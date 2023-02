TVB ist bei den Löwen überfordert: 27:41-Pleite

Auf den guten Auftritt gegen die SG Flensburg-Handewitt hat der Handball-Erstligist TVB Stuttgart einen schwachen folgen lassen: Vor 10 649 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena hatte der TVB dem Tempohandball der Rhein-Neckar Löwen am Sonntagnachmittag wenig entgegenzusetzen und musste sich deutlich mit 27:41 (16:22) geschlagen geben. Die Stuttgarter leisteten sich 25 Fehlwürfe und 14 technische Fehler.

Allzu hart indes ging der TVB-Trainer mit seinem Team direkt nach dem Spiel nicht ins Gericht. „Sauer bin ich nicht“, sagte Michael Schweikardt. „Wir müssen nur bestimmte Dinge hinterfragen.“ Zu wenig Härte hatte er gesehen. „Wir haben die Löwen zu viele freie Entscheidungen treffen lassen.“ Und natürlich könne keiner mit 41 Gegentreffern zufrieden sein.

Es ist so eine Sache mit der Theorie und Praxis: Natürlich wussten die Bittenfelder, was defensiv gegen die torhungrigen Löwen auf sie zukommen würde in Mannheim. Schließlich stellt der Tabellenzweite mit 34 Treffern im Schnitt den besten Angriff der Liga. Tunlichst vermeiden sollten die Löwen-Gegner also vor allem technische Fehler und daraus resultierende Konter gegen die abschlussstarken Mannheimer.

5:0-Lauf der Löwen zum 10:4 hat die Auszeit zur Folge

Zu Beginn hatte der TVB, trotz zweier unnötiger Zeitstrafen, noch ordentlich mitgehalten. Nach dem 5:4 (8.) ging’s jedoch schnell dahin für die Gäste, die den Gegner mit schlechten Abschlüssen und leichten Fehlern zum Torewerfen einluden. Nach einem 5:0-Lauf binnen vier Minuten zum 10:4 bat Schweikardt seine Spieler zur ersten Besprechung. „Behaltet den Kopf, atmet erst einmal durch“, sagt er in der Auszeit.

Zurück auf dem Spielfeld, blieb dem TVB indes keine Zeit zum Durchschnaufen. Die Löwen nutzten das fahrige Angriffsspiel der Stuttgarter eiskalt zu Toren über die erste und zweite Welle, auch im Positionsangriff fand das Heimteam immer wieder eine Lücke in der Gästeabwehr. Über 60 Minuten hinweg dem TVB keine Hilfe waren die Torhüter: Miljan Vujovic und Silvio Heinevetter verloren das Duell gegen David Späth klar: 16 Paraden standen sechs gegenüber. Späth hatte überraschend den Vorzug vor Mikael Appelgren bekommen, der deutsche Nationalkeeper Joel Birlehm stand wegen Krankheit nicht im Kader.

16:8 führte das Heimteam, angetrieben vom überragenden Juri Knorr, nach 17 Minuten. Auch nach der zweiten Auszeit fand der TVB nicht in die Spur. Weder Max Häfner noch Egon Hanusz bekamen das Spiel in den Griff. Hatte das Kreisspiel mit dem Neuzugang Marino Maric gegen Flensburg noch hervorragend funktioniert, so ging am Sonntag kaum Gefahr aus.

Schweikardt wechselt kräftig durch

Die Löwen schraubten den Vorsprung nach und nach in die Höhe, nach 25 Minuten stand’s 22:14 – es drohte gehöriges Ungemach. Schweikardt wechselte im Mittelblock kräftig durch, gegen Ende der ersten 30 Minuten verteidigten Fynn Nicolaus und Ivan Sliskovic in der Zentrale. Beim 16:22 zur Pause sah’s noch einigermaßen erträglich aus. Auch dank des treffsicheren Linksaußens Daniel Fernandez.

Zehn Minuten brauchten die Löwen nach der Halbzeit, bis sie das Derby entschieden hatten. Die Fehlerquote des TVB blieb hoch, Jannik Kohlbacher sorgte beim 29:19 für die erste Zehn-Tore-Führung. Für den TVB ging’s zu diesem frühen Zeitpunkt nur noch darum, die Niederlage in einem erträglichen Rahmen zu halten. Schweikardt versuchte weiterhin, mit Umstellungen dem Spiel neue Impulse zu geben. Das indes gelang selten, die spielfreudigen Löwen waren nicht mehr zu bremsen.

Über 34:21 (47.) und 38:25 (54.) steuerten sie schnurstracks auf die 40-Tore-Marke zu. Drei Minuten vor dem Ende war’s soweit, Niclas Kirkeløkke traf zum 40:26. Nach dem 41:27 war der TVB erlöst. Nun gilt’s, sich für das nächste wichtige Spiel am kommenden Sonntag (16.05 Uhr) beim Bergischen HC vorzubereiten. „Das ist eher eine Mannschaft von unserer Kragenweite“, sagte Schweikardt.

Vielleicht ist’s ein kleiner Trost, dass es dem BHC am Sonntag bei der 17:30-Niederlage in Flensburg nicht viel besser erging.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren; Späth (1); Gensheimer (3/3), Kirkeløkke (7), Timmermeister (1), Grupe, Knorr (10/3), Moré (2), Lagergren, Groetzki (5), Forsell Schefvert, Michalski (1), Horzen (2), Gislason, Nilsson (3), Kohlbacher (6).

TVB Stuttgart: Vujovic, Heinevetter; Häfner, Serrano (3), Fernandez (6/2), Hanusz (1), Lönn, Röthlisberger, Nicolaus (1), Forstbauer (3), Laube, Zieker (1), Müller (4), Pfattheicher (4), Maric, Sliskovic (4).