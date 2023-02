TVB-Neuzugänge: Lukas Laube und Jonas Truchanovičius wechseln nach Stuttgart

Beim TVB Stuttgart gibt es zwei Neuzugänge: Der Handball-Bundesligist verpflichtet mit Kreisläufer Lukas Laube vom Schweizer Erstligisten GC Amicitia Zürich eine zusätzliche Verstärkung am Kreis. Auch der Rückraumlinke Jonas Truchanovičius wechselt sofort vom ukrainischen Handballclub HK Motor Saporischschja nach Stuttgart. Das teilte der TVB am Mittwoch (15.02.) in einer Pressemitteilung mit.

Lukas Laube erhält Vertrag beim TVB Stuttgart bis 2026

Nach dem Wechsel von Oscar Bergendahl zum SC Magdeburg verstärkt Lukas Laube den TVB erneut am Kreis. Der TVB war bereits perspektivisch am Transfer des 22-jährigen Kreisläufers interessiert. Durch den kurzfristigen Abgang von Bergendahl wechselt Laube bereits jetzt vom GC Amicitia zum TVB Stuttgart.

Der 193 cm große und 100 kg schwere Schweizer erhält einen Vertrag bis Juni 2026 und wird von nun an mit der Rückennummer 24 auflaufen. Fynn Luca Nicolaus wird ab jetzt auf seiner ursprünglich erlernten Position im Rückraum und nicht mehr am Kreis eingesetzt. Damit kommt der TVB dem Wunsch zum Positionswechsel des 19-Jährigen nach, der seine Zukunft im Rückraum sieht.

Jonas Truchanovičius unterschreibt Vertrag bei TVB bis 2024

Als weitere Verstärkung kommt der Rechtshänder Jonas Truchanovičius von HK Motor Saporischschja zum TVB Stuttgart. Der 203 cm große Rückraumlinke gewann 2018 mit Montpellier die EHF Champions League und wird die Position von Ivan Slišković einnehmen. Der Vertrag von Slišković läuft zum Sommer aus. Truchanovičius zog sich im Sommer 2021 einen Riss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zu.

Nachdem er Ende des vergangenen Jahres wieder auf der Platte stehen konnte, erlitt er bei einem Einsatz mit der Nationalmannschaft im Januar einen Muskelfaserriss. „In Stuttgart wird er Dank der medizinischen Abteilung des TVB seine Reha unter optimalen Bedingungen fortführen können", heißt es in der Pressemitteilung. Der litauische Nationalspieler unterschreibt vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Positionswechsel bei Fynn Nicolaus

Der TVB hat somit neben der Verpflichtung von Marino Marić noch zwei weitere Verstärkungen für das Team gewinnen können. „Wir sind davon überzeugt, dass uns Lukas Laube bereits in der Rückrunde weiterhelfen kann. Der Wechsel von Jonas Truchanovičius war ursprünglich zur neuen Saison vorgesehen. Um ihm jedoch die bestmöglichen Bedingungen für seine Reha zu gewährleisten, haben wir den Wechsel vorgezogen“, so TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

„Fynn Nicolaus ist schon vor einiger Zeit mit dem Wunsch an uns herangetreten, seine Karriere auf seiner ursprünglich erlernten Position im Rückraum fortsetzen zu wollen, auch wenn dies im ersten Moment einen Rückschritt in Bezug auf seine Einsatzzeiten bedeutet. Mit den Verpflichtungen am Kreis von Marino Marić und Lukas Laube entsprechen wir diesem Wunsch und vollziehen den Positionswechsel bereits jetzt anstatt zur neuen Saison.“