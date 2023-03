TVB-Keeper Vujovic überragt beim 24:24 gegen FA Göppingen

5829 Zuschauer in der Stuttgarter Porsche-Arena sind am Donnerstagabend bestens unterhalten worden. Im nicht immer hochklassigen, aber spannenden und von starken Defensivreihen geprägten Derby der ersten Handball-Bundesliga teilten sich der TVB Stuttgart und FA Göppingen beim 24:24 (13:14) die Punkte. Einer der Garanten des Bittenfelder Teilerfolgs war der überragende TVB-Keeper Miljan Vujovic. Am Ende war’s ein gerechtes Resultat.

Der TVB Stuttgart bleibt in dieser Saison gegen FA Göppingen ungeschlagen. Nachdem Patrick Zieker beim 25:24-Hinspielerfolg des TVB in der EWS-Arena für den Siegtreffer gesorgt hatte, traf der Bittenfelder Kapitän im Rückspiel 26 Sekunden vor dem Ende – mit ein bisschen Glück – zum 24:24-Endstand.

Fangquote von 48 Prozent

Mann des Spiel indes war einer, der normalerweise im Schatten von Silvio Heinevetter steht: Der Keeper Miljan Vujovic zeigte, wie schon zuletzt beim 26:25-Sieg beim Bergischen HC, eine starke Leistung. Die Fangquote von 48 Prozent überraschte auch den Slowenen. „Tatsächlich 15 Paraden?“ fragte der 22-Jährige direkt nach dem Schlusspfiff den Sky-Reporter und grinste. „Stark.“

Eine Handball-Gala war nicht zu erwarten gewesen in diesem prestigeträchtigen Derby der räumlichen und tabellarischen Nachbarn. Einsatz war angesagt, schließlich stecken beide Teams mitten im Abstiegskampf. Die Göppinger hatten zunächst leichte Vorteile – auch im Tor. Marin Sego brachte öfter ein Körperteil an den Ball als der angeschlagen ins Spiel gegangene Silvio Heinevetter. Als der beim 5:6-Rückstand (10.) die erste spektakuläre Parade gezeigt hatte, ließ er Vujovic den Vortritt. Es war eine gute Entscheidung an diesem Tag, wie sich herausstellen sollte.

Probleme im Positionsangriff

Der TVB hatte zu Beginn Probleme in der Defensive, agierte vor allem gegen den starken Göppinger Halblinken Josip Sarac zu passiv. So rannte das Heimteam stets einem knappen Rückstand hinterher – und es agierte in der einen oder anderen Aktion unglücklich. So unterlief dem TVB in doppelter Überzahl ein Fehlpass. Die Szene nach dem 9:11-Rückstand (18.) entschädigte jedoch für Unzulänglichkeiten: Wie schon in Wuppertal, so fand Vujovic’ langer Pass am anderen Ende des Spielfeldes den Linksaußen Daniel Fernandez. Der vollendetet zum 10:11. Der TVB blieb jedoch nicht frei von leichten Fehlern. Besonders ärgerlich war die Phase nach dem 11:12. Binnen drei Minuten leistete er sich drei technische Fehler und einen Fehlwurf. Dass er zur Pause lediglich mit 13:14 im Hintertreffen war, lag vornehmlich am starken Vujovic.

Mutig kehrten die Stuttgarter aus der Kabine zurück. Fynn Nicolaus sorgte aus dem Rückraum mit dem 15:14 für die erste Führung im Spiel, Fernandez per Siebenmeter für die zweite (17:16/39.). Es entwickelte sich nun ein ausgeglichenes Derby, in dem beide Angriffsreihen große Probleme im Positionsangriff hatten. Weil der Rückzug auf beiden Seiten sehr gut war, mutierte das Geschehen zu einer zähen Angelegenheit. Zehn Minuten vor dem Ende holten sich die Gäste beim 21:19 die erste Zwei-Tore-Führung nach langer Zeit. Zieker glich beim 22:22 (54.) wieder aus, Marino Maric zum 23:23.

Schließlich schien ausgerechnet der Ex-Bittenfelder David Schmidt zum Göppinger Matchwinner zu werden: Mit dem finalen Wurf bei angezeigtem Zeitspiel traf er zur 24:23-Führung der Gäste. Um ein Haar hätte der gute Gästekeeper Daniel Rebmann Ziekers Wurf 26 Sekunden vor dem Ende pariert, der Ball kullerte zum 24:24 über die Linie. Quasi mit dem Schlusspfiff scheiterte der Göppinger Kreisläufer Kresimir Kozina.

Die Bittenfelder Fans und die Mannschaft feierten den schwer erkämpften Punkt – und sie durften sich nach dem Schlusspfiff gleich noch mal freuen: Die Abstiegskonkurrenten Wetzlar und Minden blieben am Donnerstag ohne Punkte.

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic; Häfner (2), Serrano (2/1), Fernandez (6/4), Hanusz, Lönn (5), Bacani, Röthlisberger, Nicolaus (3), Forstbauer (1), Laube, Zieker (2), Müller (2), Maric (1), Sliskovic.

FA Göppingen: Sego, Rebmann; Neudeck, Kneule (1), Lindenchrone (2), Heymann, Sarac (6), Ellebaek (3), Blagotinsek (1), Schiller (4/2), Goller, Gulliksen (2), Hermann, Kozina, Malus (1), Schmidt (4).