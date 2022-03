Die aktuellen Spritpreise in Stuttgart und Umgebung

Die Spritpreise bleiben in Deutschland auf hohem Niveau. Superbenzin der Sorte E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Freitag 2,067 Euro pro Liter. Bei Super waren es 2,125 Euro, bei Diesel 2,187 Euro.

In Baden-Württemberg lagen die Preise am Freitag etwas über dem Bundesdurchschnitt. E10 stand bei 2,10 Euro pro Liter, Super bei 2,158 Euro und Diesel bei 2,223 Euro.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Benzinpreissenkung: Wie viel Geld spart man?

In der Region Stuttgart ist E10 an vereinzelten Tankstellen allerdings wieder für unter 2 Euro zu haben. Bei Super liegt der niedrigste Preis derzeit bei 2,049 Euro. Diesel gibt es an manchen Zapfsäulen schon ab 2,109 Euro. Diese Daten sind von Freitag, 13.30 Uhr. Es folgt eine Übersicht mit sich aktualisierenden Tabellen aus Stuttgart und der Region.

So sieht es in der Region Stuttgart aus

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Stuttgart und Umgebung. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die derzeit geöffnet haben und die in einem 10-Kilometer-Umkreis um die Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Sie können die Tabelle durchblättern und nach Kraftstoffart sortieren.

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Böblingen, Sindelfingen und Umgebung.

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Ludwigsburg und Umgebung.

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Göppingen und Umgebung.

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Esslingen und Umgebung.

Das Niveau sei nach wie vor viel zu hoch, sagt ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht. Ohne Sonderfaktoren des Ukraine-Krieges und rein vom Ölpreis her betrachtet, sollte E10 „erkennbar unter zwei Euro kosten“. Seit Kriegsbeginn hat der Preis für E10 um gut 33 Cent pro Liter zugelegt, Diesel um gut 51 Cent.

Um dem Anstieg zu begegnen, hat die Bundesregierung am Donnerstag ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, das unter anderem über die Besteuerung des Kraftstoffs Erleichterungen bringen soll.