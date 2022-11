TVB-Trainer Schweikardt fordert in Flensburg „Signale und Präsenz“ vom Team

Nach 8:2 Punkten unter dem neuen Trainer Michael Schweikardt ist ein bisschen Ernüchterung eingekehrt beim Handball-Erstligisten TVB Stuttgart – und nach drei Niederlagen hintereinander sind die Aussichten auf ein Ende der Negativserie am 14. Spieltag nicht besonders gut: Am Sonntag (16.05 Uhr) muss der TVB beim Top-Team SG Flensburg-Handewitt ran.

Mit großen Hoffnungen hatten sich rund 4500 TVB-Fans am Sonntag zum Spiel gegen den SC DHfK Leipzig auf den Weg in die Porsche-Arena gemacht – und trauten ihren Augen nicht: Hatte der TVB vier Tage davor den Deutschen Meister SC Magdeburg bei der 28:32-Niederlage noch ins Schwitzen gebracht, war er gegen den Tabellennachbarn chancenlos. Es war eine der schwächsten Saisonleistungen der Stuttgarter, entsprechend war die Laune im Umfeld und beim Trainer.

„Das war das erste Mal, dass wir eine enttäuschende Leistung gezeigt haben“, sagt Michael Schweikardt. „Wir müssen eine bessere Körpersprache an den Tag legen und andere Signale senden – an den Gegner und die Zuschauer.“ Die ersten Minuten in einem Spiel seien nun einmal sehr wichtig. „Wenn man so schnell im Rückstand ist, haut einem das Spiel ab. Entsprechend zäh werden auch die letzten Minuten.“ Der Coach fordert mehr Präsenz seiner Spieler in den Anfangsminuten.

Lichtblicke: Torhüter Vujovic und Überzahlspiel

Jedwede taktische und personelle Veränderungen verpufften, Leipzig war stets Herr des Geschehens. „Es gibt einfach so Tage, da musst du akzeptieren, dass der Gegner besser ist und dass beim eigenen Team nichts zusammenläuft“, sagt Schweikardt. Zwei Punkte im insgesamt schlechten Spiel hebt der Trainer positiv hervor: Der Torhüter Miljan Vujovic habe nach seiner Einwechslung ein gutes Spiel gemacht. Zudem sei die Quote beim Sechs-gegen-fünf, anders als in den Spielen zuvor, gut gewesen.

An diesem Sonntag braucht der TVB mehr als eine gute Torhüterleistung und ein gutes Überzahlspiel, um mit dem Gegner mitzuhalten. In den vergangenen acht Spielzeiten zählte die SG Flensburg-Handewitt zu den Top-Teams der Liga, der vierte Rang des Vorjahres war dabei die schlechteste Platzierung. Mit 18:8 Punkten hat die Mannschaft von Trainer Maik Machulla aktuell zwar fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Füchse Berlin, für Schweikardt sind die Flensburger dennoch ein Anwärter auf den Titel.

„Die SG ist technisch sehr gut ausgebildet und lässt den Ball schnell laufen.“ Das Torhüter-Duo Benjamin Buric/Kevin Møller sei eines des besten der Liga. Mit dem Nationalmannschaftskreisläufer Johannes Golla habe die SG den „präsentesten Spieler schlechthin“ in der Liga – in der Abwehr wie im Angriff. „Da kommt schon einiges auf uns zu.“

Gottfridssons Ausfall fällt kaum ins Gewicht

Der Kader der Flensburger ist in der Breite und Spitze außergewöhnlich gut besetzt. So gut, dass der TVB-Gegner auch den verletzungsbedingten Ausfall seines Spielmachers Jim Gottfridsson kompensieren kann. Der erfahrene dänische Nationalspieler Mads Mensah Larsen sowie Goran Søgard ersetzen den Schweden derzeit. Nach einer langen Verletzungspause immer besser in Fahrt kommt der linke Rückraumspieler Lasse Kjaer Møller. Ihren breiten Kader braucht die SG auch, schließlich ist sie in diesen Tagen viel unterwegs in der Liga und in der European League. Sonntag spielte sie in Melsungen, Dienstag in Reykjavik (Island), Sonntag steht das Heimspiel gegen den TVB an und am Dienstag geht’s weiter nach Ystad (Schweden).

Natürlich ist der TVB in der Flens-Arena krasser Außenseiter. Wobei die Flensburger in den vergangenen beiden Jahren von den Spitzenteams dasjenige waren, gegen die der TVB die ordentlichsten Resultate erzielte: 26:28, 29:30, 30:32 und 30:34. Vor drei Jahren trotzten die Stuttgarter der SG beim 23:23 sogar einen Punkt ab. „Ich gebe den Spielern auch immer mit, dass alles passieren kann. Wir müssen daran glauben, dass wir auch in so einem Spiel eine Überraschung schaffen können“, sagt Schweikardt. In dieser Saison sei wenig berechenbar.

Der Linksaußen und Kapitän Patrick Zieker ist erkältet. „Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt.“ Angeschlagen sind Silvio Heinevetter und Samuel Röthlisberger, beide haben bis Mittwoch nicht voll trainiert. Schweikardt rechnet aber fest mit ihrem Einsatz.