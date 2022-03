Bei 1,25 Meter macht Renate Sandmaier einen Strich auf der improvisierten Messlatte an der hinteren Wand des Klassenzimmers. Daneben schreibt sie: Arsenii. Darüber steht bereits „1,32 Meter David“ und tiefer „1,20 Meter Lewa“. Arsenii freut sich, weil sein Name jetzt zwischen all seinen neuen Mitschülern an der Wand steht. „Wie groß bist du?“, fragt Frau Sandmaier. „Eins . . .“, versucht es Arsenii, aber die Zahlenkombination „einsfünfundzwanig“, sie verheddert sich noch auf dem Weg zwischen