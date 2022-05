Cool, sexy und gefährlich

„Jungfrau Maria, vertreibe Putin­!­“, rief Marija Aljochina vor zehn Jahren vor dem Altar der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale beim „Punk-Gebet“ der Band Pussy Riot; danach wurden sie und ihre Mitstreiterin Nadeschda Andrejewna Tolokonnikowa verhaftet und gingen durch die Gulag-Hölle. Davon erzählt Aljochinas Buch „Riot Days“, die Basis für die aktuelle Bühnenperformance der neu formierten Band.

Verse über Polizeigewalt, ein absurdes Gerichtsverfahren, Missbrauch, Hungerstreik und „VIP-Begnadigung“ skandiert Aljochina im Stuttgarter Renitenztheater. Flankiert wird sie von der zweiten Sängerin Olga Borisowa, dem Saxofonisten Anton Ponomarew und der musikalischen Direktorin Diana Burkat. Die war damals in der Kathedrale auch dabei war und kam davon; sie steuert die Elektro-Punk-Beats und -Sounds, singt mit und bearbeitet ein kleines Schlagzeug.

Ein Mann taucht immer wieder auf: Wladimir Putin

Immer wilder wird die künstlerische, durch und durch politische Performance. Die Musikerinnen setzen Sturmhauben auf, toben­ über die Bühne und durchs Publikum, spritzen mit Wasser. Aljochina reckt gerne die Faust. „Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft“, skandieren sie. Auf dem Monitor im Hintergrund sind deutsche Übertitel und dokumentarische Bilder zu sehen, besonders häufig ein Mann: der russische Präsident Wladimir Putin. Der Höhepunkt der intensiven Darbietung ist ein musikalischer Kommentar zum Ukraine-Krieg mit krassen Bildern, klaren Worte und einem Bekenntnis: „Ukraine, I love you“, ruft Aljochina. Pussy Riot unterstützen mit ihren Auftritten ein Kinderkrankenhaus in Kiew.

Ihre Ausreise aus Russland war ein Husarenstück

Dass Aljochina überhaupt in Deutschland auftreten kann, verdankt sie einem unglaublichen Husarenstück: Als Essenskurierin verkleidet entkam sie ihren Überwachern und gelangte über Weißrussland nach Litauen. Sie legt aber Wert darauf, dass das keine „Flucht“ war, dass sie Russland nur aus einem Grund verlassen hat: „Ich wollte diese Tournee spielen“, sagt sie im anschließenden Podiumsgespräch, „um so laut wie möglich zu artikulieren, dass wir gegen diesen Krieg sind.“ An Europa gerichtet fordert sie mehrfach ein vollständiges Energie-Embargo: „Geld aus Europa finanziert Putins Unterdrückungsapparat. Und wieso gehen in Europa nicht mehr Leute auf die Straße gegen den Krieg? Ihr habt Meinungsfreiheit, daran wollen wir euch erinnern!“

Drakonische Strafen und die Macht der Propaganda

Die Frage, wieso es in Russland kaum noch sichtbare Proteste gibt, kontert Aljochina mit einem Test: „Wer wäre bereit, in ein russisches Gefängnis zu gehen, weil er Bilder von in Butscha ermordeten ukrainischen Kindern auf Instagram postet?“, fragt sie ins mit über 200 Besuchern nahezu voll besetzte Theater. Zehn Hände gehen nach oben. „Seht ihr?“ Borisowa geht auf die Macht der russischen Propaganda ein und sagt: „Ich möchte euch daran erinnern, was deutsche Propaganda schon angerichtet hat.“

Als die Sprache auf die grauenhaften Kriegsverbrechen russischer Soldaten kommt, tritt die feministische Perspektive von Pussy Riot zutage: „Putin lebt ein patriarchalisches Weltbild vor und vermittelt den Eindruck, dass es in Ordnung wäre, sich Frauen einfach zu nehmen“, sagt Burkat, die Kunst studieren konnte, während Aljochina einsaß. Ihr gehört auch das Schlusswort: „Werdet politische Aktivisten“, sagt sie, „das ist sehr cool und sehr sexy!“

Aljochina verweist nicht umsonst auf Nawalny

Ein Adjektiv lässt sie weg: gefährlich. Es ist nicht auszudenken, was mit Aljochina geschehen könnte, wenn sie tatsächlich nach Russland zurückkehren sollte. An einer Stelle verweist die Performance von Pussy Riot auf 442 politische Gefangene in Russland und zeigt einige prominente Gesichter– darunter jenes von Alexej Nawalny, der erst vergiftet wurde und nun im Straflager sitzt.