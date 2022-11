„Geste des guten Willens“: So erklärt ein russischer Propagandist den Rückzug aus Cherson

Der Rückzug der russischen Truppen aus Cherson gilt als empfindliche Niederlage für Kreml-Chef Wladimir Putin. Der russische Journalist und Propagandist Wladimir Solowjow hat dagegen seine ganz eigene Ansicht.

Im südukrainischen Cherson feiern die Menschen ausgelassen den Rückzug der russischen Truppen. Noch ist nicht ganz klar, ob es sich tatsächlich um eine Niederlage für Russland oder einfach um taktisches Kalkül handelt. Experten gehen jedoch grundsätzlich von einem herben Rückschlag für Kreml-Chef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg aus.

Kritik an militärischer Führung

Der russische Journalist und Propagandist Wladimir Solowjow behauptet dagegen, dass der Truppenabzug „eine Geste des guten Willens“ sei. Im russischen Staatsfernsehen erklärte er, es handele sich um einen Krieg gegen „Satan“, es drohe die Zerstörung des russischen Landes. Daher hätte das Militär von Anfang an die ukrainische Infrastruktur zerstören sollen, so Solowjow.

Insgesamt spart der Propagandist nicht mit Kritik an den militärischen Verantwortlichen. „Erklär mir, warum sammeln ich und meine Freunde jetzt seit neun Monaten Hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Rubel, wenn man jeden dazuzählt, um alles zu kaufen, was in diesen neun Monaten hätte produziert werden sollen? Wie viele Monate haben diese Idioten gebraucht, um eine Bestellung in Auftrag zu geben? Seit wir riesige Mengen Multicopter, große Drohnen, alle möglichen Drohnen brauchen. Aha. Jemand muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.“

Populärer Moderator

Solowjow fällt immer wieder durch drastische Aussagen auf. So lobte er unter anderem Adolf Hitler für dessen Leistungen im Ersten Weltkrieg und bezeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als „Dreckssau“. Mit seiner Mischung aus Hass, Hetze und Beleidigungen gehört der Journalist zu den erfolgreichsten Moderatoren im russischen Staatsfernsehen.

Solowjow hat sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, da er im Jahr 2019 innerhalb einer Woche über 25 Stunden lang im Fernsehen moderiert hatte.