TVB Stuttgart braucht gegen Melsungen wieder mehr Schärfe in seinem Spiel

Im mittleren Teil der englischen Woche und im zweiten Heimspiel hintereinander erwartet der Handball-Erstligist TVB Stuttgart an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) in der Porsche-Arena den Tabellenelften MT Melsungen. Am Sonntag (16.05 Uhr) reist der TVB zum HSV Hamburg. Bei nur vier Minuspunkten Abstand zum Abstiegsplatz sollte der TVB nicht erfolglos aus der Woche gehen. Dazu braucht er aber mehr Schärfe als zuletzt in der Partie gegen Wetzlar.

Wetzlar war bereiter

Der Plan der Bittenfelder zum Start der englischen Woche ist klar gewesen: Mit zwei Heimsiegen gegen die HSG Wetzlar und die MT Melsungen wollte er praktisch sämtliche Abstiegssorgen zu den Akten legen. Teil eins der Mission ist mit der 28:30-Niederlage gegen den Drittletzten gründlich missraten. Entsprechend groß war – und ist – die Enttäuschung beim Team und Michael Schweikardt. „Wir müssen eingestehen, dass Wetzlar einen Tick bereiter war als wir“, sagt der Trainer. „Wenn wir nur ein paar Prozent weniger bringen als hundert Prozent, verlieren wir gegen fast jede Mannschaft.“

Schweikardt, Heinevetter und Maric gegen Ex-Verein

Allzu große Vorwürfe wolle er seinen Spielern zwar nicht machen. Doch möglicherweise habe sich nach den intensiven Spielen gegen den Bergischen HC, FA Göppingen und GWD Minden der Druckabfall negativ bemerkbar gemacht. Unter anderem in der Konzentrationsfähigkeit. „Wir haben in Überzahl fünf komplett freie Würfe vergeben“, so der Coach. „Man muss aber auch sagen, dass es Wetzlar gut gemacht hat.“

Trotz der Pleite hat Schweikardt positive Dinge gesehen. Beispielsweise die Treffsicherheit von Sascha Pfattheicher oder die Spielsteuerung von Max Häfner und Egon Hanusz. Problemzone indes bleibt der rechte Rückraum. Jan Forstbauer fand keine Bindung und strahlte zu wenig Torgefahr aus. Und Jerome Müller ist weit weg von seiner Normalform, was auch seiner angeschlagenen Gesundheit geschuldet ist. Seit einiger Zeit plagt er sich mit Problemen im Bereich des Schambeins, der Adduktoren und Leisten herum. Sein Einsatz ist auch an diesem Donnerstag gefährdet.

Problemzone rechter Rückraum

Sollte Müller ausfallen, dürfte der TVB gezwungen sein, zumindest phasenweise mit einem Rechtshänder im rechten Rückraum zu agieren – was nicht die bevorzugte Variante des Trainers ist. „Ich finde, das hemmt den Spielfluss.“ Viel bewegen müssen sich die Bittenfelder gegen Melsungen, um die Lücken in der offensiv ausgerichteten, „spanischen“ Abwehr zu finden.

Die MT Melsungen kämpft auch in dieser Saison mit den Problemen, die den Verein seit Jahren begleiten: Die finanziellen Möglichkeiten sind exzellent, der Kader ist quantitativ und qualitativ sehr gut bestückt. Für Schweikardt gehört die MT, für die er von 2010 bis 2012 spielte, unter die ersten sechs Mannschaften in der Liga. Aktuell liegen die Melsungen mit nur sechs Punkten mehr als der TVB auf Rang elf. Zuletzt erkämpfte sich das Team des spanischen Trainers Roberto Garcia Parrondo ein 26:26-Unentschieden in Hannover, zuvor war es fünf Spiele ohne Punkt geblieben.

So sieht der Kader der Melsunger aus

Der Kader der Melsunger ist nahezu auf sämtlichen Positionen dreifach besetzt. Prunkstück ist der Rückraum um den Kapitän und Ex-Bittenfelder Kai Häfner, Julius Kühn, André Gomes, Agustin Casado, Elvar Örn Jonsson und Domagoj Pavlovic.

Das Hinspiel verlor der TVB mit 26:33 – etwas zu deutlich indes nach einem lange Zeit ausgeglichen Spiel. Im Gegensatz zu Wetzlar gehört Melsungen nicht zu den Angstgegnern des TVB: Zwar musste er sich in der vergangenen Saison auswärts ebenfalls beugen, davor war er aber gegen die MT in sechs Partien ungeschlagen geblieben.

Am Kader des TVB gibt’s keine Veränderung. Der Torhüter Miljan Vujovic kränkelte zu Beginn der Woche etwas, stieg aber am Mittwoch wieder ins Training ein. Vor einem besonderen Match stehen Silvio Heinevetter und Marino Maric, die lange Jahre das Melsunger Trikot trugen,

Gibt es noch Tickets für das Spiel?

Rund 4000 Tickets für das Spiel gegen die MT Melsungen sind verkauft. Es gibt also noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse. Sie öffnet am Donnerstag um 17.30 Uhr.