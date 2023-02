TVB trifft auf Titelkandidaten - und auf die beste Offensive der Liga

Einen sehr guten Auftakt ins neue Jahr haben die Erstliga-Handballer des TVB Stuttgart erwischt – wäre da nur nicht das frustrierende Ergebnis gewesen. Beim 30:32 gegen das Top-Team SG Flensburg-Handewitt verpasste der TVB die Überraschung hauchdünn.

An diesem Sonntag (16.05 Uhr) dürfte die Aufgabe noch einen Tick schwieriger werden: Im baden-württembergischen Derby muss das Team von Michael Schweikardt in der Mannheimer SAP-Arena gegen den heißen Titelkandidaten Rhein-Neckar Löwen antreten. Der Trainer bangt um seinen Torhüter Silvio Heinevetter, der unter der Woche kränkelte.

Nicht zu lange mit dem Spiel aufhalten

Nach 37 Minuten hatte der TVB gegen die Flensburger mit 23:17 geführt, sechs Minuten vor Schluss noch mit 29:28. Dann zeigte die SG, weshalb sie zu den besten Mannschaften der Liga zählt: Sie nutzte nahezu jeden Fehler der Stuttgarter zu einem Treffer und bog die Partie auf der Zielgeraden um. „Das nervt immer noch“, sagt der TVB-Trainer Michael Schweikardt auch mit ein paar Tagen Abstand. „Wenn du gegen so ein Team nicht dauerhaft sehr gut spielst, kann ein Spiel eben schnell kippen.“

Trotz der Enttäuschung dürfe sich sein Team nicht zu lange mit dem Spiel aufhalten und müsse nach vorne blicken. „Ich habe sehr viel Gutes gesehen. Ich denke, offensiv waren die ersten 30 Minuten das Beste unter meiner Leitung.“ Einige Spieler hätten sich deutlich verbessert präsentiert, beispielsweise der Spielmacher Max Häfner und der Linkshänder Jan Forstbauer. Besser verteidigt als zuletzt habe Samuel Röthlisberger.

Knorr und Kohlbacher sind Erfolgsgaranten

Am besten funktioniert hat gegen Flensburg das Kreisläuferspiel – überraschenderweise, schließlich war’s der erste Einsatz des neuen Kreisläufers Marino Maric. Der Kroate harmonierte besonders gut mit Häfner. Für den Neuen gab’s vom Coach ein Sonderlob. „Marino ist einfach sehr erfahren, er weiß, was er zu tun hat.“ Von der Gefährlichkeit des 32-Jährigen habe auch der Rückraum profitiert, der dadurch mehr Freiheiten bekommen habe.

Das Spiel über den Kreis ist auch eine der großen Stärken des kommenden Gegners. Kaum ein Duo in der Bundesliga versteht sich so gut wie die deutschen Nationalspieler Juri Knorr und Jannik Kohlbacher. Die beiden sind einer der Erfolgsgaranten der sehr guten Saison der Rhein-Neckar Löwen. Erst drei Spiele hat das Team von Trainer Sebastian Hinze nach dem 14:0-Punkte-Start verloren und ist – zusammen mit den Füchsen Berlin, dem SC Magdeburg und dem THW Kiel – ein ernsthafter Titelkandidat.

Pfund der Rhein-Neckar-Löwen ist das Kreisläuferspiel

Nach dem enttäuschenden zehnten Platz in der vergangenen Spielzeit hat der neue Coach die Löwen wieder in die Spur gebracht im ersten Jahr ohne den Spielmacher Andy Schmid. Juri Knorr ersetzt den Schweizer hervorragend. „Die Löwen haben extrem viele gute Spieler in ihren Reihen“, sagt Schweikardt. Das Team ist auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt. Das fängt im Tor an mit dem deutschen Nationalkeeper Joel Birlehm und dem wieder genesenen schwedischen Nationalkeeper Mikael Appelgren.

Herausragende Spieler haben die Löwen auch im rechten Rückraum mit Albin Lagergren und Niclas Kirkelökke – und natürlich auf den Außenpositionen mit Patrick Groetzki und Uwe Gensheimer. „Die Löwen spielen sehr clever und kreativ“, so Schweikardt. Einen Eindruck der Offensivstärke des Gegners bekamen der TVB im Hinspiel, in dem er sich in der Porsche-Arena bei der 30:43-Niederlage überrennen ließen.

Die Euphorie in Mannheim ist groß: Der Verein rechnet mit über 10 000 Zuschauern. Für sein Team gelte es, den Schwung aus dem Flensburgspiel mitzunehmen – auch über den Sonntag hinaus. Dann stehen beim Bergischen HC und gegen FA Göppingen Partien an, in denen die Aussichten auf Punkte besser sind für den TVB.

Verzichten muss Schweikardt am Sonntag noch auf Nico Schöttle (Aufbautraining). Hart treffen würde das Team der Ausfall des kränkelnden Silvio Heinevetter. Sein Debüt im Bittenfelder Trikot feiern wird der neue Kreisläufer Lukas Laube, den der TVB am Mittwoch kurz vor Transferschluss vom schweizer Erstligisten Zürich holte.