Der Drei-Sterne-General geht mit Sorgen

Beim noch neuen, 400 Offiziere starken Logistik-Kommando der NATO in Ulm kommt es zum Führungswechsel. General Jürgen Knappe tritt in den Ruhestand, an diesem Donnerstag wird die feierliche Übergabe an den Nachfolger Alexander Sollfrank vollzogen. Sollfrank war zuletzt Stabschef beim Heereskommando in Strausberg (Brandenburg). In Baden-Württemberg ist er als zwischenzeitlicher Leiter des Kommandos Spezialkräfte des Heeres (KSK) in Calw bekannt geworden.

Vor seinem Abschied äußerte sich der Drei-Sterne-General Knappe ein letztes Mal öffentlich. Solche Auftritte sind selten innerhalb der NATO mit ihrer strengen Kommunikationshierarchie. So deutete Knappe lediglich an, dass das Ulmer NATO-Kommando, das sich intern gern als „Reisebüro“ des Verteidigungsbündnisses auf dem europäischen Kontinent bezeichnet, aktuell in alle westlichen Planungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eingebunden sei. Die multinationale Truppe in der Wilhelmsburgkaserne arbeitet dem Oberbefehlshaber der NATO zu und hat zum Beispiel die Aufgabe, Verkehrsrouten für schweres Gerät zu planen, Zollformalitäten zu erledigen oder mit Transitländern Vorfahrtsrechte für militärische Züge auszuhandeln.

Die Arbeit soll wie bisher weitergehen

Letzterer Fall ist bisher nicht eingetreten, doch Knappe sieht seinen Abschied durchaus an einer Bruchstelle europäischer Geschichte. „Die Situation birgt in sich ein enormes Gefahrenpotenzial“, sagte er im Hinblick auf eine mögliche weitere Eskalation in der Ukraine. Die NATO erweise sich jedoch als „wehrfähig“. Der Übergang der Geschäfte an den Generalleutnant Sollfrank, der sich seit Montag in Ulm aufhält, werde „bruchlos“ geschehen, so das Versprechen.

Der Ulmer Oberkommandierende befehligt neben der NATO-Einheit auch das ältere, seit 2013 im Dienst der Europäischen Union stehende Multinationale Kommando Operative Führung, das den politischen Auftrag hat, weltweite humanitäre oder friedenssichernde militärische Einsätze vorzubereiten. Eine komplizierte Koexistenz voller bürokratischer Komplikationen, deutete Knappe zumindest an. Offenbar wird immer wieder um internationale Finanzierungsanteile gerungen, zum Beispiel beim Ausbau der Software-Ausstattung in Ulm. Die EU-Einheit sei zuletzt „in den Hintergrund gedrängt worden“, so der scheidende General.

Skepsis beim Thema Wehrpflicht

Der vermehrt debattierten schnellen Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland steht Knappe skeptisch gegenüber: „Der Einsatz von Wehrpflichtigen im Ausland ist ein No-Go.“ Ob man sie zur Landesverteidigung benötige, hält er für fraglich. Seine eigene Zukunft sieht er übrigens nicht als TV-Experte. Er wundere sich, so Knappe, wie frei neuerdings betagte deutsche Ex-Generäle im Fernsehen über Zustände innerhalb der Bundeswehr urteilten, wobei Detailkenntnisse offensichtlich allein aus „Zeitungswissen“ stammten.