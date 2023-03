TVB-Trainer Michael Schweikardt warnt vor Spannungsverlust

Nichts ist aus dem Plan des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart geworden, sich mit zwei Heimsiegen gegen die HSG Wetzlar und MT Melsungen vor Ostern in sichere Sphären jenseits von Abstiegssorgen zu manövrieren. Am Sonntag (16.05 Uhr) hat der TVB beim HSV Hamburg die Chance, zum Abschluss der englischen Woche mit einem guten Gefühl in die zweieinhalbwöchige Spielpause zu gehen.

Mit der aktuellen Form indes dürften die Bittenfelder beim Team um den Ex-TVB-Keeper Jogi Bitter wenig zu bestellen haben. Der HSV düpierte zuletzt den Titelkandidaten Rhein-Neckar Löwen in dessen Halle mit 35:32. „Der HSV spielt eine sehr gute Saison“, sagt der TVB-Trainer Michael Schweikardt. „Trotzdem können wir dort gewinnen.“

Falsche Entscheidungen

Wieder einmal hat Schweikardt am Donnerstagabend kräftig durchgeatmet. Nicht indes aus Erleichterung. Es galt, nach dem 28:30 gegen Wetzlar den nächsten Rückschlag wegzustecken. Mit 23:26 musste sich der TVB in eigener Halle der angeschlagenen MT Melsungen beugen. Vor allem die erschreckend schwache Angriffsleistung in den ersten 30 Minuten lag Schweikardt im Magen. Mit 7:11 lag sein Team zur Halbzeit im Hintertreffen. „Wir spielten mit viel zu wenig Überzeugung und fanden keine Lösungen.“ Deutlich zielstrebiger agierte der TVB nach der Pause und hatte die Chance, nach der 15:14-Führung das Spiel an sich zu reißen. Zwei Umstände indes verhinderten dies. „In der Abwehr, die ansonsten gut gestanden hat, haben die Kräfte nachgelassen. Wir bekamen das Kreisspiel nicht in Griff.“ Und vorne habe seine Mannschaft in den entscheidenden Phasen etliche falsche Entscheidungen getroffen. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich meine Spieler in dieser Phase Dinge vornehmen, die vorher schon funktioniert haben.“

Zum Ende der englischen Woche reist der TVB nach Hamburg. In der vergangenen Saison nahm er mit 32:27 die Punkte dort mit, ans Hinspiel in dieser Saison jedoch erinnert sich Schweikardt nicht gerne: Kurz vor Weihnachten kassierte der TVB eine 22:28-Schlappe. Der Vorjahresaufsteiger, dem eine schwere zweite Saison prophezeit worden war, präsentiert sich auch in dieser Spielzeit sehr stabil und hat den Ligaverbleib längst sicher. Außer in Stuttgart nahm der HSV auch in Leipzig, Lemgo, Wetzlar und Mannheim die Punkte mit. Gleich zweimal gewann das Team von Trainer Torsten Jansen gegen den Titelkandidaten Rhein-Neckar Löwen – 40:37 und 35:32.

Wiedersehen mit Bitter und Schimmelbauer

„Der HSV hat keine großen Ausreißer“, sagt Schweikardt. „Trotzdem ist das keine Übermannschaft.“ Sehr gut besetzt sind die Hamburger unter anderem auf Rückraum-Mitte mit den spielstarken Leif Tissier und Dani Baijens. Große Stütze ist im Tor der Ex-Bittenfelder Jogi Bitter. Mit ihm gibt’s am Sonntag ebenso ein Wiedersehen wie mit Tobis Schimmelbauer.

Schweikardt fordert volle Konzentration von seinem Team, die Saison dürfe längst noch nicht abgehakt werden. „Minden kann sicher noch acht bis zehn Punkte holen, wir brauchen also auch noch ein paar.“

Nächste hohe Hürde für den TVB Spiel gegen SC DHfK Leipzig

Fraglich ist der Einsatz von Ivan Sliskovic, der am Donnerstag wegen einer allergischen Reaktion fehlte. Jerome Müller hat weiterhin Probleme mit den Adduktoren. Ihn in Bestform bräuchte der TVB dringend. „Unser Hauptproblem sind derzeit die Halbpositionen“, so Schweikardt. „Rückraummitte und die Außen machen es ordentlich.“ Ausfallen wird weiterhin Nico Schöttle. Sein Comeback naht allerdings ebenso wie das Debüt von Winter-Neuzugang Jonas Truchanovicius.

Nach einer zweieinhalbwöchigen Spielpause steht für den TVB die nächste hohe Hürde beim SC DHfK Leipzig an.