Stuttgart - Müde sehen sie aus, reglos stehen sie am Gleis 15 auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof und warten auf Hilfe. Auf die Frage, wo sie herkämen, zücken zwei Männer als Antwort Handys und halten Kriegsfotos hin: Auf dem einen liegen zwei tote, blutüberströmte Soldaten bäuchlings auf der Erde, das andere zeigt ein zerbombtes Auto, der Mann am Steuer ist bei dem Angriff getötet worden. Bei den Opfern handle es sich in beiden Fällen um russische Angreifer, bedeutet ein 55 Jahre alter