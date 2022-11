Bericht von Amnesty International: So werden deportierte Ukrainer in Russland behandelt

Schwere Vorwürfe gegen Russland: Laut Amnesty International sollen die Angreifer im großen Stil Ukrainer deportiert haben. Drunter auch Kinder.

Ein 11-Jähriger und seine Mutter sind auf der Flucht aus dem zerstörten Mariupol. Als sie das Dorf Bezimenne erreichen, werden sie von russischen Soldaten festgehalten und getrennt: „Sie haben meine Mutter in ein anderes Zelt gebracht. Sie sagten mir, ich würde von ihr getrennt. Sie sagten mir nicht, wo meine Mutter hingebracht wird. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört“, wird der 11-Jährige in einem gerade erschienenen Bericht von Amnesty International zitiert.

Schon länger kursierten in der Ukraine Geschichten, dass die russischen Angreifer Zivilisten aus dem Land deportieren sollen. Nun gibt es neue Hinweise, dass sie wahr sind. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Russland in dem erwähnten Bericht „völkerrechtswidrige Deportationen und Bevölkerungstransfers“ in zahlreichen Fällen vor. Der Bericht ist aus Interviews mit 88 ukrainischen Zivilisten entstanden. Ein besonderer Fokus liegt auf den Geschehnissen in Mariupol am schwarzen Meer.

Mariupol: Der einzige Ausweg ist Russland

Die Stadt wurde zu Beginn des Krieges weitgehend zerstört. Die meisten Bewohner hatten keinen Zugang zu Lebensmitteln, Trinkwasser oder Medikamenten. Zu bleiben, war also keine Option. „Russland hat eine zwanghafte Umgebung geschaffen, in der die einzige Möglichkeit war, in Richtung Russland oder russisch besetzter Gebiete zu entkommen“, heißt es im Bericht. So habe Russland Fluchtrouten in ukrainisch kontrolliertes Territorium blockiert.

In anderen Fällen habe Russland Menschen gezwungen, die Stadt in „sogenannten Evakuierungsbussen“ zu verlassen. „In dem Bus waren etwa fünf Männer in Uniformen, die bewaffnet aussahen. Sie befahlen uns, alle in den Bus zu laden. Er fahre nach Donetzk. Den Leuten im Bus erklärten sie nichts, aber sie nahmen unsere Pässe“, zitiert Amnesty International einen Mitarbeiter, der an den Evakuierungen beteiligt war. Insbesondere Menschen ohne Auto oder andere Transportmittel hätten keine andere Möglichkeit gehabt.

Russland soll Kinder von ihren Eltern getrennt haben

Laut Amnesty International hat Russland auch Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung ausfindig gemacht, die sich bereits in relativ sichere Gebiete abgesetzt hätten. „Es handelt sich um die stärksten Hinweise auf die erwähnten Kriegsverbrechen, denn es gibt vom Standpunkt des Bevölkerungsschutzes keine glaubwürdigen Gründe für die Transporte“.

An der Grenze seien auch Kinder, die ohne Eltern unterwegs waren festgehalten worden und gegen ihren Willen in Kinderkrankenhäuser in den besetzten Gebieten transportiert worden. Russische Behörden sprechen von 2161 Waisenkindern, die auf diesem Weg nach Russland gebracht worden seien. Ukrainische Behörden melden 8140 Kinder als vermisst.

Die deportierten Zivilisten wurden, wie Amnesty International berichtet, über ein System von Checkpoints in sogenannte „Filterzentren“ in Russland oder den besetzten Gebieten gebracht. Diese sollen sich meist in ehemaligen Schulen oder anderen Regierungsgebäuden befunden haben. Dort wurden ihre Fingerabdrücke genommen und ihre Handys durchsucht. Teilweise wurden die Deportierten dem Bericht zufolge auch gefoltert.

Mehrere Stimmen im Amnesty-Bericht erzählen davon, dass sie auf eventuelle Verbindungen mit dem „Nazi-Regime“ in Kiew verhört worden seien. Die russischen Behörden hätten vielen von ihnen willkürlich Säcke über den Kopf gezogen und sie mit Schlagstöcken verprügelt.

Wie deportierte Ukrainer gezwungen werden nach Russland zu ziehen

Wer die Befragung zur Zufriedenheit absolvierte, wurde vor die Wahl gestellt: Nach Russland ziehen, oder auf unbestimmte Zeit in der Einrichtung bleiben. „Sie sagten, wir können hingehen, wo wir wollen, aber wenn es nicht Russland ist, müsst ihr die Kosten selbst tragen“, wird eine Überlebende zitiert. Die Kosten für eine Reise nach Europa selbst zu tragen, dürfte für viele Insassen aber schwierig werden. Die meisten von ihnen hatten keinen Zugang zu Bankkonten oder Erspartem.

Mehrere Opfer wurden zwangsweise nach Donezk umgesiedelt oder sahen sich unter Druck gesetzt, die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Kinder ohne Eltern bekamen diese besonders leicht. „Das könnte dazu dienen den Adoptionsprozess durch russische Familien zu erleichtern“, spekuliert Amnesty International.