TVB Stuttgart erwartet Flensburg - und das halbe Weltmeister-Team

Nach sechswöchiger Spielpause steigt der Handball-Erstligist TVB Stuttgart an diesem Sonntag (16.05 Uhr) in der Porsche-Arena wieder ins Geschehen ein. Die SG Flensburg-Handewitt zählt nicht nur zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Sie bringt auch gleich sechs dänische Weltmeister mit.

Das sieht nach einem ungleichen Duell aus, doch das Team von Trainer Maik Machulla ist nicht frei von Verletzungssorgen – und zudem im Dauerstress. Mit dem Spielgestalter Jim Gottfridsson fehlt ein wichtiger Mann, der TVB dagegen tritt bis auf Nico Schöttle mit seinem kompletten Kader an. „Es gibt sicherlich schlechtere Zeitpunkte, gegen Flensburg zu spielen“, sagt der Bittenfelder Trainer Michael Schweikardt.

Individuelle Trainingsarbeit

Mit drei Niederlagen und nicht gerade berauschenden Auftritten hatte sich der TVB Ende Dezember in die WM-Pause verabschiedet – und mit nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. Entsprechend gedrückt war die Stimmung im Team und im Umfeld. Mit neuem Elan soll's nun in die verbleibenden 16 Spiele gehen, möglichst rasch möchte sich der TVB vom Tabellenende entfernen.

Der Trainer war erst einmal froh über die lange Pause, schließlich gab's einiges aufzuholen. Mit Nico Schöttle und Patrick Zieker fehlten zwei Spieler in der Vorbereitung, Fynn Nicolaus weilte ein paar Tage bei der Sportfördergruppe. Mit ihren Ländern bei der WM im Einsatz waren Daniel Fernandez (Spanien), Egon Hanusz (Ungarn) und Oscar Bergendahl (Schweden). „Die Trainingsgruppe war ein bisschen kleiner, dafür konnten wir die Nachwuchsspieler einbinden“, sagt Schweikardt. Zweiter positiver Aspekt sei gewesen, „dass wir viel im individuellen Bereich arbeiten konnten“.

Diverse Schwerpunkte hat der Coach in der Spielpause gelegt. Zum einen sei an der Stabilisierung der kompakten Abwehrreihe gefeilt worden. „Wenn wir in der Hinrunde Punkte geholt haben, dann war die Defensive der Grundstein.“ Noch größer indes war die Baustelle in der Offensive. „Damit waren wir über weite Teile nicht zufrieden“, so Schweikardt. „Wir müssen mehr Spielfluss bekommen und versuchen, alle Mannschaftsteile mit einzubinden.“

Bei der WM waren damit viele Mannschaften erfolgreich. „Das ist eine schöne Entwicklung. Der Ball fliegt, ohne dass Leute freigespielt werden müssen mit Eins-gegen-eins-Aktionen.“ Schnelle Ballstafetten sind auch das Spiel des dänischen Weltmeisters – und mit diesem System muss sich der TVB gleich am Sonntag auseinandersetzen. Die SG Flensburg-Handewitt bringt gleich sieben Dänen mit in die Porsche-Arena – allesamt Nationalspieler.

Flensburg mit Top-Kreisläufer Golla

Auch der Rest des Kaders hat es in sich, am Kreis und im Mittelblock spielt mit Johannes Golla der aktuelle Handballer des Jahres und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. „Im Grunde gibt es zwei unterschiedliche Flensburger Mannschaften“, sagt Schweikardt. „Die mit Jim Gottfridsson und die ohne.“ Nach seinem Handbruch bei der Weltmeisterschaft fehlt der Kopf des Flensburger Spiels in Stuttgart. Er lenkt das Spiel und zieht es an sich. Wenn er nicht dabei sei, so der TVB-Coach, spiele die SG ein bisschen freier und mit mehr Würfen vom Rückraum. „Das macht sie aber leider nicht ungefährlicher.“ Mit Goran Søgard, Mads Mensah Larsen und Magnus Rød hat Flensburg wurfkräftige Spieler in seinen Reihen. „Trotzdem möchten wir es ausnutzen, dass die SG ohne Gottfridsson kommt. Natürlich wird es auch so sehr schwer.“

Ein Vorteil für den TVB dürfte die stattliche Kulisse sein. Rund 5500 Karten sind verkauft, so viel wie schon lange nicht mehr. „Das freut uns sehr. Wir möchten ja auch ein bisschen Wiedergutmachung betreiben, die letzten Heimspiele waren ja alles andere als gut. Wir wollen uns auf alle Fälle besser präsentieren und vielleicht auch etwas mitnehmen.“ Bis auf Nico Schöttle (Reha nach Knöchelverletzung) wird der TVB in Bestbesetzung antreten. Der Kapitän Patrick Zieker ist nach seiner Knie-Operation wieder am Start.

Info

Für das Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag (16.05 Uhr in der Porsche-Arena) sind rund 5500 Tickets verkauft. Es gibt noch Karten im Vorverkauf unter https://www.easyticket.de/veranstaltung/tvb-stuttgart-vs-sg-flensburg-handewitt/92096/