TVB Stuttgart steht vor der Verpflichtung von Kreisläufer Marino Maric

Schlägt der Handball-Erstligist TVB Stuttgart kurz vor dem Ende des Transferfensters am 15. Februar noch einmal zu? Es verdichten sich die Anzeichen, dass der kroatische Kreisläufer Marino Maric (32) vom Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig zum Tabellenviertletzten wechseln wird. Jürgen Schweikardt, Geschäftsführer des TVB Stuttgart, bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung das Interesse an Maric. „Wir können aber keinen Vollzug vermelden.“

Leipzig plant nicht mehr mit Maric

Ein Spiel der Rückrunde ist absolviert, mit nur vier Punkten ist das Polster des TVB auf die Abstiegsränge nicht allzu dick. Da ist’s keine Überraschung, dass die Verantwortlichen seit Wochen die Augen offenhalten nach verfügbaren Spielern, die dem Club sofort weiterhelfen können. Nun ist der TVB offensichtlich in Leipzig fündig geworden.

Ende vergangenen Jahres hatte der SC DHfK die Verpflichtung des Magdeburgers Kreisläufers Moritz Preuss bekanntgegeben – und hat damit wohl keine Verwendung mehr für Marino Maric. Der 32-Jährige spielte von 2014 bis 2022 bei der MT Melsungen und schloss sich zur aktuellen Saison den Leipzigern an. Nach Maciej Gebala, Mika Laurin Sajenev und Moritz Preuss wäre der 80-fache kroatische Nationalspieler der vierte Mann am Kreis bei den Sachsen. Nicht gerade rar bestückt ist auch der TVB Stuttgart auf der Kreisläuferposition mit Oscar Bergendahl, Samuel Röthlisberger und Fynn Nicolaus.

Immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle beim TVB

Andererseits haben die Bittenfelder hier zuletzt immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen gehabt mit dem Youngster Nicolaus und dem schwedischen Neuzugang Bergendahl. Im Oktober 2021 hatte der TVB für drei Monate Benjamin Meschke verpflichtet, Ende des vergangenen Jahres holten die Bittenfelder den jungen Lukas Süßer aus Pforzheim.

Dass der Transfer von Marino Maric noch nicht in trockenen Tüchern ist, könnte daran liegen, dass auch andere Clubs noch Ausschau halten nach einem Kreisläufer. Bedarf hat beispielsweise der Deutsche Meister SC Magdeburg. Der dänische Weltmeister Magnus Saugstrup verletzte sich beim Pokalspiel in Kiel schwer am Knie und wird länger ausfallen.

Bis auf Nico Schöttle sind alle TVB-Spieler einsatzfähig

Seit Montag trainiert der TVB Stuttgart wieder in kompletter Mannschaftsstärke. Die Nationalspieler Oscar Bergendahl, Daniel Fernandez und Egon Hanusz sind nach ihrer WM-Regenerationspause zum Team zurückgekehrt. Nach seiner Bänderverletzung beginnt Nico Schöttle kommende Woche wieder mit dem Lauftraining, in rund drei Wochen peilt er sein Comeback an. Der Kapitän Patrick Zieker ist nach seiner Knie-Operation wieder einsatzfähig.

Zum ersten Spiel im neuen Jahr erwartet der TVB an diesem Sonntag (16.05 Uhr) die SG Flensburg-Handewitt in der Porsche-Arena. Rund 5300 Tickets sind verkauft, es gibt noch Karten bei Easyticket.