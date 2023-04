TVB Stuttgart lässt in letzter Minute Punkte liegen

Mit dem Ergebnis von 27:27 ist Michael Schweikardt nach der Partie so gar nicht zufrieden. Die Bundesliga-Handballer des TVB Stuttgart führten bis kurz vor Abpfiff, der Trainer will am Wurfarm von Max Häfner eine Hand des Gegners gesehen haben und forderte Freiwurf. Die Schiedsrichter sahen’s anders, pfiffen Schrittfehler, Dani Baijens traf sieben Sekunden vor Schluss zum 27:27. Der Plan des TVB Stuttgart, die Zeit von der Uhr zu nehmen, um den Hamburgern den Ausgleich zu verwehren, ging nicht auf.

Das Hinspiel endete deutlich, die TVB-Handballer hatten also noch etwas gutzumachen in Hamburg. Und die Zuschauer sahen in der Sporthalle eine energische, aufgebrachte Partie, die vor Kampfgeist nur so strotzte. Das erste Tor des Sonntagnachmittags gehörte dem Bittenfelder Adam Lönn nach nicht mehr als anderthalb gespielten Minuten. Kein langes Abtasten, kein Zögern und Beschnuppern: Dass es sich hier nicht um eine weichgespülte Partie zwischen dem Siebtplatzierten und dem Tabellen-Fünfzehnten handeln würde, wurde aber noch vor dem ersten Treffer klar. Die erste Gelbe Karte fing sich Jacob Arenth Lassen nach einer Minute und 13 Sekunden. Das bestätigte am Ende auch die Statistik über die Zwei-Minuten-Strafen. Diese verbüßten fünfmal Spieler des Gastgebers, neunmal mussten Spieler des TVB für zwei Minuten auf die Bank.

Rote Karte nach nicht einmal einer Viertelstunde

Nicht nur, dass der TVB nach etwas mehr als vier Minuten 2:0 in Führung ging und diese Führung dann auch bis zur 20. Minute hielt, die Mannschaft zeigte Biss. Die Abwehr stand in den ersten Minuten sicher, zögerte den ersten Treffer der Hamburger bis zur sechsten Minute hinaus. Dann sah Leif Tissier nach nicht einmal 15 Spielminuten die Rote Karte für ein grobes Foul an Egon Hanusz.

Doch die drei Tore Vorsprung (5:8, 19.) gab der TVB dann aus der Hand. Immer wieder kamen die Gastgeber schnell vors Tor, Miljan Vujovic war bei einigen Kontern machtlos. Daniel Fernandez Jimenez scheiterte beim Siebenmeterwurf in der 22. Minute am starken Routinier zwischen den Pfosten, Jogi Bitter. Dafür war auf der anderen Seite Baijens erfolgreich und schoss die Hamburger in Führung (9:8, 23.). Biss zeigte der TVB auch in Unterzahl. Situatioinen, in denen sich die Mannschaft nicht unterkriegen ließ, sondern weiter eifrig Tore schoss. In 60 Spielminuten traf der TVB sechsmal in Unterzahl. Das Spiel wirkte zerfahren, gar hektisch. Zu kaum einem Zeitpunkt war das Duell im sieben gegen sieben möglich. Drehen konnten die Gäste diesen Zwischenstand zwar, aber nur für kurze Zeit. In die Pause ging es mit 12:11.

Der TVB fand nach den Pausenminuten weniger gut zurück, fiel zurück, lief einem Drei-Tore-Rückstand hinterher (16:13, 36.). Dann arbeiteten sie sich durch schnelle Treffer über die Außen wieder ran. Patrick Zieker traf in der 41. Minute zum 17:17-Ausgleich. Auch den TVB traf die Härte des Spiels mit einem Platzverweis: Adam Lönn kassierte in der 42. Minute seine dritte Zeitstrafe und musste von da an zuschauen. Die Hamburger waren bis zur 50. Minute ihren Gästen immer einen Schritt voraus, führten mit ein, zwei Toren. Sascha Pfattheicher netzte zum 21:21 in der 48. Minute. Von da an blieb das Spiel in der Hand des TVB Stuttgart. Die beiden Außen, Pfattheicher und Zieker, ließen die Gäste mit einem sehenswerten Kempa-Tor zur 24:22-Führung jubeln. Die Stuttgarter Mannschaft bekam von den Hamburgern viel Raum, führt fünf Minuten vor Abpfiff mit 26:24. In der 58. Minute kam dann der HSV ran auf 26:27. Die letzte Minute zog sich spannungsgeladen und ereignisreich in die Länge. Jerome Müller fing sich noch eine Zwei-Minuten-Strafe und dezimierte den TVB für diese wichtige Zeit. Der HSV bekam einen Siebenmeter, den Miljan Vujovic mit der rechten Hand sicher klärte. TVB-Trainer Schweikardt nahm kurz vor Schluss noch eine Auszeit, wollte die Sekunden runterspielen, die Chance nutzen, sollte sie sich denn ergeben. Es kam anders. Häfner wollte den Freiwurf, bekam die Schritte. Baijens traf im Gegenzug zum 27:27-Ausgleich. Die letzte Aktion, der Freiwurf von Egon Hanusz mit Ertönen der Schlusssirene, blieb im Hamburger Block hängen.

TVB Stuttgart: Heinevetter, Vujovic - Serrano Villalobos, Fernandez Jimenez (2), Zieker (4), Pfattheicher (5), Röthlisberger, Nicolaus (1), Laube, Maric (3), Häfner (1), Hanusz (6/2), Lönn (2), Forstbauer (1), Müller (2), Sliskovic.

HSV Hamburg: Bitter, Vortmann - Schimmelbauer, Mortensen (6/1), Andersen (1/1), Bergemann (4), Magaard (2), Weller (1), Tissier, Lassen (1), Axmann (2), Theilinger (4), Valiullin, Baijens (6).