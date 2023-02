TVB legt nach: Noch zwei neue Spieler

Am Tag, an dem das Transferfenster in der ersten Handball-Bundesliga geschlossen wurde, hat der TVB Stuttgart noch einmal doppelt zugeschlagen: Vom Schweizer Erstligisten GC Amicitia Zürich kommt der Kreisläufer Lukas Laube (22), vom ukrainischen Handballclub HK Motor Saporischschja der linke Rückraumspieler Jonas Truchanovicius (29). Beide Verpflichtungen seien eigentlich für die kommende Spielzeit geplant gewesen, sagte der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt bei der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag. „Damit sind unsere Personalplanungen für die neue Saison weitgehend abgeschlossen.“ Nicht über die Saison hinaus verlängert wird der Vertrag von Ivan Sliskovic.

Dass die Bittenfelder Laube und Truchanovicius sofort unter Vertrag genommen haben, hängt auch mit dem Wechsel von Oscar Bergendahl zum SC Magdeburg zusammen. Für den Schweden kassierte der TVB eine Ablösesumme, die ihm finanziellen Spielraum gab.

Im wahrsten Sinne des Wortes rund geht’s bei den Bittenfeldern derzeit auf der Kreisläuferposition. Bergendahl verließ den TVB, dafür lotste Stuttgart Marino Maric vom SC DHfK Leipzig nach Stuttgart – und nun mit Lukas Laube einen weiteren Kreisläufer. Der 1,93 Meter große und 100 Kilogramm schwere Schweizer Nationalspieler erhält einen Vertrag bis Juni 2026 und wird mit der Rückennummer 24 auflaufen.

Mit Samuel Röthlisberger, Marino Maric, Lukas Laube und Fynn Nicolaus hat der TVB damit vier Kreisläufer im Kader. Theoretisch. Letzterer indes soll künftig nicht mehr am Kreis eingesetzt werden, sondern – auf eigenen Wunsch – auf seiner ursprünglich erlernten Position im Rückraum. „Fynn ist schon vor einiger Zeit auf uns zugekommen, weil er sich nicht sicher war, ob er seine Karriere am Kreis fortsetzen möchte“, so Schweikardt.

Nun habe sich Nicolaus entschieden. „Er möchte im Rückraum spielen – mit allen Konsequenzen, also auch mit weniger Einsatzzeiten.“ Schweikardt respektiert den Entschluss des 19-Jährigen, der sich treu bleibe und diesen Schritt wage. „Fynns Abwehrqualitäten sind ja unbestritten, im Rückraum müssen wir ihm aber Zeit geben.“ Geplant war der Positionswechsel des Youngsters erst zur neuen Saison, durch Laubes Verpflichtung wird er jetzt bereits vollzogen.

Als weitere Verstärkung kommt der Rechtshänder Jonas Truchanovicius von HK Motor Saporischschja zum TVB Stuttgart. Der 2,03 Meter große linke Rückraumspieler gewann 2018 mit Montpellier die EHF Champions League und wird die Position von Ivan Sliskovic einnehmen, dessen Vertrag nicht verlängert wird.

Truchanovicius hatte sich im Sommer 2021 einen Riss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Nachdem er Ende des vergangenen Jahres wieder auf das Spielfeld zurückgekehrt war, erlitt er bei einem Einsatz mit der litauischen Nationalmannschaft im Januar einen Muskelfaserriss und ist derzeit noch nicht einsatzfähig. Der Nationalspieler unterschrieb vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Auch der Litauer sollte erst zur kommenden Saison zum TVB stoßen, nun entschieden sich die Verantwortlichen ebenfalls für die sofortige Verpflichtung. „Es ist ein Risiko, aber auch eine Chance“, so Schweikardt. Er hofft, dass die viel bessere medizinische Betreuung in Stuttgart den Rückraumspieler spätestens zur neuen Saison wieder zu alter Form führen wird. „Vor seiner Verletzung war Jonas Weltklasse.“ Er habe offensiv wie defensiv seine Stärken und sei auch „der Typ Führungsspieler“. Wenn alles gut läuft, rechnet der TVB-Chef sogar in dieser Saison noch mit Truchanovicius.

Mit den beiden jüngsten Verpflichtungen sei die Kaderplanung „auf dem Papier“ abgeschlossen. Dennoch werde der TVB die Augen offen halten und den Markt beobachten. Je nachdem, wie sich der eine oder andere Spieler des aktuellen Kaders entwickle, „könnte noch etwas passieren“. Eventuell im rechten Rückraum.

Jürgen Schweikardt freut sich sehr auf die beiden Neuen. „Beide wollten unbedingt zum TVB kommen.“ Lukas Laube wird bereits am Sonntag (16.05 Uhr) im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen im Kader stehen.