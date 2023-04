Schwierige Mission: Trainerfrage beim TVB Stuttgart ist noch nicht geklärt

Zweieinhalb Wochen spielfrei haben die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart nach dem 27:27-Unentschieden beim HSV Hamburg, weiter geht’s in acht Tagen in Leipzig. Entspannt zurücklehnen indes dürfen sie sich nicht: Erstens hat sich die Lage im Abstiegskampf für den TVB zugespitzt durch die jüngsten Erfolge der Konkurrenz. Zweitens muss der Club demnächst die Trainerfrage für die neue Saison klären. „Wir sind dran“, sagt Jürgen Schweikardt auf Nachfrage dieser Zeitung. „Aber wir machen uns keinen Druck.“

Zu lange indes, dessen ist sich der Geschäftsführer bewusst, sollte sich der TVB nicht Zeit lassen. Schließlich sind die Bittenfelder nicht der einzige Club, der auf Trainersuche ist.

Der Abstiegskampf spitzt sich zu

Mit einer Mischung aus Anspannung und Zuversicht lässt sich der Gemütszustand der Bittenfelder in den Osterferien beschreiben. Deutlich besser war die Leistung beim 27:27 in Hamburg nach den zuvor teilweise frustrierenden, auf alle Fälle aber punktlosen Auftritten in der Porsche-Arena gegen die HSG Wetzlar (28:30) und die MT Melsungen (23:26). Dass der TVB nach 26 Spielen und acht Spieltage vor dem Ende der Saison mit 16 Punkten längst noch nicht sicher für die neunte Spielzeit in der ersten Bundesliga planen kann, liegt nicht nur an den wechselhaften Auftritten des TVB, sondern auch an der aufmüpfigen Konkurrenz im Tabellenkeller.

Während das Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen wohl kaum mehr zu retten sein wird, stemmen sich die HSG Wetzlar und GWD Minden mit aller Macht gegen den Absturz in die zweite Liga. Wetzlar wurde, nach zuvor neun Spielen ohne Punkt, ausgerechnet vom TVB wachgeküsst und überraschte anschließend mit dem 30:28-Sieg in Göppingen. Zwischen diesen beiden Partien lag die 25:27-Heimpleite gegen Minden.

Dieser Sieg habe Minden Mut gemacht, sagt Jürgen Schweikardt. „Bei einer Niederlage wäre es für Minden auch mental schwierig geworden, es wäre wohl so gut wie raus gewesen aus dem Rennen.“ So war’s für den TVB-Geschäftsführer wenig überraschend, dass der Tabellenvorletzte mit dem 36:35 gegen den TBV Lemgo gleich nachlegte und seine Bilanz auf 5:1 Punkte schraubte. Am kommenden Spieltag hat Minden die Chance, mit einem Erfolg beim Schlusslicht Hamm mit dem Drittletzten Wetzlar nach Pluspunkten gleichzuziehen. Und sollten die Stuttgarter zeitgleich in Leipzig leer ausgehen, schrumpft das Polster des TVB auf die Abstiegsränge auf drei Zähler.

„Die jüngsten Ergebnisse erhöhen den Druck auf uns“, sagt Schweikardt. Vier Punkte aus den verbleibenden acht Spielen sollten nach Schweikardts Hochrechnung reichen für den Ligaverbleib – „wobei vier Punkte nicht unser Ziel sind, wir wollen schon mehr holen“.

Angesichts des happigen Restprogramms des TVB dürfte dies allerdings schwer werden. „Vielleicht schaffen wir ja auch noch eine Überraschung“, so Schweikardt, der die Lage längst nicht so dramatisch sieht wie der eine oder andere Pessimist im Umfeld des TVB. „Schließlich haben wir von den jüngsten sechs Spielen nur zwei verloren.“ 6:6 Punkte sprangen heraus. „Es ist also nicht so, dass keine Entwicklung zu sehen ist.“

Schwierige Aufgabe für die Gesellschafterversammlung

Insgesamt 16:26 Zähler stehen in der Bilanz, seit sein Bruder Michael nach dem 0:10-Punkte-Start das Zepter von Roi Sánchez übernommen hat. Das ist keine herausragende Bilanz, aber auch keine außerordentlich schlechte. Es ist aber eine, die keine klare Antwort gibt auf die Frage, ob es in der neuen Spielzeit mit Michael Schweikardt weitergehen wird. Von seinem Saisonziel, Platz zwölf, ist der TVB zwar nur drei Plätze entfernt – aber gewaltige und kaum mehr aufzuholende acht Punkte.

Nach der WM im Januar hatten die Verantwortlichen angekündigt, vor März keine Entscheidung zu treffen in der Trainerfrage. Die gibt’s auch Mitte April noch nicht. „Wir sind im Prozess“, sagt Jürgen Schweikardt. Vor dem Leipzig-Spiel am 20. April sei wohl nicht mit einem Ergebnis zu rechnen, so der TVB-Chef. Zumal es in den Ferien nicht so einfach sei, sämtliche Mitglieder des Gremiums an einen Tisch zu bringen. Über den künftigen Trainer entscheiden die fünf Mitglieder der Gesellschafterversammlung: Christian May, Wolfgang Andrä, Klaus Mitterlindner, Günter Schweikardt und Rainer Heib. „Ich gebe dem Gremium lediglich eine Empfehlung und treffe keine Entscheidung“, so der TVB-Chef. „Wir müssen herausfinden, welche Lösung für den TVB die größte Erfolgswahrscheinlichkeit bringt“, sagt Jürgen Schweikardt. „Natürlich schaue ich mich auch nach Alternativen zu Michael um, das gehört zu meinem Job.“

Es gibt eine lange und eine kurze Liste mit Kandidaten

Bleibt die Frage, welche und wie viele Alternativen es aktuell gibt zu Michael Schweikardt. „Es gibt eine lange Liste mit Kandidaten – und eine Short-List mit drei bis fünf Trainern.“ Namen der „heißen“ Kandidaten nennt der Geschäftsführer nicht. Immer wieder indes wird Benjamin Matschke ins Spiel gebracht. Der 40-jährige gebürtige Heilbronner trainierte von 2015 bis 2021 die Eulen Friesenheim, ehe er zur Saison 2021/2022 zur HSG Wetzlar wechselte. Dort wurde er im vergangenen November entlassen – wie auch Hartmut Mayerhoffer (53) bei FA Göppingen. Er könnte ebenso zur engeren Wahl gehören wie der aktuelle Coach von GWD Minden: Die Ostwestfalen planen in der neuen Saison nicht mehr mit dem 51-Jährigen.

Für Matschke, Mayerhoffer und Carstens spricht, dass sie die erste Bundesliga kennen. Umsehen dürften sich die TVB-Verantwortlichen auch jenseits der Grenze. Der Nachteil dieser Lösung liegt auf der Hand: In der Regel benötigen ausländische Trainer eine gewisse Anlaufzeit, um sich an die Liga zu gewöhnen. Nicht funktioniert hat’s beispielsweise aktuell bei der HSG Wetzlar. Sie trennte sich von Hrvoje Horvat, der erst Ende des vergangenen Jahres das Amt von Benjamin Matschke übernommen hat. Horvat war auch ein Kandidat beim TVB nach der Trennung von Markus Baur.

Wer auch immer in der nächsten Saison die sportliche Verantwortung haben wird: Er kann sich jetzt bereits mit seinem Kader beschäftigen. „Der steht auf dem Papier“, so Schweikardt. „Sollten wir auf der einen oder anderen Position noch Steigerungsbedarf sehen, werden wir unter Umständen noch aktiv.“ Aktuell klemmt’s in erster Linie im rechten Rückraum. Immer wieder taucht hier der Name Kai Häfner auf, wobei der Vertrag des Nationalspielers in Melsungen erst nach der kommenden Saison ausläuft. „Kai ist kein Thema für uns“, sagt Schweikardt. „Es hat keine Gespräche gegeben.“