TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt denkt über Veränderungen nach

Nach 18 von 34 Spielen hinkt der Handball-Erstligist TVB Stuttgart in seiner achten Saison den Erwartungen und Zielen ein gutes Stück hinterher. Sechs Punkte fehlen zum anvisierten zwölften Platz, nur vier Zähler Vorsprung sind’s auf die Abstiegsplätze. Nach fünf Spieltagen und 0:10 Punkten trennte sich der Club von seinem Trainer Roi Sánchez. Nach einem kurzen Zwischenhoch unter dem Nachfolger Michael Schweikardt ist längst Ernüchterung eingekehrt. Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Thomas Wagner spricht der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt (42) über die Probleme und verrät, was ihn hoffnungsvoll stimmt.

Herr Schweikardt, in der vergangenen Saison hatte der TVB zum Jahreswechsel neun Punkte auf dem Konto und war Drittletzter – punktgleich mit dem Vorletzten HBW Balingen-Weilstetten. Nun reicht’s mit zehn Punkten auch nur zum viertletzten Platz. Was frustet Sie mehr: die magere Punktausbeute oder die Tatsache, dass man wieder weit nach unten scrollen muss in der Tabelle, bis der TVB auftaucht?

Beides frustet natürlich. Für unser Ziel, Platz zwölf, fehlen uns vier Punkte, um da gut im Rennen zu sein. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir nur fünf Siege geschafft haben.

Vier Punkte Polster sind’s auf die Abstiegsplätze, sechs zu Rang zwölf. In welche Richtung blicken Sie?

Um ehrlich zu sein, habe ich schon immer in beide Richtungen geschaut, wie groß der Abstand ist nach unten und wie groß zu Platz zwölf. Es sah eine Zeit lang ordentlich aus, durch die letzte schlechte Phase haben wir allerdings den Anschluss ein bisschen verloren. Oberste Pflicht ist es, in der Liga zu bleiben. Deshalb blicken wir aktuell ein bisschen mehr nach hinten.

Die erste Halbserie glich wieder einmal einer Achterbahnfahrt. Auf 0:10 Punkte zum Auftakt folgten – nach der Entlassung von Trainer Roi Sánchez und der Übernahme durch Ihren Bruder Michael – 8:2 Zähler. Anschließend ging’s wieder steil bergab mit 2:14 Punkten. Ist der Effekt des Trainerwechsels etwa verpufft?

Der Effekt des Trainerwechsels war auf jeden Fall da mit den 8:2 Punkten. Aber natürlich sind wir enttäuscht, wie die letzten acht Partien gelaufen sind - auch wenn Spiele darunter waren, die man verlieren kann. Auf der anderen Seite hatten wir auch Gegner auf Augenhöhe, gegen die wir etwas mitnehmen wollten. Vier von fünf dieser Partien haben wir verloren.

Nimmt man die Tabelle und die Punktausbeute zum Maßstab, tritt der TVB mehr oder weniger auf der Stelle. In welchen Bereichen sehen Sie dennoch eine Entwicklung?

Tatsächlich treten wir sportlich auf der Stelle, das lässt sich nicht leugnen. Dessen sind wir uns auch bewusst, deshalb werden wir im Januar die Hinserie detailliert analysieren und schauen, welche Stellschrauben wir drehen können. Ich glaube schon, dass wir den Kader weiterentwickelt haben, das Potenzial jedoch noch nicht abrufen konnten. Die Rädchen greifen einfach noch nicht ineinander. Auf der Torhüterposition haben wir uns auf jeden Fall verbessert. Auch über unsere Außen können wir uns nicht beschweren. Sicherlich hatten wir große Probleme am Kreis nach der Verletzung von Oscar Bergendahl. Auch im Rückraum haben zu wenig Spieler ihre Form erreicht.

Im einen oder anderen Spiel sah’s so aus, als sei nach der kleinen Erfolgsserie und den mitunter auch etwas glücklichen Siegen eine gewisse Selbstzufriedenheit eingekehrt. Teilen Sie den Eindruck?

Nein, Selbstzufriedenheit ist sicherlich nicht eingekehrt. Wir haben uns nach den 8:2 Punkten auf einem guten Weg gewähnt und ordentliche Spiele gemacht. Beispielsweise 40 Minuten lang in Melsungen oder gegen Magdeburg oder in Flensburg. Es hat eben nur nicht zu Punkten gereicht.

Auffallend ist, dass der TVB häufig guten Auftritten unerklärlich schwache folgen lässt. Reichen die psychologischen Fähigkeiten der Trainer womöglich nicht aus und brauchte der TVB die Unterstützung eines Mentalcoaches?

Wir arbeiten immer wieder in diesem Bereich, auch mit externer Hilfe. Ein grundsätzliches psychologisches Problem daraus zu machen, das gibt die Analyse nicht her.

Sehr schwach präsentierte sich der TVB zuletzt in Hannover, aber auch in den Heimspielen gegen Leipzig und Hamburg. Die Fans scheinen dem Club dennoch die Treue zu halten: In den neun Heimspielen kamen im Schnitt fast 4000 Zuschauer in die Porsche-Arena, damit liegt der TVB im Zuschauer-Ranking auf Platz acht. Überrascht Sie der Zuspruch?

Wenn wir von einer Weiterentwicklung reden, die nicht im sportlichen, sondern im strukturellen Bereich liegt, dann sind diese 4000 Zuschauer sicher ein großer Erfolg – vor allem unter den Umständen, die immer noch im Handball in Deutschland herrschen. Die allgemeine Nachfrage ist nicht mehr so hoch, natürlich trägt unsere sportliche Situation nicht dazu bei. Positiv ist, dass wir den kompletten Umzug in die Porsche-Arena bewältigt haben – wenn auch mit viel Aufwand. Ich glaube, wir haben die Rahmenbedingungen, um die Zuschauerzahlen weiter zu steigern. Allerdings müssen wir dafür sportlich nachziehen.

Zu sehr sollte der TVB die Geduld der Fans und Sponsoren nicht strapazieren. Immer mal wieder muss sich der TVB mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass dem Team Führungsspieler oder die vielzitierten Mentalitätsmonster fehlen. Als Geschäftsführer sind Sie letztinstanzlich für die Kaderplanung und -zusammenstellung zuständig. Müssen Sie sich diesbezüglich selbst kritisieren?

Natürlich bin ich als Geschäftsführer am Ende gesamtverantwortlich. Richtig ist, dass wir im sportlichen Bereich im Jahr 2021 und 2022 keine nennenswerten Fortschritte gemacht haben. Keine Frage: Da müssen wir einige Entscheidungen kritisch hinterfragen. Vielleicht müssen wir auch das eine oder andere Rädchen austauschen, damit sie künftig besser ineinandergreifen. Das gesamte Konstrukt um Spieler wie Silvio Heinevetter, Oscar Bergendahl oder auch Egon Hanusz ist vom Leistungspotenzial sicher nicht weit weg von den Mannschaften, die aktuell die Plätze belegen, wo wir gerne stehen würden. Wir sollten jetzt auch nicht alles auf einmal infrage stellen, sondern versuchen, die entscheidenden Stellschrauben zu finden.

Ihr Ex-Trainer Roi Sánchez zeigte sich vor der Saison mit dem Kader sehr zufrieden, insgesamt sah er das Team besser aufgestellt als in den Jahren davor. Silvio Heinevetter, dessen Verpflichtung auch kritisch gesehen wurde, ist im Tor die erhoffte Verstärkung. Was sagen Sie zu seiner Leistung in der Hinrunde?

Silvio hat zweifelsohne das erfüllt, was wir uns von ihm erhofft hatten. Wir hatten in der vergangenen Saison, was die Statistik betrifft, erhebliche Probleme auf der Torhüterposition. Die haben wir gelöst. Wir sind mit Silvios Leistung sehr zufrieden, aber auch mit der von Miljan Vujovic.

Wie zufrieden sind Sie mit den anderen Neuverpflichtungen?

Oscar Bergendahl benötigte zu Beginn etwas Zeit, sich zu finden. Er war gerade auf dem Weg, uns helfen zu können, und hat sich dann verletzt. Deshalb ist es schwer, ihn zu bewerten. Ich denke, dass man im letzten Spiel in Erlangen gesehen hat, dass wir mit Oscar im Angriff deutlich variabler sind. Da hat er uns schon sehr gefehlt. Mit unseren beiden spanischen Außen, vor allem mit Daniel Fernandez, können wir zufrieden sein. Bei Ivan Sliskovic und Jan Forstbauer ist aktuell sicher noch Luft nach oben vorhanden, da haben wir uns zu diesem Zeitpunkt mehr erhofft.

Auffallend ist, dass der rechte Rückraum ziemlich schwächelt. Außer Jan Forstbauer kommt auch Jerome Müller nicht so richtig in Schwung. Der Verlust von Viggó Kristjánsson wiegt offensichtlich schwerer als befürchtet. Seine Torgefahr, seinen Esprit und seine Überraschungsmomente könnte der TVB gut gebrauchen, oder?

Absolut, da gibt’s keine Argumente dagegen. Viggó fehlt uns sehr. Wir wollten ihn ja halten, es ist uns aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht gelungen. Wir vertrauen auf Jerome Müller als Nummer eins auf dieser Position. Er hat eine lange Verletzungsmisere hinter sich und in der Hinrunde noch nicht zu seiner Form gefunden. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass er mehr kann, als er bis jetzt gezeigt hat. Jan Forstbauer war als Nummer zwei geplant, er musste viel Verantwortung übernehmen, als Jerome verletzt war. In der Abwehr hat er es auch ordentlich gemacht. Im Angriff gab’s von ihm noch zu wenig Impulse.

Der Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Stefan Kretzschmar sagte kürzlich, er könne sich nicht vorstellen, dass der TVB in Abstiegsgefahr geraten wird. Dafür sei der Kader zu stark. Andererseits sieht’s nicht so aus, als müsse sich die halbe Liga Sorgen machen. Wie beurteilen Sie die Situation im Abstiegskampf? Werden Hamm, Minden, Wetzlar und der TVB die beiden Absteiger unter sich ausmachen?

Ich denke, FA Göppingen steckt da auch noch mit drin. Sicherlich werden die genannten Teams die Absteiger unter sich ausmachen. Uns fehlen vier Punkte, dann wären wir die größten Sorgen los. Jetzt ist es, wie es ist. Aber noch einmal: Was die Einzelspieler in unserem Kader betrifft, sind wir besser, als es die Punktausbeute aussagt. Solange jedoch die Rädchen nicht ineinandergreifen, befinden wir uns in Abstiegsgefahr. Das muss uns auch bewusst sein.

Ruht der Spielbetrieb im Januar während einer WM- oder EM-Pause, stehen traditionell die Kaderplanungen im Mittelpunkt. Eine Baustelle ist schon geschlossen: Der Abwehrchef Samuel Röthlisberger bleibt bis 2025 beim TVB Stuttgart. Die Verträge von Kapitän Patrick Zieker und Ivan Sliskovic laufen am Ende der Saison aus. Wie ist hier die Tendenz?

Es gibt aktuell keine Tendenz. Richtig ist, dass die Kaderplanungen laufen. Wir schauen, an welchen Stellen wir Veränderungen vornehmen müssen, damit wir stabiler werden. Damit beschäftigen wir uns derzeit täglich und ausgiebig.

Viele Vertragsgespräche muss der TVB also nicht führen, die meisten Spieler sind noch an den TVB gebunden. Das ist ein großer Vorteil – einerseits. Andererseits ist es auch eine Fessel, falls sich ein Spieler nicht nach den Vorstellungen der Verantwortlichen entwickelt. Kommen Sie im einen oder anderen Fall ins Grübeln?

Wie gesagt: Wir grübeln intensiv darüber, wo wir nachjustieren müssen, um erfolgreich zu sein. Da geht’s nicht nur darum, wer noch einen Vertrag hat und wessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft. Wir stellen alles auf den Prüfstand. Wichtig ist aber, dass wir jetzt nicht die Nerven verlieren und das gesamte Konstrukt wieder umstellen. Eine Handballmannschaft braucht auch Kontinuität. Deshalb gilt’s jetzt, wenige, aber entscheidende Veränderungen vorzunehmen.

Denken Sie über Nachverpflichtungen in der Pause nach oder vertrauen Sie dem aktuellen Kader?

Wir denken tatsächlich über Nachverpflichtungen nach. Ob wir aktiv werden oder nicht, kann ich im Moment aber nicht sagen. Das hängt natürlich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Und auch davon, welche Spieler wir überhaupt bekommen können und ob sich noch ein Spieler verletzt.

Eine wichtige, vielleicht die entscheidende Personalie ist der Trainer. Schließlich soll er den TVB Stuttgart in der übernächsten Saison unter die Top 10 führen. Kontinuität ist also gefragt auf dieser Position. Wann wird entschieden, ob Michael Schweikardt der Trainer für die nächsten Jahre sein wird?

Da kann ich noch nicht vorgreifen. Wir haben uns schon im Herbst dazu entschieden, dieses Thema im Januar zu besprechen. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir die bekanntgeben.

Sie beschäftigen sich sicherlich auch mit Alternativen. Aktuell sind interessante Trainer auf dem Markt. Haben der Ex-Leipziger André Haber und der gebürtige Heilbronner Benjamin Matschke schon ein Bewerbungsschreiben geschickt?

Die Situation auf dem Trainermarkt hat sich zuletzt tatsächlich ein wenig verändert. Bewerbungsschreiben liegen uns allerdings nicht vor. Wir beobachten den Markt in alle Richtungen. Mehr kann ich da nicht dazu sagen.

In der vergangenen Saison holte der TVB Stuttgart in der zweiten Halbserie 15 Punkte und hatte am Ende komfortable acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass dem Team wieder Ähnliches gelingen wird?

Bei aller Kritik müssen wir festhalten: Wir haben sieben neue Spieler und zudem während der Saison den Trainer gewechselt. Die Mannschaft befindet sich noch in der Findungsphase, auch wenn wir das nicht so geplant hatten, so viele Veränderungen vorzunehmen. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft im Laufe der Rückrunde immer besser findet. Ich glaube, dass wir es auch in dieser Saison wieder hinbekommen, unsere Leistung in der Rückrunde zu verbessern. Dann sind wir stark genug, die entscheidenden Punkte mehr zu holen.