Spielpause. Weiter geht’s am Donnerstag, 20. Oktober (18.30 Uhr), mit dem DHB-Pokalspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf. Im nächsten Punktspiel erwartet der TVB am Sonntag, 23. Oktober (16.05 Uhr), den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen in der Porsche-Arena.