TVB Stuttgart enttäuscht: Klares Pokal-Aus in Hannover

Der Handball-Erstligist TVB Stuttgart ist in der zweiten Runde des DHB-Pokals verdientermaßen ausgeschieden. Mit 20:26 (11:11) unterlag er beim Liga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf – was indes weniger an der Stärke des Gegners lag. Nach gutem Beginn führte der TVB in der 24. Minute mit 10:8. Danach verfiel er in alte Muster, agierte einfallslos und zeigte sich abschlussschwach. Zu allem Übel wurde auch die Abwehr immer brüchiger.

Nur 2000 Fans verloren sich am Donnerstagabend in der 9900 Zuschauer fassenden Hannoveraner ZAG-Arena. Die Kulisse passte zum in den zweiten 30 Minuten über weite Strecken hilflosen Auftritt des TVB. Insgesamt 20 Fehlwürfe und ein Dutzend technische Fehler erinnerten an die ersten Ligaspiele und den Start mit 0:10 Punkten. Nachdem sich die Stuttgarter in den ersten beiden Spielen unter dem neuen Trainer Michael Schweikardt und den Siegen gegen Lemgo und den Bergischen HC deutlich kompakter und zielstrebiger präsentiert hatten, knüpfte das Team gegen einen keinesfalls grandios aufspielenden Gegner im zweiten Spielabschnitt an die mäßige Leistung des Wetzlar-Spiels an.

Konzentrierter Start

Dabei war der TVB sehr konzentriert in die Partie gestartet. Hannover fand kein Mittel gegen die aufmerksame und flinke Deckung der Gäste. Der zunächst deutlich verbesserte Jerome Müller legte nach 14 Minuten zur 7:3-Führung vor gegen einen Gegner, der seine Angriffe fahrig vortrug und der sich etliche schludrige Abspiele leistete. Die Recken mussten sich bei ihrem starken Torhüter Domenico Ebner bedanken, dass sie nicht deutlicher ins Hintertreffen gerieten. Der TVB dagegen vergab die Chance auf eine höhere Führung und musste sich zur Pause mit einem 11:11-Unentschieden begnügen.

Ein komplett anderes Bild zeigte sich in den zweiten 30 Minuten. Der TVB hatte große Probleme im Positionsangriff, verzettelte sich in Zweikämpfe und legte sein Spiel viel zu eng an gegen die aggressivere Hannoveraner Deckung. Voreilige Abschlüsse des TVB spielten den Recken in die Karten, die nun auch vorne – oft über den Kreisläufer Ilija Brozovic – Lücken fanden in der nicht mehr sattelfesten Gäste-Defensive. Mit einem 9:2-Lauf zum 17:12 (40.) stellte Hannover die Weichen frühzeitig auf Sieg. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop beherrschte den TVB, bei dem vor allem vorne kaum noch etwas zusammenpasste.

Spätestens nach dem 22:14 (50.) war die Frage nach dem Sieger geklärt. Nur drei Tore gelangen dem harmlosen TVB in den ersten 20 Minuten nach der Pause. Auch das Sieben gegen sechs brachte keinen Erfolg.

Zwischenzeitlich führte die TSV Hannover-Burgdorf mit neun Toren Differenz (23:14). Am Ende blieb die Niederlage des TVB beim 20:26 einigermaßen im Rahmen.

Unterm Strich war's dennoch ein enttäuschender Auftritt des TVB. Der muss sich bis Sonntag deutlich steigern. In dieser Form dürfte er in der heimischen Porsche-Arena gegen den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen große Probleme bekommen.

TSV Hannover-Burgdorf: Ebner (1), Quenstedt; Vujovic (1), Roscheck, Mävers (2), Uscins (4), Kuzmanovski, Steinhauser (2), Michalczik (3), Kulesh (1), Edvardsson (1), Gerbl (1/1), Brozovic (5), Fischer (1), Feise (1), Büchner (3).

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic; Häfner, Serrano, Hanusz (2), Schöttle, Lönn, Wissmann (1), Röthlisberger (1), Nicolaus, Forstbauer, Zieker (1), Müller (4), Pfattheicher (3/2), Bergendahl (3), Sliskovic (5).